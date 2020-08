Sarajevo, 9. kolovoz 2020.

U subotu 8. kolovoza 2020. u sarajevskoj prvostolnici obilježen je spomena na prvog vrhbosanskog nadbiskupa, slugu Božjega Josipa Stadlera, uz sudjelovanje sarajevskih vjernika, djece Stadlerova dječjeg Egipta, sestara Služavki Maloga Isusa iz Sarajeva i s. Admirate Lučić iz Viteza.

Euharistijskom slavlju prethodila je molitva krunice uz prigodna Stadlerova razmatranja o milosnom vodstvu Duha Svetoga, koju su animirale sestre Služavke Maloga Isusa i djeca Stadlerova dječjeg Egipta, kao i misna čitanja, te pjevanje na svetoj Misi, koju je predslavio preč. Mato Majić, katedralni župnik.

Na početku Mise sve nazočne je pozdravio župnik vlč. Majić, i kazao nakanu svete Mise za proglašenje blaženim sluge Božjeg nadbiskupa Stadler i na nakanu sestara Služavki Malog Isusa, te podsjetio na spomendan svetog Dominika.

Prigodnu propovijed vlč. Majić započeo je sa svetim Dominikom, utemeljiteljem propovjedničkog reda Dominikanaca, koji su i danas potrebni svijetu, svojom snagom poslanja; to jest molitvom, žrtvom i svjedočenjem. Također je istaknuo kako je svima u životu potrebna ustrajnost i strpljivost i to po uzoru na Isusa Krista i Blaženu Djevicu Mariju. A ta strpljivost se zaslužuje, strpljivim podnošenjem i prihvaćanjem trpljenja, patnje, nerazumijevanja, naglasio je župnik, te se osvrnuo i na sluga Božju Josipa Stadlera. Stadler je u Pravilu za svoje sestre Služavke siromaha pisao da trebaju gajiti starice, siromahe, bolesne očima vjere, sve činiti iz ljubavi prema Bogu, te strpljivo podnositi. Uz to je naglasio goruću molitvu, strpljivo poučavanje i žarku ljubav, slavu Božju i spasenje bližnjega. I na kraju za mir u duši i radost u srcu, potrebno je vršiti pravedna djela, kako stoji u svetom Pismu, te strpljivo čekati, vjerujući da će Bog svoja obećanja ispuniti, kako su to vjerovali sveti Dominik i sluga Božji Josip Stadler, za čije proglašenje molimo na ovoj svetoj Misi, zaključio je župnik u svojoj propovijedi.

Nakon popričesne molitve svi okupljeni u sarajevskoj katedrali, ostajući na svojim mjestima, dok su sestre Služavke Malog Isusa, koje će sudjelovati na duhovnim vježbama na Gromiljaku, pošle i pomolile se na grobu nadbiskupa Stadlera, na nakanu za proglašenje blaženim nadbiskupa Stadlera i na svoje nakane. (kta/m.p.)

