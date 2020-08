Međugorje, 2. kolovoz 2020.

U subotu 1. kolovoza 2020. započeo je Mladifest, 31. međunarodni susret mladih u Međugorju. Na početku su framaši izišli sa zastavama 110 zemalja čiji su predstavnici ranijih godina dolazili u Međugorje, a ove godine zbog pandemije koronavirusa to nije bilo moguće. Papa Franjo mladima u Međugorju uputio je svoju poruku, a nju je u Međugorje donio apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto i predao je mladima iz župe Međugorje koji su je pročitali mladima cijeloga svijeta.

''Dragi mladi! Godišnji susret mladih u Međugorju vrijeme je ispunjeno molitvom, katehezom i bratskim susretom, koje vam pruža priliku da upoznate živog Isusa Krista, na poseban način u slavlju presvete Euharistije, u klanjanju pred Presvetim kao i u sakramentu Pomirenja. Tako vam pomaže otkriti drugačiji način življenja, različit od onoga koji nudi kultura privremenoga, prema kojoj ništa ne može biti trajno i koja poznaje isključivo uživanje u sadašnjem trenutku. U tom ozračju relativizma, u kojem je teško pronaći istinite i sigurne odgovore, geslo Festivala: 'Dođite i vidjet ćete' (Iv 1, 39), riječi koje je Isus uputio svojim učenicima, blagoslov su. Isus upire svoj pogled i prema vama pozivajući vas da pođete i ostanete s njim.

Ne bojte se! Krist živi i želi da budete živi. On je istinska ljepota i mladost ovoga svijeta. Sve što dotakne postaje mlado, novo, puno života i smisla (usp. Apost. Pobud. Christus vivit 1). Upravo to vidimo u evanđeoskom prizoru, u kojem Gospodin pita dvojicu učenika koji ga slijede: 'Što tražite?'. A oni odgovore: 'Rabbi, gdje stanuješ?' A Isus im reče: 'Dođite i vidjet ćete' (usp. Iv 1, 35-39). Oni pođoše, vidješe i ostadoše. Iskustvo susreta s Isusom toliko se utisnulo u sjećanje učenika da je jedan od njih zabilježio i vrijeme susreta: 'Bilo je oko četiri popodne'' (r. 39).', stoji u poruci pape Franje koju je zaključio riječima ''Dragi mladi, 'trčite privučeni onim Licem koje toliko ljubimo, kojem se klanjamo u Euharistiji i prepoznajemo u tijelu naše braće i sestara koji trpe. Neka vas Duh Sveti potiče u toj utrci u kojoj hodite naprijed. Crkva treba vašu poletnost, vaše intuicije, vašu vjeru' (op.ct., 299). U toj trci za evanđeljem, nadahnutoj i ovim Festivalom, povjeravam sve vas zagovoru Blažene Djevice Marije, zazivajući svjetlost i snagu Duha Svetoga kako biste mogli biti istinski Kristovi svjedoci. Za to molim te vas blagoslivljam, tražeći da se i vi molite za mene''.

Uoči Mladifesta održana je i konferencija za medije na kojoj je apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Henryk Hoser u duhu gesla ovogodišnjeg Mladifesta ''Dođite i vidjet ćete'' kazao kako ''već gotovo četrdeset godina vladaju kontroverze na temu Međugorja, te se kontroverze odnose na pitanje ukazanja''.

''Riječ je, dakle, ne samo o kontroverzama oko ukazanja, nego i oko same pastoralne djelatnosti. Neki su gorljivi zagovaratelji, a neki su protiv i čak nam osporavaju našu pravovjernost, a vrlo adekvatan odgovor je taj: 'Dođite i vidjet ćete!' i onda ćete moći svjedočiti o tome što ste vidjeli i doživjeli'', poručio je mons. Hoser.

Večernju Svetu misu uz koncelebraciju 40 svećenika i prijevod na dvadesetak jezika uz prijenos uz cijelu svijet, koju je gledalo više milijuna ljudi predslavio je nadbiskup Pezzuto koji je u svojoj propovijedi govorio o odnosu s Blaženom Djevicom Marijom.

''U vezi s tim, ja vam ne bih predlagao da puno molite Gospu da dobijete Njezinu zaštitu; sigurno i to. Međutim, prava pobožnost prema Mariji nastoji dobiti nešto veće: to je milost da Nju možemo prihvatiti u našem životu, s Njezinim načinom vjernice i učenice, radosne, slobodne i jake, koji će nas bez ikakve sumnje dovesti do Isusa, poručio je nuncij Pezzuto.

Na kraju Misnog slavlja, nadbiskupu Pezzutu se za dolazak u Međugorje zahvalio župnik fra Marinko Šakota.

U nedjelju, 2. kolovoza, program Mladifesta počinje u šest sati ujutro molitvom krunice, a kateheza i svjedočanstva su od 17 sati. U 18 je krunica, a u 19 sati Sveta misa koju će predslaviti provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, prenosi Radiopostaja Mir Međugorje. (kta)



