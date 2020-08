Vatikan, 13. kolovoz 2020.

Na općoj audijenciji, održanoj 12. kolovoza 2020. u biblioteci Apostolske palače, Sveti Otac nastavio niz kateheza započetoga 5. kolovoza, a posvećenoga pandemiji

Svijetu, ranjenom pandemijom, prijete također drugi 'virusi' i bolesti kao što su individualizam i ravnodušje. Svako je ljudsko biće stvoreno na sliku Božju – napomenuo je Papa te dodao – Ali, kultura ravnodušja prati kulturu odbacivanja. Pandemija je jasno pokazala koliko smo svi ranjivi i međusobno povezani.

Ako se ne brinemo jedni o drugima, počevši od posljednjih, od onih koji su najviše pogođeni, uključujući i sve stvoreno, ne možemo izliječiti svijet – istaknuo je. Treba pohvaliti zauzimanje brojnih osoba koje ovih mjeseci dokazuju ljudsku i kršćansku ljubav prema bližnjemu, posvećujući se bolesnima stavljajući u opasnost vlastito zdravlje. Oni su pravi heroji! Međutim, koronavirus nije jedina bolest koju treba suzbijati; pandemija je donijela na svjetlo dana raširenije društvene bolesti.

Jedna je od tih bolesti – primijetio je Papa – iskrivljeno viđenje osobe, pogled koji zanemaruje njezino dostojanstvo i njezin relacijski karakter. Takav pogled ne znači sklad – kazao je te objasnio – Katkada druge gledamo kao da su predmeti koje valja iskoristiti i odbaciti. Ta vrsta pogleda zapravo zasljepljuje i potiče individualističku i agresivnu kulturu odbacivanja, koja ljudsko biće pretvara u potrošno dobro. U svjetlu vjere, međutim, znamo da Bog muškarca i ženu gleda drugačije. On nas je stvorio kao osobe koje su voljene i koje su sposobne voljeti, na svoju sliku i priliku, a ne kao predmete.

Moramo nadvladati individualistički pogled – napomenuo je Papa – i svaku osobu gledati kao brata. Nastojati probijati se u životu, biti iznad drugih, uništava sklad. To je logika vladavine, vladanja nad drugima. Sklad je nešto drugo; to je služenje – istaknuo je Papa te potaknuo – Molimo stoga Gospodina da nam dade oči pozorne prema braći i sestrama, posebno prema onima koji trpe. Poput Isusovih učenika, ne želimo biti ravnodušni ni individualisti; to su dva ružna ponašanja protivna skladu.

Ravnodušna osoba gleda na drugu stranu, a individualist gleda samo vlastiti interes. Naprotiv, sklad koji je stvorio Bog traži od nas da gledamo druge, njihove potrebe, probleme, da budemo u zajedništvu s njima. Želimo u svakoj osobi, bez obzira na njezinu rasu, jezik ili položaj, priznati ljudsko dostojanstvo – objasnio je Papa te podsjetio da je ljudsko biće, u svojemu osobnom dostojanstvu, društveno biće, stvoreno na sliku Božju.

Ta obnovljena svijest o dostojanstvu svakog ljudskog bića ima niz društvenih, gospodarskih i političkih posljedica. Gledati brata i sve stvoreno kao dar primljen od Očeve ljubavi, potiče na pozornost, na brigu i zadivljenost. Tako vjernik, gledajući bližnjega kao brata, a ne kao tuđinca, gleda ga samilosno i suosjećajno, a ne s prezirom ili neprijateljski. I promatrajući svijet u svjetlu vjere, zauzima se kako bi, uz pomoć milosti, razvio svoju kreativnost i zanos za rješavanje drama u povijesti.

Ravnodušje i individualizam bolesti su koje valja izliječiti. Dok radimo na liječenju od virusa koji pogađa sve, bez razlike, vjera nas potiče da se ozbiljno i aktivno zauzmemo kako bismo se suprotstavili ravnodušnosti pred kršenjem ljudskoga dostojanstva. Vjera uvijek zahtijeva da dopustimo da budemo izliječeni i da se obratimo od svojega individualizma, osobnoga i zajedničkoga. Dao nam Gospodin da „ponovno progledamo“ kako bismo ponovno otkrili što znači biti članovi ljudske obitelji. I neka se taj pogled pretvori u konkretna djela suosjećanja i poštovanja prema svakoj osobi, te brige i zaštite našega zajedničkog doma – napomenuo je Papa.

Nakon kateheze papa Franjo je podsjetio da ćemo za nekoliko dana proslaviti svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije te u pozdravima vjernicima raznih jezičnih skupina poželio da ta brižna Majka ojača njihovu vjeru i nadu, da im uvijek pomaže suprotstaviti se samoljublju, ravnodušju i individualizmu, kako bi izgradili bratsko i solidarno društvo. Osim toga zazvao je Majku Božju da pomogne čovječanstvu pobijediti koronavirus. Na kraju je također podsjetio da se dan ranije, 11. kolovoza u Crkvi slavio spomendan svete Klare Asiške, te potaknuo vjernike da oponašaju njezin blistavi primjer velikodušnoga prianjanja Kristu. (kta/rv)