Beirut, 29. srpanj 2020.

U Libanonu već oko tri mjeseca traje teška društvena, ekonomska i politička kriza. Trenutnu Vladu, naime, uspostavljenu nakon dvije godine političko-institucionalne blokade, osporava narod koji je izišao na ulice da bi prosvjedovao protiv korupcije i visokih troškova života. Većina stanovništva pati zbog gladi, a pandemija koronavirusa još više otežava situaciju.

U tom kontekstu članovi Svjetskoga vijeća Crkvi (WCC) okupili su se od 20. do 24. srpnja na videokonferenciji te u posebnoj izjavi izrazili veliku zabrinutost i strah za Zemlju cedrova. Izvršni odbor Svjetskoga vijeća Crkvi – kako piše u tekstu – duboko je zabrinut zbog rastuće krize koja je pogodila Libanon posljednjih tjedana i mjeseci, i zbog teškog društvenog, ekonomskog i političkog stanja koje je proizišlo iz toga, kao i izazova povezanih sa suverenošću države. Situacija je trenutno još teža za osjetljive skupine, kao što su žene, djeca, bolesni, migranti i izbjeglice.

Svjetsko vijeće Crkvi podsjeća na sposobnost Libanona, kojom stoljećima zadržava svoju etničku, kulturnu i vjersku različitost, u duhu pluralizma i zajedničkog suživota, te je ostao primjer nade i izdržljivosti, i to u središtu Bliskog istoka, regije koja je izmučena ratovima, sukobima i okupacijama. No, taj je dobar primjer u velikoj opasnosti da to više ne bude. Stoga se Vladu u Bejrutu poziva na odgovornost da održi i ojača svoju ulogu onoga koji osigurava društveni ugovor, stabilnost i sigurnost zemlje, te društvena i ljudska prava naroda.

Istodobno, Svjetsko vijeće Crkvi izražava svoju blizinu libanonskom narodu, potičući ga da bude ujedinjen u solidarnosti kako bi izišao iz sadašnje krize, te kako ne bi došlo do razjedinjenja i padanja u sektaštvo. Libanonski je narod na svim društvenim razinama – odnosno političari, vjerski vođe, građani, mladi – odgovoran za odmicanje države od političkih i društvenih snaga koje cijelo to područje vode u razdijeljenost i propast. Pogotovo vjerski vođe svih zajednica imaju posebno važnu ulogu u vodstvu naroda, u ovim teškim vremenima, prema mudrosti, pravednosti, pomirenju i jedinstvu – ističe se u izjavi koja završava poticajom upućenim izvršnom tijelu Libanona da ubrza reforme koje će zajamčiti stabilnost, jedinstvo i suverenost zemlje. (kta/rv)