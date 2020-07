Mokro, 27. srpanj 2020.

Sveta misa na ostatcima starokršćanske bazilike u Dubokom Mokrom kraj Širokog Brijega slavljena je u nedjelju, 27. srpnja 2020.

KUD Mokro inače svake godine organizira tradicionalnu kulturnu manifestaciju “Na temeljima bazilike naše” prvu nedjelju nakon blagdana svetog Ilije. Zbog epidemioloških prilika ovogodišnji kulturni program je odgođen dok se za to ne steknu uvjeti, no ipak se slavila Sveta misa na ostatcima starokršćanske bazilike.

Svetu misu je predslavio fra Mladen Sesar, a pod Misom su pjevali članovi KUD-a Mokro.

Fra Mladen se u svojoj propovijedi osvrnuo na pročitano evanđelje koje govori o kraljevstvu nebeskom. "Isus uspoređuje to kraljevstvo nebesko s njivom koja ima blago u sebi. Čovjek koji je to saznao prodaje sve svoje da bi dobio njivu i da bi dobio to blago. Isus također uspoređuje Kraljevstvo Nebesko s biserjem. Isus prodaje sve svoje da bi nas spasio", naglasio je fra Mladen

"Ove smo godine bili primorani otkazati kulturni program u sklopu manifestacije 'Na temeljima bazilike naše', ali nam je drago da smo mogli slaviti Svetu misu na ostatcima bazilike. Koronavirus nam ipak nije u cijelosti pomrsio račune s obzirom da smo na neki način sudjelovali u programu – pjevajući pod Svetom misom", kazala je Slavica Ćužić, predsjednica KUD-a Mokro.

Inače, ranokršćanska bazilika u Mokrom, prije provedenih najnovijih revizijskih istraživanja, široj je javnosti bila poznata po izvješću istraživača objavljenom tri godine nakon završetka prvih istraživanja 1958. godine. Samo uskom krugu stručnjaka, arheologa i povjesničara umjetnosti, bila je dostupna arheološka građa koja je tom prigodom otkrivena ili na drugi način prikupljena. Pokretni sitni predmeti, nakon istraživanja, smješteni su u spremišta Zemaljskog muzeja u Sarajevu pod čijim su patronatom ova istraživanja i provedena, te Muzeja Hercegovine u Mostaru i Franjevačkom samostanu na Širokom Brijegu, daleko od očiju javnosti. Ostaci su arhitekture također bili nedostupni. Budući ih u ono vrijeme nije bilo moguće konzervirati i prezentirati javnosti, ponovno su zasuti zemljom i ostavljeni čekati za to povoljnija vremena. (kta)



