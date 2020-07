Slavonski Brod, 27. srpanj 2020.

Pod geslom „Slavimo te, sveta Ano, od sveg srca i odano...“ proslavljen je u nedjelju, 26. srpnja 2020. blagdan sv. Ane u slavonskobrodskoj Tvrđavi.

Misno slavlje ispred kapele Sv. Ane u večernjim satima pred 700-ak vjernicima, među kojima su bile brojne majke i bake koje nose Svetičino ime, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, predvodio je mr. Ivan Benaković, svećenik na studiju u Rimu. Uz domaćeg župnika dekana Ivana Lenića suslavili je Josip Matanović, župnik župe sv. Dominika Savija na Koloniji.

U prigodnoj homiliji vlč. Benaković povezao je misna čitanja sa likovima svetaca napose likom sv. Ane naglasivši kako nas svetačke vrline i kreposti privlače i potiču na nasljedovanje. Posvjestivši kako su svi sveci bili ljudi molitve, ljudi okrenuti Bogu pojasnio je kako kao vjernici trebamo moliti. „Prvo trebamo smiriti svoje srce, očistiti duh, raspoložiti se u potpunosti za Božju stvarnost. Molili su tako sveci, molila je tako i sv. Ani o kojoj u Bibliji nema ni spomena, ni riječ, no njezin je život bio protkan Biblijom... Bog je milosrdan prigiba se u stvarnost poniznoga molitelja, no, od nas traži slušajuće i mudro srce. Mudrost je važna radi Kraljevstva Božjega. Kršćanstvo je religija duhovne stvarnosti. Boga mi možemo tražiti ali se on otkriva neočekivano. Kraljevstvo je neočekivano otkriveno. Laganim i tihim korakom Bog kuca na vrata vjerničkog srca, na obiteljska vrata, tako je jasan da ga možemo doživjeti. No, da bi ga pronašli Bog od nas traži naše cijelo biće, sve. Od sv. Ane i Joakima tražio je potpuno raspoloživost za milost. Tek kad je čovjek potpuno raspoloživ za milost za boji zahvat tu se događa obrat i nešto čudesno. To molimo današnju sveticu posebno vi majke, bake, djedovi, očevi da možete svojoj djeci istinski svjedočiti za što vrijedi živjeti, sebe cijeloga dati“, rekao je uz ostalo vlč. Benaković.

Na kraju je poručio da molimo Boga za snagu da možemo istinski imati oči srca i duha kako bi u ovoj našoj stvarnost znali da je najbitnije izgrađivanje čovjeka sada i ovdje po mjeri Božjega kraljevstva.

Slavlje je animirao zbor župe Gospe Brze Pomoći i ostali pjevači iz brodskih župa predvođeni s. Cecilijom Kolarić i na orguljama s. Ankicom Tomas.

Prije i poslije Mise brojne su supruge, supružnici, majke, žene, bake u tihom ophodu do lika sv. Ane u tvrđavskoj kapeli povjeravale svoje potrebe njezinu zagovoru. Kako je sv. Ana zaštitnica majki, baka, trudnica, roditelja bez djece, prije Mise vjernici su molili krunicu i litanije sv. Ane za sve naše obitelji. U hladovini brodske Tvrđave vjernici su imali priliku za ispovijed na koju su im na raspolaganju bili pet svećenika.

Blagdanu je prethodila od četvrtka, 23. do subote 25. srpnja trodnevnica koju je također predvodio vlč. Benaković. On je kroz bitne teme za kršćansku duhovnost prikazao redoviti kršćanski život kao način mogućnosti nasljedovanje Boga u svakodnevici. Govorio je molitvi kao izuzetnom sredstvu osobnog zbližavanja s Bogom. Slijedeći blagdana trodnevnice pojasnio je što je kršćanska vjera i njezino svjedočenje i življenje u svakodnevici. Zadnjega je dana pojasnio zašto je potrebno prihvatili patnju i križeve da bi bili istinski Božji. Poučio je vjernike kako živjeti Kraljevstvo Božje ovdje te pojasnio zašto Crkva počiva na vjeri svjedoka, svetaca koji su plod baštine Katoličke Crkve.

Duhovni program svaka je dana započinje u 19 sati molitvom krunice, a potom misa u 19.30 sati. (kta/b.l.)



