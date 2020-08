Sarajevo, 15. kolovoz 2020.

U subotu, 15. kolovoza 2020. na svetkovinu Uznesenja BDM u sarajevskoj katedrali Srca Isusova Euharistijsko slavlje u prigodi proslave zavjeta sestara SMI sarajevske Provincije Bezgrešnog Začeća BDM predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, piše nedjelja.ba.

U koncelebraciji s kardinalom Puljićem bio je apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto i desetak svećenika, a ovom su se slavlju pridružile brojne sestre Služavke Maloga Isusa, članovi obitelji i prijatelji sestara svečarica, Prijatelji Maloga Isusa te drugi vjernici.

Prije Misnoga slavlja dvije sestre novakinje: s. Rita Oborović i s. Mihaela Martinović položile su prve svečane zavjeta, a s. M. Nikolina Džavić i s. M. Pija Pilić obnovile su svečane zavjete te tako započele drugu godinu novicijata.

Pod Misnim slavljem četiri sestre: s. M. Atanazija Ćužić, s. M. Damjana Crnković, s. M. Lucija Blažević i s M. Rudolfa Paradžik zahvalile su Bogu za dar 50. obljetnice redovničkog života, a s. M. Hermina Lozančić zahvalila je Bogu za dar 60. godina redovničkog života.

Nakon riječi pozdrava, dobrodošlice i poticaja na molitvu kardinala Puljića, uslijedio je obred ulaska u novicijat, mlade sestre stupile su pred provincijsku glavaricu Družbe s. M. Ana Marija Kesten i ušle u novicijat prve godine. Poslije misnih čitanja uslijedilo je prozivanje sestara koje su obnovile privremene redovničke zavjete na godinu dana. Obred slavlja redovničkog zavjetovanja završio je prinosom darova. Kardinal Puljić preuzeo je darove vode i vina, hostije, svijeću, kipić Djeteta Isusa.

Potom je kardinal Puljić u prigodnoj propovijedi protumačio važnost svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije. Obraćajući se sestrama, kardinal je kazao da je primanje u zajednicu sestara i polaganje prvih zavjeta te proslava obljetnice odnosno obnova zavjeta puno simbolike. „Danas nam, možda više nego ikad, trebaju oči vjere. Jer, što znači gledati ljudskim očima, osobito kako to danas čine, primjerice, mediji. To nas nerijetko vodi u duhovno sljepilo. Bit je zato, važno je to naglasiti danas na ovu veliku svetkovinu, povjerovati. I spoznati Isusa! To se može samo očima vjere. Dok god vam Isus bude na prvom mjestu, bit će vam ostvareno vaše zvanje... Kada se pojavi oholost, tu nema Isusa – jer Isus se objavio malenima. Nije lako biti malen“, kazao je sestrama kardinal Vinko te poručio da ovo današnje slavlje bude Gospin put kao uzor svima nama.

Nakon popričesne molitve s. M. Lucija Blažević, u ime sestara jubilarki, prigodnom molitvom zahvalila je Bogu za 50 i 60 godina redovničkog života u Družbi.

Potom je svoju riječ uputila provincijska glavarice s. M. Ana Marija Kesten čestitajući svečaricama, a mladim sestrama poručila je da slijede njihov primjer. „Zahvalna sam Bogu što nam je dao milost da smo se danas, na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, okupili ovdje u katedrali Presvetog Srca Isusova na slavlju Gozbe Jaganjčeve. Ovo je doista veliki i značajan dan za našu redovničku zajednicu, kada dijelimo sreću naših sestara koje se po zavjetima potpuno daruju Gospodinu. Svjedoci smo radosti naše s. Mihaele i s. Rite koje polažu prve redovničke zavjete, s. Nikoline i s. Pije koje obnavljaju zavjete. S njima zahvaljujemo Gospodinu za 50. obljetnicu zavjeta naših sestara Atanazije, Damjane, Lucije i Rudolfe te za 60. obljetnicu zavjeta naše s. Hermine“, poručila je provincijska glavarice.

S. M. Ana Marija Kesten čestitala je, također, kardinalu Vinku 50. obljetnicu svećeništva, zahvaljujući mu za sve dobro što je podario tijekom svoje pastirske službe.

Misno slavlje skladnim pjevanjem animirao je Katedralni mješoviti zbor Josip Stadler, a nakon svete mise priređen je ručak za sve uzvanike. (kta)