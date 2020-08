Sarajevo, 3. kolovoz 2020.

Već treću godinu zaredom Vijeće za obitelj BK-a BiH organizira Obiteljski dan na Kupresu. U tom povodu, o obitelji današnjice razgovarali smo s Violetom Milanović iz Kiseljaka.

Violeta Milanović rođena je 1975. i kaže kako je u njezinih 45 godina života stalo mnogo toga. Najprije je upisala srednju grafičku školu, ali je zbog ratnih okolnosti završila trgovačku. No, danas radi ono što najviše voli – bavi se kreativnim radom – slikarstvom i izradom suvenira i sve to je isključivo ručni rad. U braku je sa suprugom Goranom već 22 godine. On je završio pravni fakultet i radi kao policajac. Kaže kako je ono najljepše što je stekla u braku: njihove troje djece. Nikola je 20-godišnjak i privodi kraju prvu godinu studija turizma; Marija ima 18 godina i upisuje prvu godinu FER-a u Zagrebu; Anđela je najmlađa, ima 16 godina i završila je prvu godinu Franjevačke klasične gimnazije u Visokom.

O tome što je obitelj govore različite znanosti, no, na osnovu Vašeg iskustva, kako biste ju vi definirali, što ona vama predstavlja?

Najprije ću reći da je obitelj za mene svetinja. Neprocjenjiv je blagoslov imati mogućnost na svijet donijeti djecu i tako stvoriti obitelj. Premda, smatram da su zajednica muža i žene također obitelj. Neizmjerno sam zahvalna Bogu na svom mužu i našoj djeci.

Obitelj je moj „projekt“ na kojem svakodnevno radim. Trudim se da sve funkcionira kako treba, ali me taj rad ne umara jer me to čini sretnom i zadovoljnom. Obitelj mi pruža snagu, potporu i osjećaj sigurnosti, ona je moje utočište i moja ljubav.

Koje su to, prema Vašem mišljenju, istinske vrijednosti obitelji i zašto?

Smatram da je najveća vrijednost obitelji ostati na okupu, tj. očuvati brak i odgojiti djecu. Odgojiti djecu znači, kako ja volim reći, da budu ljudi, da vole i poštuju, da budu zahvalni što su zdravi i što se školuju, da budu zahvalni na onom što imamo, a imamo jedni druge i imamo dom. Učimo ih kako da budu jaki, kako se nositi s problemima. Za zdrav odnos u obitelji je jako bitna komunikacija i vrijeme provedeno skupa.

Na Vašem životnom putu kako su se ispreplitale i kako se isprepliću svakodnevne obveze oko posla, obitelji, djece? Kako uspijevate sve stići?

Svaki dan je ispunjen nekim obvezama. Bilo je dana, i sada ih bude, kad mi je teško, ali sam iz iskustva naučila da se sve stigne obaviti, tako da ne ostavljam prostora nervozi. Ne dopuštam da me svakodnevne obveze i problemi iscrpe, isprazne i natovare mi na leđa osjećaj umora, tuge i zabrinutosti. Kada se prisjetim vremena kada su djeca bila mala, a sve troje sam ih rodila u četiri godine, sjetim se samo lijepih i zanimljivih trenutaka, iako nije uvijek bilo lako. Neke obveze me čak ispunjavaju i čine sretnom. Na primjer, kuhanje, pomaganje djeci i suprugu oko njihovih obveza i moj posao. Bitno mi je da obavim i završim ono što moram, a ono što ne stignem i što nije toliko bitno, ostavim za sutra, samo bez stresa.

Mnogi kažu kako je za sreću i razvoj važno zajedničko vrijeme. Kako ga obitelj Milanović provodi?

Slažem se da je lijepo i potrebno provoditi vrijeme zajedno. Biti zajedno znači biti blizak. U takvim trenutcima razgovaramo o tome što nas veseli, što nas rastužuje, kakve planove i želje imamo...

Goran i ja smo shvatili da život leti, a da djeca odrastaju i da će jednog dana otići svojim putevima, što je posve normalno. Zbog toga se trudimo svaku priliku iskoristiti kako bismo bili zajedno. Trudimo se provoditi vrijeme u prirodi, šetajući. Često organiziramo obiteljski izlet i tada se upoznajemo s povijesnim, kulturnim i vjerskim zanimljivostima nekog grada. Na taj način stvaramo uspomene kojih se rado sjećamo.



Razgovarala: Tina Matić Ilić



Nastavak pročitajte u tiskanom izdanju ili na portalu nedjelja.ba