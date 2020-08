Slavonski Brod, 3. kolovoz 2020.

Blagdan Gospe od anđela proslavljen je u nedjelju, 2. kolovoza 2020. u franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu. Svečano večernje Misno slavlje, kao trodnevnicu uoči blagdana, predvodio je fra Josip Ivkić, vicemagistar bogoslova Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu. Aktualizirahu misna čitanja te nedjelje fra Josip je u pogodnoj homiliji govorio o našoj ograničenosti, nemoći da učinimo više, o slobodi, o Božjem milosrđu koje se daruje svakom čovjeku.

„Pravi vjernik je onaj koji drugima stavlja na raspolaganje i ono malo što ima, jer zna da se Bog oslanja na ono naše moguće, i upravo to umnaža. On ne stvara iz ničega, nego želi da mu u slobodi ponudimo one svoje sitnice, od nas traži da mu stavimo na raspolaganje ono što imamo; riječ je o dinamici ljubavi, koja želi uložiti sebe, dati nešto od sebe; važno je sudjelovati u patnji bližnjega; dati od sebe ono što imamo. Sve što činimo s vjerom i ljubavlju Bog će to blagosloviti “, rekao je uz ostalo fra Josip.

U nastavku je pojasnio kako je to upravo činio sv. Franjo u Porcijunkuli, koja znači čestica- nešto malo, a koju je on obnovio i molio Gospodina da svi koji dođu u tu crkvicu zadobiju potpuni oprost, i Bog je uslišano njegovu molitvu. Na kraju je pojasnio kako nas Isus uči vidjeti skriveno blago upravo u našim ograničenjima. „Najveće čudo današnjeg evanđelja je u Isusovoj ljubavi kojom On čini čudo. Bog vas sve voli upravo takve kakvi jeste, zato dopustite se ljubiti od Boga, jer je Njegova ljubav ključ odgovora za sva pitanja u našem životu. Kao kršćani pozvani smo, poput sv. Franje, ljubavlju uzvratiti na Božju ljubav, koju je On na križu skupu platio, i želi je darovati nama“, poručio je fra Josip.

On je na kraju Mise pred slikom Gospe od anđela predmolio s vjernicima molitve za potpuni oprost, a potom udijelio svečani blagoslov.

Kako je toga dana, prema odredbama Svete Stolice, slavljen dan potpunog oprosta svi vjernici koji su pohodili crkvu i u njoj izmoliti „Oče naš“ i „Vjerovanje“, pristupiti ispovijedi, pričestiti se te moliti na nakanu Svetoga Oca zadobili su potpuni oprost.

Prije Mise vjernici su molili franjevačku krunice, a potom je gvardijan fra Klaudio Milohanović predmolio Gospine litanije pred slikom Gospe od anđela izloženom na oltaru sv. Križa, koja prikazuje Isusa i Gospu okruženu anđelima i sv. Franje koji je u Porcijunkuli 1216. godine imao to viđenje. (kta/b.l.)



