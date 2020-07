Damask, 30. srpanj 2020.

Talijanski isusovac o. Paolo Dall'Oglio otet je 29. srpnja 2013. dok je s tzv. Islamskom državom u sjedištu te terorističke skupine u Rakki pregovarao o oslobađanju talaca, prenosi Vatican News.

Apostolski nuncij u Damasku kardinal Mario Zenari za agenciju Asianews izjavio je da se iz dosadašnjega tijeka istrage ne može sa sigurnošću zaključiti niti je li o. Paolo još uvijek na životu. Dodao je da prema statistikama Ujedinjenih naroda u Siriji „nestalo” 100.000 ljudi. Nuncij od odgovornih traži bar neke znakove „dobre volje” da se dođe do pouzdanih informacija o sudbini rimskoga isusovca. Trenutačno se najizglednijom smatra tvrdnja bivšeg člana IS-a da je o. Paolo mučen i ubijen samo nekoliko dana nakon otmice, no za to ne postoje nikakvi dokazi.

Dall’Oglio je osamdesetih godina prošlog stoljeća počeo djelovati u Siriji, posebno se zauzimavši na ekumenskom području i u kršćansko-muslimanskom dijalogu. Zbog kritičkoga odnosa prema sirijskom režimu i navodnoj podršci pobunjenicima godine 2012. protjeran je iz zemlje. Papa Franjo i Družba Isusova više su puta izrazili zabrinutost nad sudbinom o. Paola Dall’Oglija i zahtijevali njegovo oslobađanje. (kta/ika)