Međugorje, 6. kolovoz 2020.

Petog dana 31. Međunarodnog molitvenog festivala mladih u Međugorju u srijedu, 5. kolovoza 2020. središnje večernje Misno slavlje predslavio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Koncelebrirali apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Henryk Hoser, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, međugorski župnik fra Marinko Šakota i još 61 svećenik.

Prije molitvenog programa prikazan je film ‘’Velim ti, ustani!‘’ koji su pripremili članovi zajednice Cenacolo.

Na početku Misnog slavlja, kardinal Puljić je sve vjernike pozvao da na ‘’poseban način mole za Svetog Oca koji vas je itekako zagrlio svojom očinskom ljubavlju, svojim pozdravom’’.

U svojoj propovijedi kardinal Puljić upitao je nazočne: ''Što je tebe dovelo na ovaj Mladifest u ovakvoj situaciji?'' Kazao je potom kako bi sigurno ponetko odgovorio: ''Pričali su mi ranijih godina da se na ovom Mladifestu susretne Boga i doživi se Božja blizina. Zato sam došao.'' Vjerujem da mnogi od vas upravo to žele. Možda će ponetko reći i ''Ma, prazan sam. Prazna mi je duša. Došao sam napuniti svoj akumulator životni da bih se mogao nositi s izazovom život.'' Neki će možda reći: ''Svačim sam se zatrpao pa sam izgubio samog sebe. Došao sam naći sebe, susresti sebe i u sebi Boga'', kazao je kardinal Puljić, a potom citirao i riječi sv. Augustina: ''Bože svugdje sam te tražio, a ti bio u meni, a ja izvan sebe.''

Navodio je kardinal Puljić i druge razloge zbog kojih se dolazi u Međugorju: ispovjediti se, pronaći mir u duši, prepoznati čovjeka kao svoga suputnika, saznati koliko smo se spremni žrtvovati… Neki će reći, kazao je kardinal kako ih ''ubi polovična vjera pa su došli da ih Gospa povede k Isusu.

''Sve što tražite naći ćete kod Isusa. Marija će nas tamo povesti. Zato je ova poruka ovogodišnjeg susreta 'Dođite i vidjet ćete'. Ne vidjeti očima, nego došao sam vidjeti srcem. Došao sam vidjeti vjerom. Koga? Uskrsloga! Jedini On može dati odgovor na naša životna pitanja. Sva traženja, sva tehnika, sva umijeća, sve znanje… ne može dati ono što Isus daje: 'Mir vam svoj dajem'. Zato je prevažno da naučimo od Marije kako Božju Riječ slušati, čuti, prihvatiti, živjeti, kazao je kardinal Puljić, koji je mladima poručio kako su ''baštinili puno toga deformiranog u svom razvoju''.

''Deformiranost je da treba živjeti da se ne pati. Nitko u životu nije uspio da se nije napatio. Križ je naš identitet i tu učimo. Ako su vas opteretili deformacijama, trkom za užitkom, za potrošnjom… da znate svojom pameću otkriti put, a to je Isus: 'Ja sam Put Istina i Život'. Svojim srcem opredijelite se za taj život. Svojim duhom zagrlite Uskrsloga i ne bojati se života. Takvi su sposobni graditi budućnost. Kukavice nisu sposobni graditi budućnost nego ljudi koji su spremni za žrtvu, a to se uči u školi križa. Zato, dragi mladi, ako želite budućnost graditi dopustite da vas Marija vodi k Isusu. Da čujete Onu koju vam On upućuje. Dođi i vidi!. Dođi i vidi, ne očima ovozemaljskim, nego očima vjere. Dođi i vidi kad se vratiš kući neka i drugi vide da si Boga susreo, da si Isusa našao, da te Marija majka k Njemu vodi, neka drugi požele doživjeti kao što i vi doživljavate, kazao je kardinal Puljić dodajući kako se raduje da večeras može moliti, Gospin zagovor tražiti i kao pastir mlade ohrabriti i reći im: Ne bojte se života!

''Ovaj Mladifest koji se 31. put održava neka u vama ohrabri tu vjeru da mijenjate svijet jer ste se opredijelili za uskrsloga Krista. Neka vas štiti na tom putu Marija, Majka naša Amen'', riječi su kojima je svoju propovijed posljednje večeri Mladifesta zaključio kardinal Puljić na oduševljenje nazočnih koji su ga ispratili dugim pljeskom, što znači da su čuli njegove riječi i njegove poruke te da će ih nastaviti živjeti.

Nakon Mise bilo je klanjanje i poslanje, a podsjećamo kako su uz kardinala Puljića Mise na ovom Mladifestu još slavili mons. Luigi Pezzuto, mons. Henryk Hoser, mons. Tomo Vukšić i fra Miljenko Šteko, dok su kateheze mladima držali mons. Hoser, fra Danko Perutina i fra Ljubo Kurtović. Prikazivana videosvjedočanstva bila su iz serijala 'Fruits of Medjugorje' ('Plodovi Međugorja'), dok su jedan film pripremili članovi zajednice Cenacolo. Ujutro u pet sati je Misa na Križevcu i time završava i ovaj 31. Mladifest, prenosi Radiopostaja Mir Međugorje. (kta)



Foto: ICMM

