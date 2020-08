Kupres, 9. kolovoz 2020.

Dvodnevnim Molitvenim zajedništvom, 7. i 8. kolovoza 2020. na Kupresu, Radio Marija BiH proslavila je svoj 10. rođendan, prenosi nedjelja.ba.

Proslavu 10. obljetnice organizirala je Udruga Radio Marija u Bosni i Hercegovini u suradnji sa župom Sveta Obitelj Kupres.

Program je započeo u petak, 7. kolovoza 2020. animiranjem mostarskog benda Otkrivenje, nakon čega je uslijedilo predavanje p. Ike Mandurića na temu Obitelj – Djelo stvaranja i posvećenja. Poslije kratke pauze nastavljena su svjedočanstva uz glazbenu podlogu spomenutog benda, te je zatim uslijedilo Misno slavlje koje je predvodio p. Ike.

U koncelebraciji je bilo sedam svećenika, među kojima ravnatelj i glavni urednik Radija Marija BiH p. Mato Anić i kupreški župnik vlč. Tomislav Mlakić.

Poslije Mise uslijedila je pauza te predavanje don Mihovila Kurkuta na temu Izazovi mladih katolika danas.



Program prvog dana Molitvenog zajedništva završen je klanjanjem pred Presvetim.

U subotu 8. kolovoza, program je započeo u 10h glazbenim animiranjem Sestara Ramljak iz Međugorja, a zatim su uslijedila ista predavanja i svjedočanstva kao i prethodnog

dana.

Poslije podne p. Mandurić održao je novo predavanje na temu Hvala Vam naši branitelji, te je uslijedilo animirano slavljenje, svjedočanstvo i ponovno predavanje don Mihovila o izazovima mladih katolika danas.

Prije središnjeg Misnog slavlja koje je počelo svečanom procesijom i kojeg je predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, molila se Gospina krunica.

U koncelebraciji s kardinalom Puljićem bilo je 11 svećenika, a Svetu misu koja je okupila veliki broj vjernika, skladnim pjevanjem animirale su Sestre Ramljak.

Na početku okupljene je pozdravio domaći sin i profesor na sarajevskom Katoličkom bogoslovnom fakultetu vlč. Ivica Mršo, napomenuvši kako će tijekom Mise biti samo jedna kolekta koja će predstavljati dar za Radio Mariju BiH.

U prigodnoj propovijedi nadbiskup Puljić je kazao kako se ovom Svetom misom na poseban način i slavi i zahvaljuje i moli. „Slavimo to Božje povjerenje u nas ljude. Zahvaljujemo što smijemo Bogu služiti. Molimo da nas Bog uzdrži vjernima u toj službi. Mi znademo iz Objave da je Bog ljubav, tako nam Sv. Ivan zapisa i prenese, a ta ljubav nije se zatvorila u sebe nego je stvorila čovjeka da bi s njim podijelila radost ljubavi“, kazao je kardinal nadovezavši se u tom duhu kako nikad više nismo imali sredstava za komunikaciju, a postali smo tako udaljeni jedni od drugih kao danas. „Zato molimo da Bog ponovno po Mariji uspostavi onaj zdravi odnos. Zdravu komunikaciju čovjeka s Bogom, zdravu komunikaciju čovjeka sa svojim bližnjim, ali što je najvažnije: da čovjek ne izgubi komunikaciju sa svojom savješću, sa svojim srcem. Jer ako to izgubi onda je izgubio sebe“, upozorio je kard. Vinko.

U nastavku je naznačio kako ono što u srce dođe – to čovjeka i pokreće! „U pameti možemo svašta imati, ali ono što Božje takne u srce, to čovjeka pokreće – e, to od Marije želimo naučiti: kako srcem slušati Božju poruku da ona dođe do nas i obraća nas, pokreće. Ali iz toga ide ne samo da Božju znamo slušati, nego da znademo slušati jedni druge“, poručio je vrhbosanski nadbiskup među ostalim.

Pri kraju Svete mise nazočnima se obratio ravnatelj Radija Marije BiH p. Anić, podsjetivši kratko na hod ovog katoličkog radija kroz 10 godina, te je uputio zahvale. Potom su se kratko predstavili i djelatnici Radija Marije, te su zajedno s ravnateljem jednoglasno poručili: hvala Vam!



Po završetku Svete mise uslijedilo je druženje uz okrjepu.

Radio Marija BiH jedinstvena je radio postaja u našoj zemlji. Već 10 godina putem radio valova obraća se ljudima dobre volje kako bi ih ohrabrila u poteškoćama života i vodila s pouzdanjem u budućnost. Nastala je i širila se najprije u Italiji, a zatim na svih pet kontinenata, vođena ljubavlju prema Gospi, Majci Božjoj i Majci Crkve. (kta)