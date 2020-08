Beograd, 19. kolovoz 2020.

Na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije – Velike Gospe, 15. kolovoza, svečano Euharistijsko slavlje u istoimenoj katedralnoj župi u Beogradu predvodio je beogradski nadbiskup i metropolit Stanislav Hočevar u zajedništvu sa svećenicima grada Beograda.

Na početku Euharistijskog slavlja pozdrav i dobrodošlicu nadbiskupu, svećenicima, redovnicama i svim vjernicima uputio je generalni vikar i župnik župe Krista Kralja u Beogradu mons. Aleksandar Kovačević.

Na početku homilije nadbiskup Hočevar pozvao je vjernike da se uključe u pjevanje himna „Veliča duša moja Gospodina“ kako bi se izvršilo upravo Marijino obećanje: „odsad će me, evo, svi naraštaji zvati Blaženom“, koje, kako je naglasio, vrijedi i danas „jer mi svojom prisutnošću to pokazujemo“. „Marija je prisutna i u zapadnoj i u istočnoj tradiciji, od ranog srednjeg vijeka do danas“, rekao je mons. Hočevar, istaknuvši kako po Božjoj volji grad Beograd ima i Gospu Beogradsku, ali i katedralu posvećenu njezinom najvećem događaju: uznesenju na nebo. „Ona je naša Majka, djevica, kraljica, ali i službenica svih nas“, rekao je nadbiskup, podsjetivši na burnu prošlost same katedrale koja danas svojom obnovom postaje pravo svetište Blažene Djevice Marije. Nadbiskup je poželio da upravo katedrala postane svetište susreta istoka i zapada, sjevera i juga. Uz zahvalu svima koji i materijalno i molitvom pomažu obnovu katedrale i cijelog kompleksa Marianum, nadbiskup je najavio kako će se za četiri godine slaviti 100. obljetnica ponovne uspostave Beogradske nadbiskupije. Dana 29. rujna 1914. godine konkordatom je bila predviđena njezina ponovna uspostava, a zbog ratnih zbivanja to je omogućeno tek 1924. godine. Spomenuo je kako će 2025. godine biti obilježeno i 1700 godina od prvog Ekumenskog sveopćeg sabora jedne nepodijeljene Crkve. „Bogorodica je Majka jedinstva i samo ona nas može svojim primerom povezati. Ona nije samo slika koju stavimo na zid već je ona najdinamičnija Majka, najhrabrija Majka, jedina Majka koja je i Majka budućnosti i ako želimo budućnost i ovu zemaljsku, a kamoli vječnu budućnost, možemo je dobiti jedino i samo ako smo sjedinjeni s njom. Njena uloga kao Majke i Djevice je od velikog značenja i kroz ovih sedam dana duhovne priprave pred njezin blagdan ona nas je povezivala i sjedinjavala u molitvi“, zaključio je nadbiskup Hočevar.

Na kraju svečanog Euharistijskog slavlja upriličen je blagoslov ruža.

Ovom prilikom nadbiskup Hočevar zahvalio je dosadašnjem katedralnom župniku vlč. Leonidu Bevzi na ustrajnom i revnom obavljanju te dužnosti i uručio mu je ikonu Gospe Beogradske kako bi ga njen zagovor uvijek pratio. Novim katedralnim župnikom imenovan je vlč. Mihael Sokol, nadbiskupov tajnik, a vlč. Leonid Bevza imenovan je župnikom u Valjevu.

Nadbiskup je zahvalio i dosadašnjem župniku Župe sv. Petra, apostola, o. Anti Lozuku koji odlazi na novu službu u Osijek.

Svečano večernje Euharistijsko slavlje proslave Velike Gospe predvodio je preč. Marko Trošt, dekan Niškog dekanata i župnik u Nišu koji je vjernike pozvao da upravo u ovom trenutku života poput Blažene Djevice Marije spremno odgovore „da“ i da na taj način svoj život predaju Bogu.

Samoj proslavi svetkovine prethodila je sedmodnevna duhovna priprema kroz koju su, zajedno s nadbiskupom, vjernike vodili svećenici koji djeluju u Beogradu, objavljeno je na mrežnoj stranici Beogradske nadbiskupije. (kta/ika)