Vatikan, 21. kolovoz 2020.

Krećući se među ljudima, redovnik može svoje poslanje živjeti imajući Božji pogled, ili pogled svijeta. Rješenje koje mu neće dopustiti da skrene jest ono koje vrijedi oduvijek, dati prednost molitvi – istaknuo je papa Franjo u pismu Brazilskoj redovničkoj konferenciji, tijelu koje je organiziralo u toj zemlji Tjedan posvećenoga, redovničkog, života, koji se održava od 16. do 22. kolovoza.

Papina je potpora zapravo započela već u nedjelju, kada je nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja potaknuo malu skupinu zanosnih brazilskih redovnika, nazočnih na Trgu svetoga Petra, da hrabro idu naprijed. Bili su to predstavnici – zaduženi pratiti održavanje tjedna iz Rima – tisućā časnih sestara i redovnikā, članova brojnih kongregacija prisutnih u Brazilu, od kojih papa Franjo traži vjerodostojnost života, te ih podsjeća – kako stoji u pismu – da put poziva ima svoje početke u iskustvu spoznaje da nas Bog voli, da je to poziv na radost i da se on nalazi samo u sebedarju drugima.

S druge pak strane, pred izazovima koje pred nas postavlja današnje društvo, koje proživljava promjenu epohe, – primijetio je Papa – trebamo biti pozorni kako bismo izbjegli napast svjetovnoga viđenja koje nas sprječava vidjeti Božju milost kao primjer života te nas vodi u potragu za bilo kakvom zamjenom. Najbolji lijek za tu napast jest dati prednost molitvi među svim svojim aktivnostima, sigurni da tko stalno upravlja svoj pogled prema Isusu uči živjeti kako bi služio – istaknuo je papa Franjo.

Ne preostaje stoga drugo doli postaviti si pitanje, ono isto – podsjetio je – koje sam predložio u apostolskom pismu posvećenim osobama 2014. godine: Je li Isus doista prva i jedina ljubav, kako smo izjavili kada smo položili zavjete? Jedino ako to učinimo, bit ćemo u stanju, kao što je naša dužnost, uistinu milosrdno voljeti svaku osobu koju ćemo susresti na svojem putu, jer smo od Njega naučili što je ljubav i kako ljubiti; znat ćemo voljeti jer ćemo imati Njegovo srce – istaknuo je na kraju papa Franjo. (kta/rv)