Zagreb, 24. kolovoz 2020.

Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić predvodio je u četvrtak, 20. kolovoza 2020. svečano Misno slavlje u župi Sv. Josipa na Trešnjevci, u povodu pedesete obljetnice redovničkih zavjeta nacionalne ravnateljice pastorala Roma i tajnice Odbora Hrvatske biskupske konferencije za pastoral Roma, članice Družbe Klanjateljica Krvi Kristove s. Karoline Miljak, ASC.

Prije početka Misnog slavlja u povodu proslave pedesete obljetnice redovničkih zavjeta nacionalne ravnateljica pastorala Roma i tajnice Odbora HBK za pastoral Roma s. Karoline Miljak, upravitelj župe Sv. Josipa na Trešnjevci vlč. Damir Ocvirk uputio je čestitke s. Karolini, zatim pozdravio okupljene svećenike, vjernike i posebno predstavnike romskih zajednica, te nazočne iz Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatske katoličke mreže. “Danas ćemo izreći veliko hvala Bogu na redovničkom služenju, ali naša zahvala neka ujedno bude i tihi vapaj za novim redovničkim zvanjima”, naveo je vlč. Ocvirk.

Uvodeći u euharistijsko slavlje nadbiskup Hranić je naveo da s. Karolina pedeset godina vjerno služi Bogu u Hrvatskoj provinciji Družbe sestara Klanjateljica Krvi Kristove, a gotovo četrdeset godina svjesno i hrabro korača prema crkvenim marginama te velikodušno dariva izvan granica Crkve radeći s Romima. “Draga s. Karolina u ime svih nas, i ja čestitam zlatni redovnički jubilej. Čestitam Vam i u ime Papinskoga vijeća za cjeloviti ljudski razvoj, u ime Odbora Hrvatske biskupske konferencije za pastoral Roma na čelu s predsjednikom mons. Božom Radošem, biskupom varaždinskim, te u ime Međunarodnog katoličkog Odbora za Rome”, rekao je mons. Hranić.

U homiliji je nadbiskup Hranić istaknuo da je s. Karolina kao mlada djevojka, sa 17 godina odlučila doći u redovničku zajednicu Klanjateljica Krvi Kristove. “Nakon prvotne redovničke formacije, ona polaže prve redovničke zavjete 15. kolovoza 1970. (…) sestra je zasigurno u svojoj redovničkoj zajednici upijala svijest o tome da je Krist Gospodin prolio svoju krv za sve ljude. Ona je Klanjateljica Krvi Kristove, časti Krv Kristovu prolivenu za nas, za sve nas”, naveo je nadbiskup istaknuvši kako je već tada s. Karolinu zahvatila svijest da je Krist oduvijek u svojoj krvi i u sebi uspostavio mir te odlučio od svih naroda ovoga svijeta, “pa tako i od Hrvata i Roma u Hrvatskoj učiniti jedan novi Božji narod u svojoj Crkvi.”

“S. Karolina bila je na službi kao mlada redovnica u Kutini i jednoga dana vračala se u Kutinu te je došla na jedno raskrižje (…) Na tom raskrižju ona je zastala i sve u njoj je progovorilo da ona sada treba otići u romsko naselje”, ispričao je nadbiskup te rekao kako je s. Karolina uspostavila dijalog s Romima koji vrlo često, zbog našeg odnosa prema njima, trpe od kompleksa manje vrijednosti, a zbog s. Karoline osjetili su se prihvaćenima i voljenima. “Osjetili su da je ljubav prema njima Božja ljubav u krajnoj liniji, po njoj kao redovnici, došla među njih”, rekao je nadbiskup Hranić te nastavio: “Od 1983. godine ta se povijest trajno nastavlja.” “Draga s. Karolina čestitamo Vam na Vašoj hrabrosti i spremnosti da probijate led i da budete pionir”, naveo je također nadbiskup istaknuvši kako ga je, kao dugogodišnjeg predsjednika Odbora HBK za pastoral Roma, upravo s. Karolina oduševila i otvorila oči u radu s Romima zbog čega ih je više cijenio i vrednovao.

S. Karolina obnovila je svoje redovničke zavjete riječima: “Pouzdavajući se u Boga koji je uvijek vjeran, od danas nadalje upravljam svoj pogled sve jače prema Gospodinu. Zavjetujem Bogu čistoću, siromaštvo i poslušnost prema konstitucijama Klanjateljica Krvi Kristove. Obećavam svojim sestrama da ću s njima dijeliti život i poslanje ove zajednice u Crkvi dok nastojim odgovoriti na Kristov poziv da ga slijedim. Neka Gospodin uzdrži ovu moju volju.”

Iz Papinskoga vijeća za cjeloviti ljudski razvoj također su uputili čestitku pape Franje s. Karolini. “Njegova svetost, papa Franjo od srca podjeljuje apostolski blagoslov s. Karolini Miljak, Klanjateljici Krvi Kristove, prilikom slavlja pedesete obljetnice redovničkih zavjeta i zaziva, po zagovoru presvete Djevice obilje božanskih milosti”, poručio je Papa pismom.

Nakon pročitane čestitke pape Franje, regionalna poglavarica Družbe sestara Klanjateljica Krvi Kristove s. Zdravka Leutar također je uputila čestitke za ovaj poseban događaj. “Kako bi rekao sv. Pavao, u zgodno i nezgodno vrijeme, tako je sigurno kroz ovih pedeset godina u životu s. Karoline bilo puno radosti i zadovoljstva, ali sigurno i puno teških životnih trenutaka. Večeras ti od srca čestitam na hrabrosti i vjernosti u služenju Gospodinu u zgodno i nezgodno vrijeme. Neka te snaga Krvi Kristove jači i snaži u tvome budućem životu”, navela je s. Zdravka Leutar.

S. Karolina Miljak rođena je 14. studenoga 1950. u Zenici, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu pohađala je u Zenici, a srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Zagrebu u Gimnaziji “Tin Ujević”. Stupila je u Družbu Klanjateljica Krvi Kristove (ASC) Adoratrice del Sangue di Cristo 1967. godine. Prve zavjete polaže 15. kolovoza 1970. Studij teologije započela je u Zagrebu, a nastavila u Rimu na Papinskom Sveučilištu Gregoriana gdje je stekla diplomu iz Teologije i diplomu iz Duhovnosti.

Nakon studija bila je katehistica u Kutini u razdoblju od 1983. do 1987. Rad s Romima započela je upravo u Kutini gdje je otišla podučavati vjeronauk u romsko naselje. “Bio je to rizik zbog nerazumijevanja crkvenih službenika kao i komunističkoga režima, ali pogodna okolnost je bila ta što se nitko nije htio baviti s tom populacijom, pa nisu zanimali niti komuniste te sam mogla dosta nesmetano raditi”, navodi s. Karolina.

Na prijedlog nekih članova Biskupske Konferencije Jugoslavije 1987. godine, poglavari s. Karolinu oslobađaju fiksne nastambe na župi i povjeravaju joj pastoral Roma, pastoral mladih i utemeljivanje laičkih zajednica Krvi Kristove. S. Karolina predložila je da se osnuje Odbor za pastoral Roma pri Biskupskoj Konferenciji Jugoslavije i te iste godine Biskupska Konferencija Jugoslavije osniva Odbor za pastoral Roma pri BKJ, a s. Karolini povjeravaju Tajništvo Odbora, a u dogovoru s Predsjednikom Vijeća za Migracije u Vatikanu s kardinalom Cheliem, mons. Ćiril Kos imenuje je nacionalnom ravnateljicom Biskupske Konferencije Jugoslavije. Ona i danas djeluje kao neformalna nacionalna ravnateljica za pastoral Roma te voditeljica ureda za pastoral Roma HBK. S. Karolina Miljak obišla je gotovo sva romska naselja na području tadašnje Biskupske Konferencije Jugoslavije kao i romske kampove po predgrađima europskih gradova poput Pariza, Rima, Barcelone i dr. gdje su većinom bili Romi koji su došli s teritorija tadašnje Jugoslavije.

U razdoblju od 1987. do 2013. godine područje rada joj je obuhvaćao pastoral Roma, pastoral mladih: duhovne obnove i ostali oblici susreta s mladima diljem Domovine, tribine za studente, duhovne obnove za laike, duhovne vježbe za časne sestre, duhovne obnove po župama za prvopričesnike i njihove roditelje, za krizmanike i njihove roditelje i kumove, trodnevnice po župama, predavanja duhovnoga karaktera za profesore po školama, predavanja i duhovne obnove za naše iseljenike u Njemačkoj, duhovne obnove po župama uoči pojedinih blagdana koji su se slavili u župi i dr.

Od 1984. sve do danas, s. Karolina sudjeluje na međunarodnim susretima koje organiziraju razna europska tijela, a odnose se na problematiku Roma: Međunarodni Kongresi u Vatikanu – Vijeće za migracije; Međunarodni Katolički Odbor za Rome (Comité Catholique International pour les Tsiganes C. I. T) Francuska, Njemačka, Amerika, Austrija, Češka, Slovenija, Crna Gora, Poljska, Češka, Slovačka, Italija i druge zemlje; Caritasi po Europi,Njemačka, London, Italija, Slovenija i dr.; Susreti Europske biskupske Konferencije – Vijeće za migracije CEE itd.; Susreti koje su organizirala druga tijela izvan Crkve.

Izabrana je također u Upravu Međunarodnog katoličkog Odbora za Rome sa sjedištem u Belgiji, a poslije u Francuskoj, gdje i danas obnaša tu dužnost i sada je već u šestom mandatu kao delegat toga Odbora za Vatikan – Papinsko Vijeće za migraciju.

Od 2003. do 2011. s. Karolina je bila u Novoj Gradiški gdje je s gradskom upravom i školom radila na pokretanju boljeg života za Rome na socijalnom, prosvjetnom i vjerskom području. U to vrijeme imenovana je za Povjerenicu za pastoral Roma Požeške biskupije, na poziciju ju je imenovao požeški biskup Antun Škvorčević, a na toj dužnosti ostala je sve do ponovnog dolaska u Zagreb 2011. Kroz vrijeme boravka u Novoj Gradiški trajno je dolazila raditi u uredu za pastoral Roma na Kaptolu 1, Zagreb, u prostorije kurije mons. Vladimira Stankovića, u kojima je ured smješten, sve do prelaska u zgradu HBK 2012.

Kroz cijelo razdoblje od 1994. do 2013. s. Karolina je:

Sudjelovala u uspostavi Romske odgojne zajednicu (ROZ) u suradnji s dr. sc. Nevenom Hrvatićem, prof. te grupom profesora i studenata s Filozofskog Fakulteta u Zagrebu. Svake godine oni održavaju susrete s četrdesetak djece Roma. Susret je prosvjetnog, opće kulturnog i vjerskog karaktera. Ustanovila i održava susret s djevojčicama romske populacije, tzv. REKOD (Romi, Evangelizacija, katehizacija, odgoj, duhovnost) koji priprema djevojčice za obiteljski život. Susret je isključivo vjerskog karaktera. Niz godina s prof. Nevenom, Romima i studentima volonterima organizira i vodi radio emisiju: Nevo Drom (Novi put) na Hrvatskom katoličkom radiju. Četiri puta unutar Odbora pokrenula je i sudjelovala u provođenju ankete stanja Roma na području prvo BKJ, a zatim HBK. Održala je niz predavanja na međunarodnim susretima, u školama Hrvatske i na župnim vjeronaucima, na romsku tematiku. Unutar Odbora inicira i sudjeluje u provođenju dvanaest Nacionalnih i Međunarodnih susreta pastoralnih djelatnika među Romima.

Organizirala je također četiri međunarodna susreta pastoralnih djelatnika među Romima: Zagreb 1991., Tuheljske Toplice 1998., Trogir 2008, Trogir 2019.

Osim toga unutar redovničke zajednice povjerena su joj razna poslanja:

Rad u odgoju i pastoral mladih (15 godina)

Predsjednica Povjerenstva za laičke zajednice Krvi Kristove na području Hrvatske, BiH, Njemačke, Australije (25 godina)

Vodila duhovne vježbe za sestre i laike

Simultano prevodila i održavala predavanja u Centru duhovnosti Klanjateljica Krvi Kristove u Rimu

Članica Centra duhovnosti u Rimu za Centralnu Europu

20 godina radila na kanonizaciji utemeljiteljice Klanjateljica Krvi Kristove Marije De Matias i privela proces kraju 2003.godine

Radila u Hrvatskom Caritasu kao koordinatorica osoblja u Caritasovoj kuhinji

Šest godina Provincijalna savjetnica

Dvadeset pet godina 7 mandata od po 3 i 6 godina) mjesna poglavarica u raznim zajednicama Provincije Klanjateljica Krvi Kristove – Provincija Zagreb

