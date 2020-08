Dračevo, 19. kolovoz 2020.

Biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić posvetio je, 14. kolovoza 2020. župnu crkvu u vjerničkoj zajednici Uznesenja BDM u Dračevu kod Čapljine koja je obnovljena povodom 50 godina od njezine izgradnje, piše md-tm.ba, a prenosi nedjelja.ba.

Na početku Mise nazočne, a posebice biskupa Perića, pozdravio je župnik don Vinko Raguž, a potom je mons. Perić izmolio posvetnu molitvu nad vodom i njome blagoslovio narod i zidove crkve, a na povratku kroz crkvu i sam oltar.

U svojoj je propovijedi biskup Perić spomenuo povijest jeruzalemskoga hrama koji je posvećivan tri puta: prvi ili Salomonov trajao je od 961. do 587. prije Krista, drugi, tzv. Zorobabelov hram, od 520. do 18. pr. Krista, a treći je hram onaj koji je Herod Veliki obnovio 18. godine pr. Krista i trajao je do 70. nakon Krista. Potom je objasnio razliku između blagoslovljene i posvećene crkve. "Redovito se blagoslivlja svaka izgrađena crkva ili kapelica, a samo se katedrale i župne crkve posvećuju. Prigodom blagoslova crkva se samo škropi blagoslovljenom vodom, a u posveti se razlije sv. ulje kojim se maže oltar. Blagoslovljena se crkva može prenamijeniti u druge crkvene svrhe, centre, katehetske dvorane, a posvećena crkva mora ostati crkvom. Naslovnik blagoslovljene crkve može se promijeniti, a naslovnik posvećene crkve mijenja se samo po dopuštenju Svete Stolice", rekao je, između ostaloga, biskup.

Nakon propovijedi ugrađene su moći rimskih mučenika Sv. Krescencija i Maksima, koje je 9. studenoga 1955. darovao biskup splitski mons. Frane Franić, a čuvale su se u oltaru u crkvi Sv. Nikole u Dračevu.

Biskup Perić je potom posvetio oltar, središnji čin svetoga obreda, a župnik don Vinko je, po biskupovu ovlaštenju, svetim uljem pomazao četiri zida crkve.

Na kraju Mise župnik don Vinko je zahvalio Bogu i svim darovateljima i radnicima koji su radili na obnovi župne crkve.

Nakon Mise biskup Perić se susreo s čapljinskim gradonačelnikom dr. Smiljanom Vidićem i zahvalio mu na njegovoj potpori obnove.

Inače, u Hercegovini je od 80 župnih crkava posvećeno njih 18. (kta)

