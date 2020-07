Zagreb, 29. srpanj 2020.

U „Uvodnikuˮ misijskoga lista Radosna vijest za kolovoz nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u RH vlč. Antun Štefan priča o životu koji je odabrao, istaknuvši kako nam je „na raspolaganju cijeli arsenal maski, likova, uloga koje razrađujemo i isprobavamo od malih nogu, a koje kao odrasli nastavljamo nositi prema prigodi.ˮ

Priređujemo i ples pod maskama, a za takve prilike pripremamo lice na koje stavljamo masku od riže, tu šaku riže koju milijuni gladnih nemaju za pojesti. Da – maske su nam potrebne i obavezne, ali autor potiče da pogledamo oči djeteta ispod teksta i sve će nam biti jasno. Uostalom, on je odabrao put (My way).

Rubrika „U središtuˮ donosi promišljanja dr. sc. Krunoslava Novaka u tekstu „Kliknite i otvorit će vam seˮ koji, osvrćući se na razvoj tehnologije i medija, ističe: „Reći ćemo da je važno pronaći načina da Božja riječ dopre i do takvih prostora, da u njih donese razliku, to jest da donese novost. Navjestitelj u takvu pristupu treba biti svjestan da istina kojoj je povjerovao neće biti uvijek dobro prihvaćena, no u svemu je ključna autentična dosljednost riječima evanđelja“.

U rubrici „Iz života naših misionaraˮ misionarka s. Jacinta Petrović iz Benina izvještava o situaciji u vezi korone u toj zemlji, o velikim posljedicama i siromaštvu koje je zbog nje još više došlo do izražaja. „Trebat će puno, puno vremena za oporavak i da sve dođe u koliku-toliku normalu. U nevoljama se snažnije okrećemo Bogu, molimo ga za njegovo neizmjerno milosrđe i ljubav da sretno stignemo u vječnu domovinu“, ističe s. Jacinta.

S Islanda se javlja misionarka s. Celestina Gavrić s molbom „pomozite nam moliti“! Kod njih je u pripremi izrada molitvenika i časoslova na islandskom bez kojeg im je vrlo teško. Iz DR Kongo javlja se misionarka s. Romana Baković s iskustvom iz života i rada s „dragim kongoanskim narodom”, s kojim dijeli kruh svagdašnji još od 1974. godine. „Gotovo sam postala Kongoanka hrvatskog podrijetla. Po ljubavi koja me spaja s te dvije domovine, s dva naroda, može se i tako reći“, svjedoči s. Romana.

Novi broj Radosne vijesti donosi intervju s misionarkom s. Jeronimom Juroš, redovnicom Družbe kćeri Božje ljubavi, koja djeluje u Albaniji. Rođena je 17. listopada 1950. u Tarevcima, u župi Modriča (BiH), a u misije u Albaniju otišla je otišla je 25. kolovoza 1992. godine. Onima koji osjećaju misionarski poziv poručuje: „Koga Gospodin pozove, on mu daje potrebne milosti i snagu da ostvari svoj poziv! Treba se samo predati zaručniku. On je Put, Istina i Život, koji nikada svoje ne ostavlja same“.

U nakani „Apostolata molitve“ o. Vatroslav Halambek, DI, poziva na molitvu za sve koji rade i žive od mora, a među njima za mornare, ribare i njihove obitelji.

Rubrika „Vijesti iz Crkve u svijetuˮ donosi izvještaj o Općoj skupštini PMD koja se preko interneta održala 12. lipnja te izvještaj o pomoći Fonda Papinskih misijskih djela za hitne slučajeve povodom Covid-19 za Afriku, Aziju i Ameriku.

Tu je i rubrika „Vijesti Crkve u Hrvataˮ u kojoj se može pročitati o novom misionaru vlč. Ivici Kordiću, koji po drugi put odlazi na misionarsku službu u Zambiju. Prije devetnaest godina taj svećenik Krčke biskupije vratio se u rodnu biskupiju nakon što je 15 godina (od 1986. do 2001.) djelovao kao misionar u zambijskoj biskupiji Mongu, a sada ponovno onamo odlazi.

U rubrici čitajte i o tome kako se već treću godinu zaredom u trodnevnici prije svetkovine sv. Petra, zaštitnika župe, u šibenskoj četvrti Vidici, održava blagoslov auta, motora i bicikala. Ove godine blagoslov je proslavljen u subotu 27. lipnja.

U rubrici „Životni put jednog misionaraˮ na kraju lista je crtica o izvršenju velikog zavjeta što su ga dali Srcu Isusovu i Marijinu izgradnjom crkvice i prošteništa u selu Gosabi o. Ante i njegovi vjernici, dok je u rubrici „Misijski velikaniˮ predstavljeno život i djelo mučenika vjere Rutilioa Grandea Garcíje (1928.-1977.). (kta/ika)