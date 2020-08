Vatikan, 7. kolovoz 2020.

Povodom 75. godišnjice prve atomske bombe bačene na Hiroshimu, papa Franjo je poslao poruku guverneru Prefekture u tom gradu, njegovoj ekselenciji Hidehiku Yuzakiju, u kojoj je istaknuo da jedino bez nuklearnoga oružja svijet može težiti miru.

Papa se obratio svima koji u Hiroshimi i u cijelom Japanu komemoriraju desetke tisuća žrtava prve nuklearne bombe. Posebno je pozdravio one koji su preživjeli 'hibakusha'; to je japanski termin koji označava one koji su preživjeli atomsku eksploziju.

Imao sam prigodu osobno doći u Hiroshimu i Nagasaki – napisao je Papa – tijekom svojega apostolskog pohoda u studenom prošle godine, kada sam posjetio Memorijal mira u Hiroshimi i Park hipocentra u Nagasakiju. Upravo je na tim mjestima papa Franjo razmišljao o uništenju brojnih ljudskih života i dvaju gradova.

Kako bi procvjetao mir svi trebaju odložiti oružje, ponajviše ono najmoćnije i najrazornije, kao što je nuklearno, koje može paralizirati i uništiti gradove i čitave države – istaknuo je Papa u poruci. Na kraju je ponovio ono što je rekao u Memorijalu mira u Hiroshimi, 24. studenog 2019. godine, kada je istaknuo da je uporaba atomske energije u ratne svrhe nemoralna, kao što je nemoralno posjedovanje nuklearnoga oružja. Neka proročke riječi preživjelih u Hiroshimi i Nagasakiju i dalje budu upozorenje za nas i za buduće naraštaje – napisao je papa Franjo. (kta/rv)