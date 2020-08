Vatikan, 8. kolovoz 2020.

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u petak, 7. kolovoza 2020. poruku Dikasterija za služenje cjelovitom ljudskom razvoju u prigodi 41. svjetskog dana turizma 2020. koji ima za temu „Turizam i ruralni razvoj“.

Svjetski dan turizma ove se godine obilježava u neizvjesnom kontekstu obilježenom razvojem pandemije COVID-19, čiji se kraj još uvijek ne nazire, ističe se na početku poruke. To ima za posljedicu drastično smanjenje kretanja ljudi i do sad nezabilježene gubitke u sektoru turizma, kako međunarodnog tako i nacionalnog. Obustava međunarodnih letova, zatvaranje zračnih luka i granica, uvođenje strogih ograničenja putovanja, uključujući i domaća, izaziva krizu bez presedana u mnogim sektorima povezanima s turističkom industrijom. Postoji strah da će prema najcrnjim predviđanjima na kraju 2020. doći do smanjenja od oko milijardu međunarodnih turista, uz globalni ekonomski gubitak od oko 1 200 milijardi dolara. Rezultat toga bio bi veliki gubitak radnih mjesta u čitavom turističkom sektoru.

Turizam i ruralni razvoj – tema koju je Svjetska turistička organizacija odabrala za ovaj dan prije izbijanja pandemije COVID-19 – na dalekovidan način ukazuje na jedan od putova prema mogućem oporavku u turističkom sektoru, nastavlja se u poruci. Taj put započinje pozivom da se ozbiljno shvati i da se u praksi provodi održi održivi razvoj koji na polju turizma znači veće zanimanje za turističke destinacije izvan gradova, mala sela, zaseoke, ceste i malo poznata i manje posjećena mjesta: ona najskrovitija mjesta koja treba otkriti ili ponovno otkriti upravo zato što su očaravajuća i netaknuta, a nalaze se daleko od turističkih odredišta u kojima vladaju vječite gužve. Radi se o tome da se promiče održiv i odgovoran turizam koji, proveden na načelima socijalne i ekonomske pravde, uz puno poštivanje okoliša i kulturâ, prepoznaje središnju ulogu lokalne zajednice i njeno pravo da bude protagonist održivog razvoj i društveno odgovorna za svoj teritorij; turizam, dakle, koji pogoduje pozitivnoj interakciji između turističke industrije, lokalne zajednice i putnikâ.

Ova vrsta turizma, navodi se u poruci za Svjetski dan turizma Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, može postati pokretačkom snagom za podršku ruralnoj ekonomiji koju čine poljoprivreda i, često, manja obiteljska poduzeća, rubna područja u kojima se ne ostvaruju veliki prihodi. Turizam i ruralna poljoprivreda mogu postati dvije ključne komponente novog svijeta koji želimo graditi. Turizam stvaran od ljudi i po ljudima. Mali zemljoradnici su, k tome, prvi čuvari stvorenoga svijeta svojim strpljivim i marljivim obrađivanjem zemlje. Turisti su posjetitelji koji mogu postati podupiratelji ekosustava ako se na svome putovanju vladaju svjesno i trezveno. Putovanje ruralnim destinacijama, dakle, može konkretno značiti pružati potporu lokalnoj proizvodnji malih poljoprivrednih poduzeća, realiziranoj na način koji je u skladu sa zakonima prirode. Putovanje, tako, može imati okus povijesti i otvoriti srce širokom horizontu bratstva i solidarnosti.

Turizam, nastavlja se u poruci, koji zna promatrati i dijeliti darove zemlje u ruralnim područjima postaje također način za učenje novih stilova života, na konkretan način. Mudrost onih koji obrađuju zemlju, sazdana od promatranja i čekanja, zasigurno može pomoći frenetičnom modernom svijetu da uskladi razdoblja svakodnevnog života s prirodnim. Približavanje turizma i ruralnog razvoja dobar je način za učenje novih kultura, usvajanja vrijednosti brige za stvoreni svijet i zaštitom stvorenoga svijeta koji danas predstavljaju ne samo moralnu dužnost, nego i hitnu potrebu za kolektivnim djelovanjem.

„Seoski turizam“ tako postaje mjesto za učenje novog načina povezivanja s drugima i prirodom. Turizam, upravo u ovom razdoblju, može postati sredstvom približavanja. Našem postmodernom svijetu potrebna je blizina, odnosno bliskost u odnosima, a samim tim i u srcima. A turizam, koji u svakom slučaju uključuje kretanje ljudi i dobara, sada mora pokazati svoje preobražavajuće lice, kao rekreacijska aktivnost koja omogućuje da duh bratstva raste među ljudima, ističe se u poruci.

U vremenu nesigurnosti kretanja ljudi, od kojih turizam trpi najveće posljedice na neposredan i izravan način, držimo da moramo djelovati kako bismo podržali prihode radnikâ na tome sektoru te posvetili brigu i branili naosjetljivije ruralne zajednice u svim krajevima. Tako će turistička ekonomija moći dobiti novi zamah, iako na nižim razinama cirkulacije; cirkulacija ljudi, robe i novca bit će opipljiv znak blizine koja je započela u srcu. Odgovorni i održivi turizam, iskorištavajući najbolje od lokalnih resursa i aktivnosti, poželjan je kao jedna od prekretnica u borbi protiv siromaštva, do čijeg je eksponencijalnog porasta došlo tijekom pandemije COVID-19.

Na kraju poruke se izražava blizinu i podršku svima koji se zalažu za suzbijanje utjecaja pandemije na život pojedinaca i tvrtki koje žive od turizma. (kta/ika)