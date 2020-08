Vatikan, 2. kolovoz 2020.

U nagovoru uz molitvu Anđelova pozdravljenja u nedjelju, 2. kolovoza 2020. u Vatikanu papa Franjo upozorio je na prijeteću nezaposlenost i siromaštvo kao posljedice pandemije koronavirusa, pozvavši vjernike da crpe snagu iz euharistije i budu milosrdni prema drugima.

Papa je pred hodočasnicima okupljenima na Trgu Sv. Petra pozvao na ujedinjene napore svih političkih i gospodarskih snaga na obnovi tržišta rada. Obitelji i društvo ne mogu napredovati bez rada, poručio je Papa, pozivajući vjernike na molitvu. Upozorio je da će velika nezaposlenost koja će donijeti siromaštvo trajati i nakon pandemije i trebat će jaka solidarnost i kreativnost da bi se taj problem riješio.

Prema najnovijim statistikama od travnja do kraja lipnja u Italiji je bez posla ostalo gotovo 460.000 osoba, stopa nezaposlenosti je 8,8 posto. Među mladima nezaposlen je svaki četvrti. U cijelom je svijetu zbog pandemije mnoštvo ljudi izgubilo posao i ovisi o socijalnoj pomoći, tamo gdje uopće postoji.

Osvrćući se na današnji odlomak Matejeva evanđelja, koji govori o umnožavanju kruha, Papa je istaknuo, kako se to očito odnosi na euharistiju, posebno kada se spominje blagoslov kruha, koji Isus predaje ljudima preko učenika. Treba pritom imati u vidu usku povezanost euharistijskog kruha, hrane za vječni život, i svakodnevnog kruha, potrebnog za ovozemaljski. Isus prije nego što se žrtvovao kao spasenjski kruh brine se i za prehranu onih koji ga slijede, zaboravljajući providjeti zalihe. Često se suprotstavlja duh i materija, ali u stvari spiritualizam kao i materijalizam ne pripadaju biblijskom duhu. Suosjećanje prema drugima, povjerenje u providonosnu ljubav Oca i odvažna solidarnost bitne su sastavnice vjerskog života. Isusova snaga nije spektakularna, već suosjećajna prema onima koji trpe. On ne ostaje ravnodušan pred materijalnim nevoljama ljudi, već se brine o drugima. Stajališta: “snađite se” ne pripadaju kršćanskom rječniku, poručio je Papa i istaknuo da Isusovo suosjećanje i nježnost prema masama nije sentimentalizam, koji preuzima na sebe potrebe drugih, već bratski put, bitan za suočavanje sa siromaštvom i bijedom ovog svijeta, koje nadilazi sam svijet, jer je to put koji počinje i svršava s Bogom.

Sveti Otac izrazio je također blizinu i solidarnost narodu Nikaragve u povodu požara podmetnutoga u katedrali u glavnome gradu u kojem je gotovo potpuno spaljen povijesni križ.

Vjernicima je poželio da se opuste na ljetnom odmoru, a povodu današnjega blagdana Gospe od anđela, pozvao ih da iskoriste priliku Porcijunkulskoga, potpunog, oprosta.

Papa je danas završio svoj ljetni odmor i započeo svoju redovitu pastoralnu, vjersku, crkvenu i diplomatsku službu, koja ipak zbog koronavirusa ostaje ograničena. (kta/ika)