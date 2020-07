Banja Luka, 27. srpanj 2020.

U organizaciji regionalnog Caritasovog projekta YourJob organiziran je Boot camp trening u Banjoj Luci od 13. do 16. srpnja 2020. za dvadesetak mladih osoba iz Banje Luke, Čapljine i Mostara s ciljem osnaživanja mladih koji imaju ideju za pokretanje procesa samozapošljavanja kroz biznis poduzeće ili socijalno poduzeće.

Dvadesetak mladih je zajedno s Caritasovim savjetnicama za zapošljavanje sudjelovalo na četverodnevnom treningu kojeg je vodio gdin. Vladimir Marić, predavač iz partnerske organizacije Fondacija Mozaik s dugogodišnjim iskustvom u razvoju poslovnih ideja mladih.

Sudionici boot-campa prethodno su se odazvali na javni poziv za sudjelovanje na „Natječaj za financiranje pokretanja privatnog biznisa ili socijalnog poduzeća“ objavljenog u siječnju 2020. godine. Tijekom prijave na natječaj, prezentirali su svoju poslovnu ideju, a mladi koji su imali najbolje ideje odabrani su za sudjelovanje na prvom boot camp treningu. Tijekom intenzivnog četverodnevnog treninga bili u prigodi steći dodatna poslovna znanja i vještine te unaprijediti svoje poslovne (biznis) planove. Mladima je dana mogućnost da u narednom periodu dodatno unaprijede svoje poslovne ideje te apliciraju svoje biznis planove za financijsku potporu u okviru projekta YourJob.

U četiri dana intenzivnog interaktivnog treninga mladi su saznali kako napisati biznis plan i koji su koraci u pisanju plana, koje koja je razlika između biznisa i socijalnog/društvenog poduzetništva, stekli su bolje razumijevanje korisničkog profila i problema, potreba i želja, naučili što je dizajniranje prijedloga vrijednosti i poslovnog modela, izrada prototipa, razumijevanje osnovnih financija poslovanja, definiranje potreba za financiranjem i oblikovanje ključnih elemenata strategije tržišnog pristupa. Praktičan rad bio je temeljen na osobnim biznis idejama, za koje su svi sudionici vježbali prezentaciju.

Predavač Vladimir Marić iz Fondacije Mozaik je iskazao zadovoljstvo s mladima koji su bili posebno motivirani i aktivni tijekom treninga. „Ovo je bio jedan od najinspirativnijih treninga koje sam vodio. Radio sam s mladim ljudima koji su bili jako odgovorni, koji imaju fantastične ideje i koji sve što žele raditi rade srcem, a to je već 70% odrađenog posla kada pokrećete biznis. Bili su ekstremno uključeni i odgovorni, upamtili su puno stvari. Kad smo svaki dan rezimirali naučeno, bio sam ponosan na njih, vidio sam da su naučili puno toga i bili pažljivi te prisutni cijelo vrijeme. Ovo je i za mene jedna velika inspiracija.“ – istaknuo je Vladimir.

Sudionici boot-campa iskazali su zadovoljstvo svojim sudjelovanjem na ovom treningu, organizacijom, stečenim znanjem kao i prilikom za upoznavanjem i stjecanjem novih poznanika, prijatelja i biznis partnera. Unatoč zahtjevnim preventivnim mjerama koje su na snazi radi pandemije koronavirusa, nije predstavljalo problem sjediti cijelo vrijeme s maskama na licu, na preporučenoj distanci, uz korištenje dezinfekcijskih sredstava. Odgovorno ponašanje mladih sudionika i organizatora treninga omogućilo je kvalitetan rad i opušteno druženje u čistom i dezinficiranom prostoru.

Vesna Lovrić je turistički vodič iz Mostara koja trenutno radi pandemije ne radi. Bavi se tim poslom već nekoliko godina i poznati su joj zahtjevi turista u Hercegovini. Klasičan je pristup turizmu koji se trenutačno primjenjuje što ju je inspiriralo da osmisli nove moderne turističke ponude preko socijalnih mreža za mlade i posebne usluge za one malo starije. „Sudjelovala sam do sada na YourJob treningu „Postavljanje ciljeva i motivacija“, a boot-camp je druga aktivnost na kojoj sudjelujem i prezadovoljna sam. Dosta sam toga novog čula i naučila, od ekonomskih pojmova do smjernica za kreiranje biznis plana. Namjeravam pripremiti dobar biznis plan i aplicirati za financiranje.“

Ante Lasić je stolar iz Širokog Brijega, bavi se obiteljskim biznisom. „Na boot-camp sam došao sam naučiti nešto novo i ostvariti svoje želje. Upoznao sam par ljudi bliskih mom poslu i vrlo sam zadovoljan s predavačem. Pažljivo sam slušao sva predavanja, potvrdio znanja ali i stekao neke nove spoznaje. Mislim da imam dobru ideju, koju razvijam dugo godina. Radeći posao stolara kroz 10 godina stekao sam iskustvo i reference, a to mi može pomoći u budućnosti. Osigurao bih prostor za stolariju, proširio bih biznis, uposlio radnike. Želio bih promovirati zanimanje stolara u školstvu i reći mladima da nije sramota biti stolar. Nažalost nema zainteresiranih mladih za ovo zanimanje u mom kraju i to je veliki problem.“

Ivan Kanjski iz Prijedora je došao s puno očekivanja na boot-camp s razrađenom biznis idejom ali i iskustvom. O privatnom poduzetništvu mašta od dječačke dobi. Nakon provedenih 8 godina u Austriji vratio se u BiH i prije godinu dana pokrenuo proces izrade ručno rađenih prirodnih sapuna od kozijeg mlijeka i ljekovitog bilja. Naglašava da je naučio sistematizirati svoja znanja, prevenirati pogreške i detaljnije promišljati o potrebama kupaca. Neprocjenjiva su nova poznanstva i potencijalni biznis partneri sa sudionicima boot-campa.

Marijana Miljetović iz Banja Luke, ekonomistica s velikom ljubavi za dizajn i odjeću, željela bi kreirati svoj brend odjeće. „ Ono što me ispunjava i o čemu maštam od kada sam bila djevojčica jeste moj lični brend konfekcije. Iako je danas izrada odjeće komercijalna i fabrička, ja vjerujem u svoju ideju. Moja ideja sam ja, ja ju živim i volim. Stojim iza svojih ideja, planova i tu ljubav prenosim na materijal. Kada izrađujem svoju odjeću, vrijeme ne postoji. Ljubav prema odjeći osjeti se kroz moj život, nadam se da klijenti to prepoznaju.“

Vedrana Merdžan iz Čapljine je na treningu definirala svoju ideju o otvaranju slastičarne, jer već se bavi proizvodnjom slastica. Predavač je zaokupirao njezinu pažnju, bio je vrlo zanimljiv a svaki primjer i sve što je čula na ovom treningu joj je novo i koristit će joj, posebno informacije o prodaji proizvoda, formiranje cijene, o pronalaženju kupaca, dostavi. Prelijepo iskustvo su joj i nova poznanstva koja je stekla na boot campu.

Pero Malić iz Čapljine koji se bavi poliranjem automobila, saznao je preko socijalnih mreža za mogućnosti koje nudi program YourJob. „Ovo je super ideja koja potiče mlade da počnu razmišljati drugačije te da mogu i oni uspjeti u ovoj zemlji. Naučio sam puno novih stvari i dobio nove ideje koje ću promijeniti na svoj biznis. Upoznao sam nekoliko novih prijatelja i mogućih biznis partnera.“

Neovisno povjerenstvo Caritasa će u rujnu odabrati najbolja biznis rješenja te ih preporučiti za (su)financiranje u okviru projekta YourJob u Bosni i Hercegovini. Ovakav ciklus odabira poslovnih ideja za mlade koji prođu proces pripreme u boot campu biti će organiziran još nekoliko puta u okviru trajanja YourJob projekta. Namijenjen je za mlade koje žele pokrenuti biznis, te je za ovu projektnu aktivnost predviđen fond od oko 200.000 KM za oko 25 projektnih/poslovnih ideja.

Dvadesetak mladih iz Banje Luke, Čapljine i Mostara sudjelujući na prvom boot camp treningu u okviru projekta YourJob investirali su svoje vrijeme u napredovanje i spremni su za kreiranje biznis plana. Oni će sa svojim idejama aplicirati za financijska sredstva u okviru programa YourJob već u rujnu 2020. godine. Istu prigodu za će već u rujnu dobiti i njihovi vršnjaci koji će se moći prijavit na novi ciklus natječaja.

Regionalni trogodišnji projekt YourJob ima za cilj osnaživanje mladih, pružanjem prilika za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Provodi ga mreža Caritasa u 14 gradova/ općina u Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu, Srbiji uz financijsku pomoć Austrijske Razvojne agencije, Renovabisa, Fondacije Medicor i Caritasa Austrije. U Bosni i Hercegovini projekt provodi Caritas Bosne i Hercegovine zajedno s Caritasom biskupije Banja Luka i Caritasom biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan.

Više o programu na www.caritas.ba, Facebook i Instagram profilu YourJobBiH te na email: yourjob.bih@caritas.ba. (kta/caritas bih)



