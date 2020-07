Livno, 28. srpanj 2020.

Franjevac trećoredac fra Josip Dolić proslavio je mladu misu u nedjelju, 26. srpnja 2020. u franjevačkoj samostanskoj crkvi svetih Petra i Pavla u Livnu, na Gorici.

Koncelebrirali su provincijal franjevaca trećoredaca fra Ivo Martinović, župnik fra Josipove rodne župe Svih Svetih u Livnu fra Vinko Sičaja, OFM, gvardijan samostana na Gorici fra Pero Kuliš, OFM, mladomisnikov „misni kum“ i rođak fra Kazimir Dolić, OFM, sedmorica mladomisnika ‒ fra Josipovi kolege i prijatelji, trinaestorica braće iz Provincije franjevaca trećoredaca te šestorica drugih svećenika ‒ iz Franjevačke provincije Bosne Srebrene i nekoliko dijecezanskih svećenika.

U velebnoj su samostanskoj crkvi na svečanom euharistijskom slavlju sudjelovali fra Josipova obitelj, dvadesetak školskih sestara franjevki, brojna rodbina i mnogi vjernici, u crkvi i izvan nje, s oprezom s obzirom na aktualnu pandemiju. Posluživali su ministranti iz livanjske župe, čitanja su čitale mladomisnikove rođakinje Monika Damjanović i Ivana Miloloža, u vjerničkoj molitvi sudjelovali su aspirant franjevaca trećoredaca Patrik Mežnarić i rođakinja Marta Pervan, a liturgijsko pjevanje predvodio je višeglasni mješoviti župni zbor pod vodstvom s. Blanke Jeličić iz Družbe sestara milosrdnica.

Pred oltarom je mladomisnika blagoslovio njegov otac Ivica, a zatim je domaćin, gvardijan fra Pero Kuliš, pozdravivši provincijala fra Ivu Martinovića, fra Josipa, druge mladomisnike, uveo u slavlje. „Mladomisnici su“, rekao je, „dar Kristovoj Crkvi, novi radnici u vinogradu Gospodnjem, koji će, zasigurno, dati Crkvi nov život i novu nadu“. Mladomisnikova misna nakana bila je za njegovu majku Jelku koja je preminula nekoliko mjeseci poslije njegovoga rođenja te za njegovoga djeda Slavka i bake Ružu i Perku.

Prigodnu homiliju održao je fra Dario Mican, mladomisnikov subrat i kolega iz sjemenišnih i bogoslovskih dana. Obraćajući se mladomisniku rekao je: „Odlučio si kao svećenik nasljedovati Krista i služiti Crkvi. Tvoje svećeništvo je prekrasni dar na kojem neprestano Bogu trebaš biti zahvalan. Bog je bio i Bog jest na djelu. Stoga postavi Krista na prvo mjesto u svojemu svećeničkom životu. Njega stavi u centar rada i vladanja i na početku svoje svećeničke službe, poput Salomona traži i čezni za trajnim vrijednostima. Moli Krista za mudrost i snagu u vjernom nasljedovanju evanđeoskoga puta“. Zaključujući, poželio je fra Josipu da mu Krist „bude radost služenja, snaga u nastojanjima, mudrost u traganju, radost u sumnjama i neuspjesima“.

Pri kraju slavlja riječi pozdrava i čestitke uputili su livanjski župnik fra Vinko Sičaja i provincijal fra Ivo Martinović. Župnik je, naglasivši kako je mladomisnik „izrastao iz ove župne zajednice“ i pozdravivši sve nazočne, čestitao mladomisniku: „Čestitam ti što si vjerovao glasu koji je u tebi odjekivao glasnije od raznih drugih glasova modernoga svijeta“. Provincijal je, čestitavši fra Josipu i mladomisnicima i zahvalivši gvardijanu i župniku za pripremu mladomisničkog slavlja, naglasio kako je fra Josipovo duhovno zvanje „dar koji nam Bog daje“, dar „kojem se radujemo i za koji zahvaljujemo Bogu“ te upozorivši na današnji manjak duhovnih zvanja, pozvao je na molitvu za nova duhovna zvanja kao i za vjernost onih koji već služe kao svećenici.

Na kraju mise mladomisnik fra Josip je zahvalio cijeloj svojoj obitelji, užoj i široj, koja ga je pratila i podržavala na njegovome redovničkom i svećeničkom putu, Provincijalu i subraći za sve dobro koje je kroz svoj odgoj u zajednici primio, fratrima livanjskoga kraja, posebno gvardijanu fra Peri i župniku fra Vinku za gostoprimstvo kroz sve godine dolazaka u rodni kraj, fra Kazimiru, misnom kumu, kao i kumovima Slavenu i Marku, svim nazočnim svećenicima, posebno kolegama mladomisnicima, pjevačkom zboru, svima koji su aktivno sudjelovali liturgijskom slavlju i njegovoj pripravi i svima koji su pomogli u organiziranju i pripravi cijeloga slavlja. „Hvala svima vama koji ste došli podijeliti sa mnom i mojom obitelji radost današnjega dana. Mnogi od vas pratili su me kroz moje godine odrastanja svojom blizinom, molitvom, riječima podrške i ohrabrenja; neka vam dobri Bog uzvrati istom mjerom“, rekao je mladomisnik. Ispričao se što zbog pandemije mnoge nije mogao pozvati na objed i obiteljsko slavlje nakon mise, ali je svima poručio da su dobro došli u obiteljsku kuću sljedećih dana. Na kraju mise su on i svi mladomisnici podijelili nazočnima mladomisnički blagoslov.

Svečani objed i obiteljsko slavlje bilo je u ugostiteljsko-trgovačkom centru „Pavić“ u Livnu. Za vrijeme slavlja bilo je prilike za iznošenje čestitaka i pozdrava pod vodstvom stoloravnatelja, župnika fra Vinka Sičaje, posebno mladomisniku i njegovoj obitelji. Provincijal je podsjetio i pozvao nazočne na zahvalu Bogu za mladomisnikovu pokojnu majku Jelku „koja se iz neba danas raduje s nama“ te zahvalivši roditeljima, odgojiteljima, župljanima i svima koji su pratili i podržavali mladomisnika, uputio fra Josipu sljedeću poruku: „Budi cijeloga svog svećeničkog poziva i života radostan, ali budi, s druge strane, svjestan da je u tvom svećeničkom poslanju, radu, pastoralu, u središtu Bog, a ne ti. (…) Ako budeš ti na prvome mjestu, onda je Bog negdje drugdje. Ljudi očekuju od tebe da im najprije budeš svećenik koji će približiti Boga“. Na kraju čestitke provincijal je objavio da će fra Josip biti predložen za župnoga vikara u Župi Svete obitelji u Splitu. Odgojitelj fra Marko Neretljak, koji ga je pratio posljednje dvije godine studija, istaknuo je fra Josipovu otvorenost i susretljivost. „Fra Josipova vrata, ne samo njegove sobe i njegova života, nego, ponajprije, njegova srca, uvijek su bila otvorena“, rekao je, te mu poručio da nisu bitne njegove osobine i vrline nego „koliko si svećenik Isusa Krista“. Fra Josipov misni kum, rođak fra Kazimir Dolić uputio mu je poruku i želju na temelju vlastitoga svećeničkog iskustva: „Dragi fra Josipe, ti si se odlučio služiti Bogu. Od sada je tvoj život – život s Kristom, uz Krista i za Krista. I ukoliko budeš zaista tako živio svoj poziv, bit ćeš ne samo velik u Božjim i ljudskim očima, nego i osobno ispunjen i sretan!“ Uime nazočnih mladomisnika čestitao mu je fra Lovro Šimić iz Hercegovačke franjevačke provincije. On mu je stavio na srce da „bude čovjek“, „fratar“ i „svećenik Kristov“. „Budi fratar i ne odriči se svoga redovničkog identiteta. (…) Nemoj se odreći svetoga Franje“, poručio mu je govoreći o toj dimenziji njegova poslanja te, govoreći o svećeničkom poslanju, istaknuo: „Neka Krist bude uvijek ispred tebe, a ne iza tebe. I bolje da on zakrili tebe nego ti njega. Budi i ostani ponizan, kakav jesi!“ I fra Lovro je podsjetio na mladomisnikovu pokojnu majku ističući: „I zapamti ovo: sin si svete žene! Imaš od koga učiti se žrtvi i neizmjernoj ljubavi!“ Fra Dario Mican, propovjednik na mladoj misi i fra Josipov subrat i kolega u svojoj je čestitki istaknuo kako se kod fra Josipa iz godine u godinu vidio napredak na ljudskoj, intelektualnoj i duhovnoj razini i kako je on u svom odgoju i obrazovanju jako dobro iskoristio sve ono što mu je Bog dao. „Ostani takav kakav jesi, a u talentima napreduj i rasti i neka ti uvijek, kao i do sada, putokaz bude Isus Krist i sv. Franjo“, poručio mu je zaključujući svoju čestitku. Na kraju je fra Josipu, uime vjeroučiteljicâ koje su sudjelovale u njegovu vjerskom odgoju u osnovnoj školi, čestitala s. Ivanka Mihaljević, školska sestra franjevka te kazala: „Želimo ti da budeš i ostaneš brat svetog Franje. (…) Mi ćemo moliti da Isus Krist bude tvoj putokaz, neka ti bude nadahnuće u govoru, poticaj u djelovanju“. Svoju su čestitku završile prigodnom pjesmom. U nastavku slavlja bilo je osobno čestitanje mladomisniku, uz prigodne darove njemu i njegovoj obitelji. (kta/ika)