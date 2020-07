Vatikan, 27. srpanj 2020.

Mladi su stabla spremna rasti, ali s čvrstim korijenjem a to su djedovi i bake. Tim je riječima papa Franjo, nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, opisao današnje mlade, pozvane, na dan kada se u Crkvi spominjemo svetih Joakima i Ane, ne zaboraviti svoje drage, posebno u ovo vrijeme pandemije. Papa ih je potaknuo da učine gestu ljubavi prema bakama djedovima, kako se ne bi osjećali usamljenima.

Želio bih potaknuti mlade da učine neku nježnu gestu prema starijim osobama, posebno prema onima koji su sami, u svojoj kući i u domu za starije, onima koji već mjesecima ne vide svoje drage. Dragi mladi, svaka je starija osoba vaš djed ili vaša baka! Ne ostavljajte ih same! – potaknuo je Papa te savjetovao neke načine kako da to učine. Upotrijebite maštu ljubavi, telefonirajte, zovite putem videa, šaljite poruke, slušajte ih i, gdje je to moguće, poštujući zdravstvene odredbe, posjetite ih. Pošaljite im zagrljaj – rekao je Papa.

Spomenuvši potom stihove jednoga argentinskog pjesnika, istaknuo je važnost čvrstih korijena, a to su njihovi djedovi i bake. Oni su vaši korijeni. Stablo odvojeno od korijena ne raste, ne cvjeta i ne daje plod – napomenuo je te objasnio – Zbog toga je važno sjedinjenje i povezanost s vašim korijenima. Ono što na jednom stablu cvate dolazi od onoga što je pod zemljom, kaže jedan pjesnik iz moje domovine. Stoga vas pozivam da zaplješćete svim našim djedovima i bakama! – potaknuo je Papa, a potom se osvrnuo na zbivanja u Donjeckom kraju.

Doznao sam da su se članovi trilateralne kontaktne skupine nedavno u Minsku dogovorili o prekidu vatre na području Donjecka. Dok zahvaljujem za taj znak dobre volje u svrhu ponovnoga uspostavljanja toliko željenoga mira na tom izmučenom području, molim za to da to što je dogovoreno bude konačno ostvareno, također putem stvarnoga procesa razoružanja i uklanjanja minā – rekao je papa Franjo te na kraju istaknuo da će se samo tako moći ponovno steći pouzdanje i postaviti pretpostavke za toliko potrebno pomirenje koje narod očekuje.

Oružje bi trebalo šutjeti od ponoći 27. srpnja. Ta je vijest potaknula Papu da se osvrne na krizu u Donjecku, gdje je od početka sukoba, prije šest godina, između Ukrajine i pobunjenikā samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk, poginulo više od 13.000 ljudi. Prekid vojnih akcija, prije dva dana je najavila trilateralna kontaktna skupina u Minsku, koju čine predstavnici Ukrajine, Rusije i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE). (kta/rv)