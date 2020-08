Slavonski Brod, 10. kolovoz 2020.

Tradicionalnu Misu na blagdan sv. Lovre na Gradskom groblju, posvećenom sv. Lovri, kao i kapela u njegovu središtu, predvodio je u ponedjeljak, 10. kolovoza 2020. domaći sin Marko Martić, đakovački svećenik na studiju u Rimu.

Uz domaćega župnika i dekana Ivana Lenića te grkokatoličkog brodskog župnika Aleksandra Hmilja suslavilo je još sedam brodskih svećenika, a posluživao je trajni đakon Vrhbosanske nadbiskupije Robert Čabraja.

U prigodnoj homiliji vlč. Martić je ukazao na vrijednost čašćenja svjedoka vjere i svetih mjesta, kako što su groblja, na kojima se od vremena prvih kršćana slavi Gospodina. Ocrtavajući život i djelo sv. Lovre, đakona i mučenika naglasio je da nam je on primjer kako živjeti i svoj život darovati za Krista. „Sveti Lovro u Božjim je očima zadobio milost koja se traži da je svatko od nas posjeduje. Služio je ne samo riječi Božjoj, nego je u potpunosti bio na raspolaganju i Bogu i čovjeku. To je smisao đakonske službe koju i mi trebamo živjeti. Prepoznavao je Krista, njemu je kao mladić povjerovao, odlučio je svoj mladenački žar upotrijebiti na dobrobit i Boga i čovjeka, te svoj život darovati za Krista. On je primjer kako jedan kršćanin treba živjeti svoj život. Isus od nas traži da poput sv. Lovre budemo sjeme, koje umire sebi kako bi donijelo plodove, da svjedočimo kako život na ovome svijetu itekako ima smisla“, rekao je, uz ostalo, vlč. Martić.

Na kraju Mise zajedno su moliti za sve pokojne, a potom su svećenici u procesiji došli do grobnice u kojoj su pokopani brodski svećenici gdje su se posebno za njim pomolili. Nakon toga nazočni svećenici su vjernicima bili na raspolaganju za pojedinačni blagoslov grobova njihovih najbližih. Za isto je bila mogućnost i u popodnevnim satima. (kta/b.l.)

