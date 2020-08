Vatikan, 6. kolovoz 2020.

U ovo vrijeme teške zdravstvene krize na općoj razini, u tako dramatičnom i mračnom razdoblju, razmišljanje pape Franje isprepleće se sa svjetlom evanđelja. Na općoj audijenciji, prvoj nakon ljetne stanke, održanoj u biblioteci Apostolske palače, 5. kolovoza 2020. Papa je napomenuo da pandemija i dalje stvara duboke rane, otkrivajući našu ranjivost. Bolest COVID-19 zlo je koje ne prestaje ubirati žrtve. Mnogo je ljudi umrlo, mnogo je bolesnih, na svim kontinentima – primijetio je Papa te dodao – Mnogo ljudi, mnogo obitelji, živi u nesigurnosti zbog društveno-gospodarskih problema koji pogađaju ponajviše siromašne.

Postoji, međutim, Osoba prema kojoj trebamo uvijek upravljati svoj pogled, pa i u ovo vrijeme zasjenjeno pandemijom. Trebamo postojano upirati svoj pogled prema Isusu, i u toj vjeri prihvatiti nadu u Božje kraljevstvo koje nam sâm Isus donosi. Kraljevstvo ozdravljenja i spasa koje je već prisutno među nama. Kraljevstvo pravednosti i mira koje se očituje u karitativnim djelima koja pak povećavaju nadu i jačaju vjeru – istaknuo je Papa.

Vjera, nada i ljubav darovi su koji nas ozdravljaju i koji nas čine izlječiteljima – dodao je – darovi koji nas otvaraju novim obzorima, također dok plovimo teškim vodama našega vremena. To je vrijeme u kojemu smo pozvani brinuti se, obnoviti ljudsku obitelj i planet. Novi susret s evanđeljem vjere, nade i ljubavi poziva nas da poprimimo kreativni i obnovljeni duh. Tako ćemo biti u stanju promijeniti korijene svojih tjelesnih, duhovnih i društvenih bolesti. Moći ćemo dubinski izliječiti nepravedne strukture i štetne postupke koji nas odvajaju jedne od drugih, stavljajući u opasnost ljudsku obitelj i naš planet.

Evanđelja nam kažu da Isus ozdravlja one koji leže u ognjici, koji boluju od gube, koji su uzeti. Vraća vid, govor i sluh. On ne ozdravlja samo neku tjelesnu bolest – dodao je Papa – nego cijelu osobu. Na taj ju način vraća u zajednicu, oslobađa ju njezine izolacije. Isus ozdravlja sve, prašta grijehe, obnavlja život uzetoga i njegovih prijatelja. Možemo reći, daje da se ponovno rode. Riječ je o tjelesnom i duhovnom ozdravljenju, sve zajedno, o plodu osobnoga i društvenog susreta. Zamislimo kako su to prijateljstvo, i vjera svih prisutnih u toj kući, ojačali zahvaljujući Isusovoj gesti. Ozdravljajućem susretu s Isusom!

Kako danas možemo pomoći da ozdravi naš svijet? – upitao je Papa. Kao učenici Gospodina Isusa, liječnika duše i tijela, pozvani smo nastaviti njegovo djelo ozdravljenja i spasenja u tjelesnom, društvenom i duhovnom smislu. Crkva, iako podjeljuje Kristovu ozdravljujuću milost putem sakramenata, i iako pruža zdravstvene usluge u najudaljenijim krajevima planeta, nije stručna u prevenciji i liječenju pandemije. Pomaže s bolesnima, ali nije stručnjak. I ne daje točno određene društveno-političke upute. To je zadaća političkih i društvenih vođā.

Međutim, tijekom stoljećā i u svjetlu evanđelja, Crkva je razvila neka temeljna društvena načela koja nam mogu pomoći ići naprijed, pripremiti budućnost koja nam je potrebna – primijetio je Sveti Otac te naveo neke od njih, koja su međusobno čvrsto povezana: dostojanstvo osobe, opće dobro, davanje prednosti siromašnima, zajedničko odredište dobara, solidarnost, supsidijarnost, briga za naš zajednički dom. Sva ta načela pomažu upraviteljima, odgovornima u društvu za napredak razvoja te također, kao u slučaju ove pandemije, za ozdravljenje osobnoga i društvenoga tkiva. Sva ta načela, na različite načine, izražavaju krjeposti vjere, nade i ljubavi.

Papa je na kraju pozvao na zajedničko suočavanje s gorućim pitanjima koje je istaknula pandemija, a posebno s društvenim bolestima. Istražit ćemo kako naša katolička društvena tradicija može pomoći ljudskoj obitelji izliječiti ovaj svijet koji boluje od teških bolesti. Moja je želja da, kao sljedbenici Isusa koji ozdravlja, svi zajedno razmišljamo i radimo kako bismo izgradili bolji svijet, pun nade za buduće naraštaje – rekao je papa Franjo.

Nakon kateheze Sveti je Otac uputio snažan apel za Libanon, zemlju koju su jučer potresle dvije snažne eksplozije u kojima je stradalo najmanje 100 osoba, a više tisuća ih je ranjeno. Papa Franjo je potaknuo na molitvu za tu zemlju, za žrtve i njihove obitelji. (kta/rv)