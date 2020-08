Novi Travnik, 18. kolovoz 2020.

U nedjelju, 16. kolovoza 2020., proslavljen je blagdan svetog Roka, patron crkve i sela Šenkovići koje pripada Župi Uzašašće Gospodinovo u Novom Travniku.

Sveto misno slavlje predslavio je mons. Pavo Jurišić u koncelebraciji župnika vlč. Marka Majstorovića i domaćeg sina don Nike Šošića, salezijanca. Liturgijsko pjevanje animirao je zbor mladih Župe.

Župnik vlč. Marko Majstorović pozdravio je nazočni puk, predslavitelja vlč. Jurišića kao i don Niku te izrazio zahvalnost dragom Bogu što se, unatoč pandemiji Covid-19, i ove godine mogao proslaviti zaštitnik i patron sv. Rok. Na poseban način pozdravio je skupinu hodočasnika koji su u jutarnjim satima u duhu molitve, nakon hodočasničkog blagoslova koji im je udijelio vlč. Marko, krenuli pješice ispred župne crkve do crkve u Šenkovićima.

U prigodnoj homiliji mons. Jurišić je govorio o moćnom zagovoru ovoga sveca, čije se štovanje proširilo po cijelom svijetu. „Sveti Roko Boga moli da nas kuga ne pomori! Tako se puk utjecao ovome svecu u vrijeme epidemija i pošasti. Jedna od najpoznatijih epidemija u povijesti ljudskog roda bila je kuga ili u narodu poznata crna smrt, koja je, kako se pretpostavlja, sredinom 14. stoljeća ubila između 30% i 50% stanovništva u Europi i to u razmaku od samo pet godina.“ U vrijeme kada je živio Roko iz Montpelliera svijetom je harala kuga, „nakon nje kolera, pa onda španjolska gripa, a evo nas u naše vrijeme ove godine pohodila korona koja je zaposlila sve države svijeta i pred kojom svi dršću. Ama baš svi, bogati i siromašni, svjetski moćnici, predsjednici, kraljevi, sportaši, umjetnici, glazbenici, profesori, studenti, učenici, radnici, seljaci i siromašni žitelji prašume, prve dame svjetskih sila i čobanice iz pastirskih koliba. Uz kugu se veže ime sv. Roka kojega je puk od njegove smrti 16. kolovoza 1327. gledao i kao sveca i kao junaka. Sv. Roko je čašćen kao svetac zbog svojih djela i svoje spremnosti da pomogne bolesnicima, a i zbog bolesti koju je i sam nosio na vlastitom tijelu. (...) Ljudi u kriznim vremenima uvijek traže neko sidro koje će ih spasiti, a pomoć su pronalazili u liku sv. Roka i u vjeri u Božansku moć. (...) Imajući pred sobom lik ovoga sveca, koji je svoj život proživio kao hodočasnik za Krista a čije se hodočašće pretvorilo u hodočašće ljubavi, itekako se možemo ugledati u njega. U svetom Roku susrećemo ono što je Isus postavio kao mjerilo vjerodostojne ljubavi prema Bogu, a to je ljubav prema bližnjemu. On tu ljubav, shvaća, prihvaća i prakticira veoma ozbiljno. Dvoriti okužene, znači izložiti vlastiti život stvarnoj opasnosti. Mi se koji put ističemo kako smo kremeniti kršćani, katolici, pravi Hrvati da bi nas po našoj priči mogli kao melem privijati na rane, a koliko je među nama onih koji nisu spremni ni vlastite roditelje prihvatiti u njihovoj bolesti i starosti da barem dostojanstveno umru. Smetaju nam, našoj komotnosti, našoj slobodi, kuće velike, a u toj kući za njih nismo predvidjeli ni ležaj ni skrb u bolesti“, kazao je mons. Jurišić.

Uspoređujući život Roka iz Montpelliera sa današnjim vremenom i svijetom, Propovjednik je kazao da „nas zapljuskuje neki čudni humanizam. Nikad se više nije govorilo o dostojanstvu ljudske osobe, o ljudskim pravima, o pravu na vlastito tijelo, o pravu na užitke kako god nam se oni servirali i ma što god to značilo, a kada upitamo o odgovornosti, onda dobijemo mrke poglede, ružne pogrde ili sočne psovke. Sebičnost na svakom koraku, a odgovornosti nikakve. Zato se nemojmo čuditi kada nas Bog prepušta nama samima, da žanjemo plodove onoga što smo sijali, plodove svoga života i rada. Bog nam je dao jasne zapovijedi, da jasnije ne mogu biti. Deset ih je i svaka vrijedi do vječnosti.“

Svoju homiliju mons. Jurišić je završio pitanjem, ali i odgovorom: „Kažemo: Sve nam je jasno. Pa ako jest, zašto smo neodlučni i zašto ne slušamo Boga? Svetac kojega danas slavimo, vjerovao je u svoga Boga, vjerovao i u čovjeka, zasukao rukave i pomagao tamo gdje je bilo najpotrebnije. Odričući se bogatstva i zalažući svoj život, nije bio protiv života, nego je djelima pokazivao da je kršćanstvo vjera u život. Radi života je i Isus Krist došao među nas, jer reče: Došao sam da život imaju, i to u izobilju da ga imaju.“ (kta)