Komušina, 15. kolovoz 2020.

U petak, 14. kolovoza 2020., u marijanskom svetištu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji – Komušini kod Teslića proslavljena je Misa uoči svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije, javlja nedjelja.ba. Svečano Misno slavlje u večernjim satima predslavio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u koncelebraciji 18 svećenika, đakona i u nazočnosti brojnih hodočasnika.

Sveta misa je slavljena na vanjskom oltaru komušanske župne crkve Uzensenja Blažene Djevice Marije. Prije Misnog slavlja čudotvorna slika Gospe Kondžilske je u svečanoj povorci iznesena iz župne crkve u vanjsku kapelicu. Brojni vjernici su je potom obilazili u molitvi, a zatim je kardinal Puljić predvodio molitvu krunice. Svećenici su, uz poštovanje propisanih epidemiološko-higijenskih mjera, za to vrijeme ispovijedali na vanjskom prostoru ili u crkvi.

Na početku Misnog slavlje sve okupljene je pozdravio komušanski župnik, dekan i čuvar svetišta preč. Boris Salapić. Posebno je pozdravio brojne skupine hodočasnika iz usorskog, žepačkog i travničkog kraja, domaće vjernike, sve one pristigle iz inozemstva, ali i vjernike drugih vjeroispovijesti koji dolaze u ovo marijansko svetište, osobito na uočnicu te na samu svetkovinu Velike Gospe.

Putem valova Radio Posavine, koja je izravno prenosila ovo euharistijsko slavlje, pozdravio je sve one koji su zbog aktualne situacije prouzrokovane pandemijom bili spriječeni doći. Vlč. Salapić je pozvao sve okupljene vjernike da se uteknu Marijinom zagovoru i ovom teškom vremenu.

Na samom početku Misnog slavlja vrhbosanski nadbiskup je pozdravio okupljene svećenike, osobito ovogodišnje mladomisnike vrhbosanske nadbiskupije, časne sestre, vjernike i sve one koji putem medija prate Misno slavlje. „Na poseban ćemo način Gospu moliti da ovu modernu kugu zaustavi, ali i da čovjek shvati koliko je mali,“ kazao je kardinal Puljić.

„Odajem vam priznanje što ste unatoč svemu i ove godine došli Gospi u Komušini obaviti zavjet.“ S okupljenim vjernicima podijelio je prisjećanje na nedavni susret u jednoj župi gdje je ostao radostan čuvši informaciju da u tom selu nije bilo nikada više djece te da se pet, šest obitelji, koje su se bile odselile, vratilo na svoja ognjišta.

Pročitao je zatim priču Povijest sudbine ljudskog roda, koja u isto vrijeme na šaljiv i ozbiljan način govori o smislu i trajanju ljudskog života, što je izmamilo i brojne osmijehe na licima okupljenih vjernika. „Što je cilj ljudskog života? Današnja prevladavajuća kultura želi zanijekati ljudsko dostojanstvo, naravni zakon Božji u čovjeku. Želi mu sakriti da je samo putnik na ovoj zemlji, ne da mu misliti da postoji vječnost. Štoviše, imati i što više potrošiti, govori mu… a onda sve što je zaradio mora potrošiti na lijekove.“

Kardinal je naglasio da je Marija ispunila volju Božju i Bog ju je dušom i tijelom uzeo na nebo. „I to je naš cilj. Postići da se nađemo u zagrljaju Božje ljubavi…Zato je važno da vidimo je li Bog na prvom mjestu u našem životu ili je na prvom mjestu naša volja?“ Potom je citirao Sv. Majku Tereziju: „'Pazi na svoje misli jer će tvoje misli postati riječi. Pazi na svoje riječi jer će postati djela. Pazi na svoja djela jer će postati navika. Pazi na svoje navike jer će postati karakter. Pazi na svoj karakter jer će postati tvoja sudbina.' Dakle, to će odrediti tvoj život,“ kazao je kardinal Puljić.

U prigodnoj homiliji vrhbosanski nadbiskup je istaknuo da vjernici moraju razmišljati o konačnom cilju - kako stići u Nebo. „A stići u Nebo to znači Božju volju prihvatiti i vršiti je.“

Upozorio je i da su vrjednote u današnjem svijetu izokrenute. Kazao je da se zgrozio kad je čuo da se vlast u Švedskoj sprema primorati i svećenike, i imame i rabine da vjenčavaju istospolne brakove. „Gdje je tu vjerska sloboda? I to se zove demokracija. Odlučiti natjerati ljude da moraju svoju savjest pogaziti. I ne samo to.“

Kardinal je postavio pitanje, dodajući da će možda zbog tih njegovih riječi biti reakcija, gdje su danas u parlamentu, Saboru, Europskom parlamentu… političari koji zastupaju kršćanska načela. „Ako i slučajno nešto kaže, bilo u europskom ili državnom parlamentu, svi će ga mediji kljucati kao kad vrana kljuca pamet. Jednostavno će ga izluditi. Kako smiješ spominjati kršćanska načela? I svećenicima, i biskupima, pa i meni kao kardinalu poruči poneki sociolog što trebam propovijedati.“

Vrhbosanski nadbiskup je potom kazao neka svatko radi svoje, ali neka se ne gazi ono što je Božje jer to čovjeka vodi u vječni život. „Danas slaviti Uznesenje BDM na nebo to znači pronaći put svoga život. Recimo poput Marije: Evo me Bože, tvoj sam. Biti poslušan i vjeran Božjoj riječi, pa kao čovjek uvjerenja tako nastupati u svim strukturama života. Neka nas napadaju, neka nas ponižavaju, Božja je važnija…Ako ti ljudski zakoni ne štite čovjeka, ne pomažu mu da živi dostojanstvo u svojim pravima, onda ti zakoni nisu za čovjeka, nego protiv čovjeka.“

Kardinal je ponovio da vjernici u svetištu mole Gospu da ljude sačuva od ove moderne kuge (koronavirusa), ali i da ih rasvijetli te da shvate kako je čovjek mali jer mu je jedan sićušni virus toliko nereda napravio. „Zato se poudaj u Boga, s Bogom živi, s Bogom surađuj i živi tako da te Bog u vječnosti zagrli svojom ljubavlju,“ kazao je na kraju propovijedi vrhbosanski nadbiskup.

„Poziv i ljubav su Vas doveli u ovo svetište,“ kazao je na kraju euharistijskog slavlja preč. Salapić. Zahvalio je kardinalu na pastirskoj brizi, vlč. Predragu Stojčeviću koji je sa žepačkim zborom animirao pjevanje na Svetoj misi te svima koji su pomogli organizirati proslavu Velike Gospe u Komušini ove godine. Posebnu zahvalu je uputio Blaženoj Djevici Mariji.

Na samom kraju euharistijskog slavlja svim okupljenim su svoj mladomisnički blagoslov podijelila šestorica ovogodišnjih mladomisnika vrhbosanske nadbiskupije.

U komušanskoj župnoj crkvi je u 22 sata održan i križni put. Dodajmo, da je dio hodočasnika i ove godine prespavao pod šatorima oko komušanske crkve.

Unatoč pandemiji i lošem vremenu, okupio se priličan broj vjernika iz usorskog, žepačkog i drugih dekanata i župa. I ove godine bilo je, kako je tradicija, onih koji su na zavjet Gospi Kondžilskoj došli pješice – hodočasnici usorksog dekanata iz župa Jelah, Žabljak, Sivša i Novog Šehera. Osim njih bilo je i onih koji su iz Središnje Bosne hodočastili na taj način.

Za proslavu Veliku Gospu su se komušanski vjernici pripremali devetnicom koja je počela na blagdan Preobraženja Gospodinova.

Podsjetimo još kako je 10. kolovoza proslavljen Dan posvete crkve i Dan povratka u Komušinu. Misno slavlje je predvodio vlč. Josip Jelić. Dan poginulih branitelja, također i prvi dan trodnevnice, proslavljen je 11. kolovoza. Svetu misu je predslavio preč. Predrag Stojčević. Drugi dan trodnevnice, 12. kolovoza, je Misno slavlje predvodio vlč. Jure Babić, a treći dan, 13. kolovoza, vlč. Ivo Kopić.

Ovo će hodočašće vjernici pamtiti po tuči, pljusku, kiši i grmljavini koji su se sručili na komušanski kraj u poslijepodnevnim satima, a pratili su i sva liturgijska događanja te večeri. (kta)