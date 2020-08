Slavonski Brod, 9. kolovoz 2020.

Dan čašćenja Gospe Brze Pomoći, „osmi“ u kolovozu kao redoviti hodočasnički dan proslavljen je u su subotu, 8. kolovoza 2020. u istoimenom Gospinu svetištu u Slavonskom Brodu. Kako Gospu Brze Pomoći zazivamo kao „obranu od zaraznih bolesti i pošasti“, u litanijama vapimo „da nam vjera bude živa i prosvijetljena“, geslo ovoga hodočasničkog dana uzeto je iz pjesme koja se razliježe u svim našim svetištima: „Umnoži našu vjeru, mila Majčice!“

Središnjem hodočasničkom slavlju – grkokatoličkoj božanskoj liturgiji sv. Ivana Zlatoustoga, predsjedao je mons. Milan Stipić, apostolski administrator Križevačke eparhije. Koncelebrirali su katedralni župnik župe Presvete Trojice u Križevcima o. Mihajlo Simunović, dekan slavonski i župnik grkokatoličke župe u Kanjiži o. Nikola Stupjak, župnik brodske grkokatoličke župe Uzvišenja Sv. Križa o. Aleksandar Hmilj, župnik grkokatoličke župe Piškorevci o. Igor Sikora te župnik slavonskobrodske rimokatoličke župe sv. Leopolda Mandića Robert Farkaš, biritualist.

Aktualizirajući Evanđelje koje donosi događaj u Kani Galilejskoj mons. Stipić u prigodnoj je homiliji posvijestio kako će Isus, kao što je na poticaj svoje majke Marije u Kani Galilejskoj pretvorio vodu u vino, i 'bljutavost našega života' , u koje dođemo zbog nedostatka ljubavi, pretvoriti u novo vino ljubavi koje nam je potrebno da bismo živjeli boljim i kreposnijim životom. Pojasnio je, da je za to potrebno pozvati Krista u svoj život, prihvatiti njegov model života, mentalitet, način razmišljanja, jer jedino On može sve mijenjati na bolje.

„Najjednostavniji i najbolji životni put jest – slušati što nam kaže Isus i to učiniti, jer to je za naše dobro, za naše spasenje. Tražimo uvijek moćni zagovor naše Nebeske Majke i poslušajmo i učinimo što Isus od nas traži. Nema te poteškoće koju Isus neće riješiti, na našu iskrenu molbu i na Marijin zagovor. On je na Marijin zagovor spreman učiniti čudo kako bi nas spasio“, rekao je uz ostalo mons. Stipić.

Kako je prije Mise uz molitveni obred blagoslova i akatist Presvetoj Bogorodici, (jedna od najstarijih kršćanskih himana posvećenih Bogorodici s ciljem zaštite i obrane bilo kršćanskih ili duhovnih) koji su pjevali župnik Hmilj i đakovački bogoslov Bruno Diklić uz pratnju redovnica Bazilijanki, blagoslovio drvenu ikonu Presvete Bogorodice, koja potječe iz 18. stoljeća, a koju su Ukrajinci donijeli sa sobom došavši u ove krajeve, mons. Stipić zahvalio je župniku Hmilju i njegovim župljanima što su je svojim darovima ovih dana restaurirali, te će krasit župnu crkvu Uzvišenja Svetoga Križa čija je obnova u tijeku. „Ova je slika svjedok da su naši grkokatolici oduvijek bili veliki štovatelji Presvete Bogorodice i zato su i radosno prigrlili i zavoljeli ovo svetište Gospe Brze Pomoći te oduvijek dolaze na molitvu i na zagovor Presvetoj Bogorodici na ovo sveto mjesto. Stoga me raduje naša današnja sveta liturgija, jer smo na ovaj način mi grkokatolici željeli pokloniti vama kao dar naše duhovne ljubavi ono najdragocjenije što imamo, a to je služenje svete euharistije. S druge strane dobili smo dar ljubavi i zajedništva, koji dolaze od naše braće rimokatolika s kojima zajedno živimo i dijelimo svakodnevicu. Zato danas molimo za sve vas i želimo svojom prisutnošću obogatiti liturgijsko bogatstvo i duhovni život ovoga grada i ove zajednice“, poručio je na kraju mons. Stipić. Domaći župnik Ivan Lenić zahvalio je mons. Stipiću, koji drugu godinu predvodi središnje slavlje osmoga u kolovozu, te iskazao svoju želju da to postane tradicija. Zahvalio je i braći grkokatoličkim svećenicima koji su redovito svakoga hodočasničkog dana na raspolaganju vjernicima za ispovijed.

Na kraju Mise slijedila je procesija od pastoralnog centra i ophod oko župne crkve. koji je završio svečanim blagoslovom ispred crkve. Slavlje je pjevanjem animirao zbor brodske grkokatoličke župe Uzvišenja Svetoga Križa. U znak solidarnosti sva je milostinja na toj liturgiji namijenjena za izgradnju pastoralnoga centra brodske grkokatoličke župe Uzvišenja Svetoga Križa.

Na svih pet Misnih slavlja, uz poštivanje epidemioloških mjera, sudjelovalo je oko 3000 vjernika. Najviše ih je sudjelovalo na jutarnjim Misama koje su predvodili domaći župni vikar Nino Perica i Pavao Miklučić, svećenik na studiju u Rimu. Popodnevne Mise predvodili su ovogodišnji mladomisnici Đakovačko-osječke nadbiskupije. Misu u 17.30 uz pučko pjevanje zbora župe Gospe Brze pomoći predvodio je Matija Aušić, župljanin brodske župe sv. Dominika Savija na Koloniji. Misu u 19 sati uz pjevanje zbora župe Brodski Varoš predvodio je Matej Perić iz Tovarnika. Oni su na kraju Mise udijelili svoj mladomisnički blagoslov. (kta/b.l.)

