Vatikan, 24. kolovoz 2020.

Krist mora biti središte i kraj svakog našeg zalaganja u Crkvi i u društvu – rekao je papa Franjo u nedjelju, 23. kolovoza 2020. prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Patra. Evanđelje nam današnje liturgije prikazuje trenutak kada Petar ispovijeda svoju vjeru u Isusa kao Mesiju i Sina Božjega (Mt 16,13-20) – rekao je Papa i podsjetio – Tu je apostolovu ispovijed potaknuo sam Isus koji je želio voditi svoje učenike, kako bi napravili odlučujući korak u odnosu prema njemu. Naime, cijeli Isusov put s onima koji ga slijede, osobito s dvanaestoricom, put je odgoja njihove vjere. Prije svega ih pita: „Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?“

Govoriti o drugima nije toliko zahtjevno, iako se u tom slučaju već traži perspektiva vjere, a ne tračevi – rekao je Sveti Otac i primijetio – Čini se da se učenici natječu u iznošenju različitih mišljenja koja su u velikoj mjeri i sami dijelili. Zapravo, Isusa iz Nazareta smatrali su prorokom. Drugim ih je pitanjem Isus taknuo u srce: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Čini se da primjećujemo kako je u tom trenutku bila kratka tišina, jer svatko je od prisutnih bio pozvan uključiti se, pokazujući razlog zašto slijedi Isusa; zbog toga je bilo vrlo opravdano određeno oklijevanje.

Neugodnosti ih je oslobodio Šimun koji je s oduševljenjem izjavio: „Ti si Krist, Sin Boga živoga“ – rekao je papa Franjo i istaknuo – Taj odgovor tako pun i blistav, koliko god bio velikodušan, nije mu došao od njegova nagona, nego je bio plod posebne milosti Oca nebeskoga. Isus mu je kazao: „Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima“. Istodobno, Gospodin je prepoznao Šimunovo uzvraćanje na milosno nadahnuće i stoga je svečanim tonom dodao: „Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati“.

Isus je tom tvrdnjom pomogao Šimunu shvatiti smisao novoga imena „Petar“, koje mu je dao – rekao je Papa i napomenuo – Vjera koju je tada pokazao, čvrst je kamen na kojem Sin Božji želi graditi svoju Crkvu, to jest svoju zajednicu. Danas osjećamo kako se Isus svakome od nas obraća pitanjem: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Radi se o tome da moramo dati ne teoretski odgovor, nego onaj koji uključuje vjeru, to jest život, jer vjera je život! To je odgovor koji i od nas, kao i od prvih učenika, traži unutarnje osluškivanje Očeva glasa i suglasje s onim što Crkva, okupljena oko Petra, i dalje naviješta. Moramo shvatiti tko je za nas Krist; je li On središte našega života i kraj svakog našeg zalaganja u Crkvi i u društvu.

Neophodno je i pohvalno što je pastoral naših zajednica otvoren za mnoga siromaštva i krizne situacije. Milosrdna ljubav uvijek je učiteljica savršenosti. No djela solidarnosti ne smiju nas odvratiti od odnosa s Gospodinom Isusom. Kršćanska milosrdna ljubav nije jednostavno čovjekoljublje, nego, s jedne je strane gledanje drugoga Isusovim očima, a s druge, gledanje Isusa u licu siromašnoga. Neka nam Presveta Djevica Marija, koja je blažena jer je vjerovala, bude vodič i primjer na putu vjere u Krista i neka nam pomogne da budemo svjesni da povjerenje u njega daje puni smisao našoj milosrdnoj ljubavi i cijelom našem životu – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)