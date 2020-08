Sarajevo, 29. kolovoz 2020.

Prigodom početka nove katehetske i školske godine u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski uputio je poruku svima koji su na izravan ili neizravan način uključeni u odgoj i poučavanje mladih naraštaja. Poruku prenosimo u cijelosti:

Dragi vjeroučitelji, časne sestre, braćo misnici, dragi roditelji i učenici!

Pred nama je nova vjeronaučna i školska godina, po mnogočemu posebna i drugačija od dosadašnjih. Vrijeme u kojem živimo donijelo nam je mnoge neočekivane i neizvjesne životne situacije. Možemo vidjeti modernog čovjeka u svoj njegovoj krhkosti kako se našao nespremnim pred trenutnim zbivanjima. Svakodnevno smo preplavljeni vijestima o broju zaraženih i mrtvih i to čovjeka neizbježno tjera na misao o vlastitoj prolaznosti ali i o smislu života. Čovjek kao da je izgubio samog sebe, prisiljen držati se raznih distanci otuđio se od sebe, od drugih ljudi i od Boga i luta tragajući za odgovorima o vlastitoj egzistenciji.

Upravo u toj dimenziji vidimo danas možda više nego ikad veliku potrebu odgoja. Odgoj ne služi samo stjecanju intelektualnih vještina i spoznaja, nego on ponajprije formira osobnost, razvija karakter, izgrađuje općeljudske i kršćanske vrijednosti kod odgajanika, priprema ga za život, jednom riječju odgojem čovjek postaje čovjekom. A tko nam može dati bolji odgovor na to tko je čovjek u svojoj bîti od Isusa Krista, Bogočovjeka? Ako želimo da se čovjek vrati u svoju stvarnost i pronađe odgovor na pitanje vlastite egzistencije, nužno je da se susretne s osobom Isusa Krista. Eto glavne i tako bitne uloge kršćanskog odgoja. Upravo tome treba težiti kako vjeronauk u školama, tako i župna kateheza. Sve ove prilike mogu nas potaknuti da rastemo u vjeri, da je bolje upoznamo i radosnije svjedočimo za Onoga u kojem se nalaze svi odgovori. Otkrivajući Isusovu ljubav koju nam je očitovao svojim utjelovljenjem, trpljenjem, mukom i smrću na križu, te slavnim uskrsnućem, čovjek shvaća da na tu ljubav treba odgovoriti ljubavlju, a upravo to je istinska sreća i smisao našeg života.

A koji je put do susreta s Isusom Kristom? Riječ Božja sadržana u Svetom Pismu najsigurniji je put upoznavanja Sina Božjega jer je On „Riječ tijelom postala“ (Usp. Iv 1,14). „Nepoznavanje Pisama jest nepoznavanje Krista“ (Sveti Jeronim). Stoga vas ovom porukom na poseban način potičem da u našem kršćanskom odgoju izgradimo odnos s Riječju Božjom.

Mi, biskupi BK BiH, odlučili smo proglasiti Godinu Božje Riječi koja će započeti na spomendan crkvenoga naučitelja sv. Jeronima u povodu 1600. obljetnice njegove smrti, 30. rujna 2020.

Zato i ova moja poruka za početak vjeronaučne godine poziva u prvom redu roditelje da se u obitelji počne zajednički čitati i razmatrati Riječ Božja. Vjerujem da svaka obitelj ima ili cijelo Sveto Pismo (Bibliju) ili barem Novi Zavjet. Dragi roditelji, ako djeca i mladi dožive vas kao njihove prve odgajatelje da znate poštivati i prihvaćati Riječ Božju, te izgrađivati i usmjeravati svoj život sukladno onome što ona poručuje, bit će to najbolja pouka njima da se i oni srcem uključe u tu molitvu i orijentiraju svoj život prema Riječi života.

I vas dragi vjeroučitelji pozivam i potičem da primjerom kao i poukom pomognete mladima da zavole Riječ Božju kao poseban način molitve. Čitajući i slušajući, da je srcem čuju i usvajaju poput Blažene Djevice Marije, koja nam je uzor slušanja i prihvaćanja Riječi Božje. Neka upravo Sveto Pismo bude prvi i osnovni alat u vašem radu s djecom i mladima. Vi ste prvi pozvani gajiti aktivni odnos spram Riječi Božje, tako ćete znati s ljubavlju i primjereno prenijeti ju onima kojima ste poslani.

Dragi mladi, očinski vas pozivam da se ne bojite života i ovih vremena u kojima nam je živjeti. Prigrlite svim srcem Riječ Božju koja je najsnažniji protuotrov strahu i smrti. U ovoj zbunjujućoj „buci“ raznih informacija kojima ste bombardirani imate sigurnog vodiča – Isusa Krista – Dobrog Pastira i prijatelja onih koji slušaju i čuvaju njegovu Riječ. (usp. Lk 8,21)

Draga braćo i sestre sve vas pastirski pozivam da se utječemo Blaženoj Djevici Mariji koja je rekla Amen na Božji navještaj i tako otvorila vrata spasenja čitavom čovječanstvu. I danas Crkva i kršćanstvo imaju što ponuditi suvremenom svijetu i čovjeku. Susret s Isusom Kristom nam otvara perspektivu vječnosti. Njegovo uskrsnuće je odgovor na situaciju smrti. Krist je svojim uskrsnućem pobijedio smrt. Ako odgajamo našu djecu i mlade u tom duhu, a i mi sami rastemo na ovom putu upoznavanja Krista, to je najvrjedniji doprinos našem društvu i ovom svijetu koji vapi za odgovorom na činjenicu smrti, za odgovorom uskrsnuća, vječnosti. Stoga vas ohrabrujem da ne posustajete, nego da, gledajući veličinu poslanja koje nam je povjereno, s revnošću koja dolazi od Duha Svetoga, s radošću i nesebičnim darivanjem uđemo u novu vjeronaučnu i školsku godinu koja nam donosi mnogo novih i neočekivanih situacija.

Uz najsrdačnije pozdrave, zazivam na vas obilje Božjeg blagoslova!

Vinko kardinal Puljić,

nadbiskup vrhbosanski