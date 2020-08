Vojnić, 24. kolovoz 2020.

U povodu 25.obljetnice dolaska prognanih Hrvata katolika iz Banjalučke biskupije i Europskoga dana sjećanja na žrtve komunizma župnik župe sv. Ante iz Vojnića, fra Ivo Bošnjak slavio je Svetu misu zahvalnicu. Svetu misu predvodio je don Ivo Borić, policijski kapelan PU Sisačko-moslavačke, kapelanije sv. Kvirina Sisačkoga. Propovijedao je trajni đakon, vlč. Vjekoslav Uvalić koji je za tu prigodu donio moći blaženog Ivana Merza, rodom Banjalučanina, ugrađene u ručno izrađeni keramički model banjalučke katedrale.

Župnik fra Ivo je pozdravio nazočne vjernike i pozvao na molitvu za žrtve rata, napose s područja Banjalučke biskupije. Predvoditelj Misnoga slavlja, don Ivo Borić, pozvao je vjernike na zajedništvo jednog srca i jedne duše, riječima Djela apostolskih: Vidite kako se međusobno ljube. Misna čitanja pročitala je predstavnica policije. Liturgijskim pjevanjem slavlje je uveličao župni mješoviti zbor pod vodstvom vjeroučitelja i orguljaša.

Trajni đakon biskupije Sisačke, Vjekoslav Uvalić, u svojoj zanosnoj i nadahnutoj propovijedi rekao je okupljenima ove riječi:

„Hrvatski je narod prebrzo zaboravio krv i progonstva braće i sestara iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Kosova i drugih mjesta kojima je sloboda plaćena te je spreman žrtvovati mnogo za mrvice preostale na stolovima bogatstva i moći Europe. I danas, na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarističkih režima koje nisu niti će ikada izblijedjeti u našim srcima i povijesti, dok neki sve čine da se zaborave ili pro formae spomenu ili se čak brani da im se sjeme zatre od Bleiburga pa do svake neotkrivene jame zatrpane kostima naših djedova, ujaka, stričeva, očeva i sinova.



Tko će na izborima biti izabran? Mi ne znamo. Mi ne znamo ni hoće li nečiji smiješak sa zidnoga plakata ili govor na mnogim mjestima potaknuti birače da zaokruže dotično ime. Znamo što nam je Isus pokazao: okrenutost prema ljudima, biti tu za njih. Na osobit način za siromašne, progonjene, one koji su na rubu društva i koji nemaju odvjetnika koji bi se zauzeo za njih. U Vjerovanju ćemo odgovoriti formalno na Isusovo pitanje: „Što vi mislite o meni?“ To pokažimo ne samo ovdje u crkvi nego i u našoj svagdašnjici: da smo doživjeli Isusa kao prijatelja, kao onoga koji s nama ide i kao prijatelja kojega slušamo. Ako to iskustvo uvijek priznajemo u molitvi ili u razgovoru s drugima, tada i za nas vrijedi Isusovo ohrabrujuće obećanje Petru, ali i nama danas: na tebi, na svakome pojedinom i pojedinoj, sa svim jakim i slabim stranama, na tebi i na meni želi Isus i dalje graditi svoju Crkvu. Je li to istina ili laž?“

Na koncu Svete mise blagoslovljen je keramički uradak Banjalučke biskupije s ugrađenim moćima bl.Ivana Merza, a župnik – domaćin zahvalio je medijima koji su pratili ovo naše događanje, napose Trend televiziji iz Karlovca. (kta/i.j.)

foto