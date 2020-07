Kupres, 26. srpanj 2020.

Treći Obiteljski dan u BiH, obilježen je u nedjelju, 26. srpnja 2020. u župi Svete Obitelji, kada je u velebnoj kupreškoj crkvi svečano Misno slavlje predvodio predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski.

Obiteljskim danom, kojega zajedno organiziraju Vijeće za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i župa Svete Obitelji na Kupresu, želi se poglavito skrenuti pozornost na važnost obitelji i očuvanje obiteljskih vrijednosti u društvu, očuvati kršćanski identitet te pozicionirati Kupres kao ključno svetište Svete Obitelji u srednjoj Europi.

Prije svečane procesije, u predulazu crkve upriličeno je primanje u zajednicu vjernika malene Ive Batinić, koja je tijekom Mise primila sakrament krštenja, čime je ovo Misno slavlje poprimilo još veći značaj.

U koncelebraciji s kardinalom Puljićem, bio je mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki i predsjednik Vijeća za obitelj BK BiH, te još šest svećenika, među kojima i kupreški župnik don Tomislav Mlakić.

Misno slavlje skladnim pjevanjem animirao je župni zbor, dok je kod oltara služilo više od 20 ministranata.

Nakon svetopisamskih čitanja i naviještenoga Evanđelja, kardinal Puljić uputio je prigodnu propovijed. Kazao je kako se tijekom ove Mise posebno želi naglasak staviti na vrijednost života. „Bog, stvarajući svijet odlučio je ne biti sam Stvoritelj, nego je stvorio muško i žensko i dao im posebno poslanje da budu suradnici u stvaranju života. Bog daje život preko roditelja. Adam i Eva su prvi bračni par koje je Bog stvorio u raju zemaljskom i dao im zadatak da prenose život (...) Kroz svu povijest Bog je htio da upravo obitelj bude sredstvo po kojem će On izgrađivati spasenje ljudskoga roda. Kada je čovječanstvo ranjeno istočnim grijehom onda je Bog obećao spasitelja. I upravo danas slavimo jedan posebni bračni par – Sv. Joakima i Anu, koje je Bog okrijepio da preko njih dvoje pošalje na zemlju jednu ženu – Blaženu Djevicu Mariju. Nisu njih dvoje znali da će upravo to njihovo dijete biti bezgrješno (...) Zapravo to je tajna kako Bog računa s čovjekom“, napomenuo je kardinal Puljić objasnivši kako je potrebno probuditi svijest i da čovjek s Bogom surađuje.

„Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. Zato je prevažno da u braku raste ljubav supružnika, ne samo privlačnost prvih dana, nego živjeti darivajući se i tjelesno i duhovno. Nema ljubavi gdje nema žrtve (...) Ljubav je sastavni dio kako se živi žrtva (...) Treba shvatiti: brak je sveta ustanova i to treba živjeti u zajedništvu, uz spremnost žrtvovanja“, kazao je kardinal Puljić progovorivši i o roditeljskom odnosu s djecom. „U zadnje vrijeme posebno primjećujem, kao pastir obilazeći nadbiskupiju i druga mjesta, da mnoga djeca zaborave svoje roditelje. To je tužno. Znate i sami onu: djeca koja su roditelje zaboravila i sami će bit zaboravljeni“, upozorio je kardinal Puljić.

Posebno je naglasio kako se nitko i nikada ne smije miješati između ljubavi muža i žene. „To ne znači da ne smije bit povezan, nego ne smije bit navezan (...) Ne treba se prepasti, nego biti hrabar i živjeti vjernost, zajedništvo. Tužan sam kada čujem za brojnu djecu koja su otišla u drogu zato što su roditelji rastavljeni, zato što ih roditelji ne vole“, podsjetio je kardinal Puljić te poručio: „Bože, čuvaj to gnijezdo obiteljsko (...) daj da naša svaka obitelj bude gnijezdo – gnijezdo ljubavi, gnijezdo zajedništva, gnijezdo razumijevanja, gnijezdo praštanja“!

Potom je, nakon posebne molitve vjernika koja se molila diljem župa BiH, kardinal Puljić krstio malu Ivu.

Na kraju Mise, okupljenima se obratio biskup Semren koji je pozvao da molimo za katoličke i hrvatske obitelji širom svijeta, a poslije njega kupreški je župnik don Tomislav zahvalio svima na organizaciji i u sudjelovanju na III. Obiteljskom danu u BiH. Također, u sjećanje na ovaj dan kardinalu Puljiću je darovao drveni križ.

Uslijedio je blagoslov malene Ive, njezinih roditelja i kume, a potom i blagoslov svih okupljenih.

Spomenimo kako je dan ranije, u subotu, 25. srpnja na uočnicu, Svetu misu predvodio biskup Semren, koji je nakon euharistije predvodio i Molitveno bdijenje za obitelji i klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu u okviru molitvene devetnice pod geslom: Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini moli za život i o 25. obljetnici enciklike pape Sv. Ivana Pavla II. Evanđelje života. (kta)



foto