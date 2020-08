Vatikan, 19. kolovoz 2020.

U katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 19. kolovoza 2020., trećoj po redu posvećenoj pandemiji na zajedničku temu „Izliječiti svijet“, papa Franjo je podsjetio na povlašteno opredjeljenje za siromašne. Zatražio je da se, jednom kad lijek za koronavirus bude široko dostupan, prioritet u društvu dadne siromašnima. „Bilo bi žalosno kad bi se kod cjepiva za Covid-19 dalo prioritet bogatijima“, rekao je Papa dodavši da je pandemija kriza iz koje moramo „izaći bolji“, javlja Vatican News.

Papa je rekao da je ova pandemija prilika da se promijeni svijet koji je „nepravedan za najsiromašnije i najranjivije“ kako bi se izliječile „epidemije koje izazivaju mali nevidljivi virusi“ kao i one „koje izazivaju velike i vidljive društvene nepravde“. U tome, uvjeren je Papa, valja za polazište staviti Božju ljubav „stavljajući periferije u središte, a posljednje na prvo mjesto“.

Potrebno je djelovati sad i odmah kako bi se promijenilo „bolesne društvene strukture“ i „jačalo ekonomiju cjelovitog razvoja siromašnih“, rekao je Papa. Bilo bi skandalozno kad bi se sve predviđene ekonomske potpore, poglavito javnim novcem, „koncentriralo na spašavanje industrijâ koje ne pridonose uključivanju isključenih, unaprjeđivanju onih koji su potisnuti na rub društva, općem dobru i očuvanju stvorenog svijeta“, upozorio je.

Virus „koji ne čini iznimke među ljudima“, upozorio je Sveti Otac, „na svom je razornom putu pronašao velike nejednakosti i diskriminaciju. Čak ih je i povećao!“ Odgovor na pandemiju mora biti dvojak. S jedne strane „prijeko je potrebno pronaći lijek za mali, ali strašan virus, koji je cijeli svijet bacio na koljena“. „S druge, pak, strane, moramo izliječiti veliki virus, virus društvene nepravde, nejednakosti u mogućnostima, marginalizacije i nedostatka zaštite najslabijih“, rekao je Papa u katehezi na općoj audijenciji na temu pandemije bolesti Covid-19.

Odgovor evanđelja je povlašteno opredjeljenje za siromašne i to mora biti odgovor i onih koji žive po evanđelju. To nije politička, pa ni ideološka opcija nego nešto što se krije u samom srcu evanđelja. Kršćani su prepoznatljivi po svojoj blizini sa siromašnima, malenima, bolesnima i utamničenima, isključenima i zaboravljenima, s onima koji nemaju što jesti i u što se obući. „To je ključni kriterij kršćanske vjerodostojnosti. Neki pogrešno misle da je ta povlaštena ljubav prema siromašnima zadaća povjerena malobrojnima, ali je to zapravo poslanje čitave Crkve“, objasnio je Sveti Otac.

Dijeliti sa siromašnima, dodao je, znači uzajamno se obogaćivati. I ako postoje bolesne društvene strukture koje ih priječe da sanjaju bolju budućnost, moramo raditi zajedno kako bismo ih izliječili i promijenili.

Povlašteno opredjeljenje za siromašne, taj etičko-socijalni zahtjev koji proizlazi iz Božje ljubavi, potiče nas da osmišljavamo i planiramo ekonomiju gdje će osobe, a poglavito siromašni, biti u središtu. I potiče nas također da se u planiranju lijeka za virus privilegirano mjesto dadne onima kojima je najpotrebniji, rekao je Papa. (kta/ika)