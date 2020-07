Radunice, 26. srpanj 2020.

U nedjelju, 26. srpnja 2020. župa Radunice proslavila je svoju nebesku zaštitnicu Sv. Anu i 150. obljetnicu od osnivanja. Tom prigodom svečano Misno slavlje predslavio je nadbiskup koadjutor vrhbosanski mons. Tomo Vukšić.

U koncelebraciji s nadbiskupom Vukšićem bili su fr. Slavko Slišković, provincijal Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije koji je i rodom iz župe Radunice, župnik vlč. Ilija Orkić i još 15-ak svećenika. Evanđelje je pročitao prof. vlč. Božo Odobašić koji je u župi Sv. Ane u Radunicama bio župni vikar prije 50-ak godina, prenosi nedjelja.ba.

U prigodnoj homiliji na samom početku, nadbiskup Vukšić podsjetio je vjernike kako cijela Katolička Crkva slavi blagdan Sv. Joakima i Ane, roditelja Blažene Djevice Marije te da je tu nedjelju (26. srpnja), Crkva u Bosni i Hercegovini posvetila molitvi za obitelji i pozvala sve vjernike, da se pridruže toj nakani.

„Sveti Joakim i Ana bili su Isusov djed i baka po Marijinoj strani. Tako se njihovim štovanjem u katoličkom kalendaru, na znakovit način, upotpunjuje slika obitelji triju generacija, što je klasično kršćansko poimanje cjelovite obitelji. Iskustvom je potvrđeno, da su zaista blagoslovljene obitelji, koje imaju sreću i uspiju ostvariti skladan život triju generacija, ili koljena, kroz nadopunjavanje staroga i novoga, iskustva i mladosti, nakupljene životne mudrosti i želje za učenjem, sigurnih temelja i dogradnje, već stečenoga i onoga što još treba priskrbiti“, kazao je propovjednik i dodao kako je ipak, naspram tom kršćanskom idealu obiteljskoga života, vidljivo da je posljednjih desetljeća njegovo ostvarenje sve rjeđe, kako u svijetu tako i u ovim krajevima, ali da to nikako ne umanjuje vrijednost kršćanskoga razumijevanja obitelji.

U drugom dijelu nadahnute propovjedi nadbiskup Vukšić kazao je kako, osim problema na razini odnosa različitih generacija, suvremena obitelj posebice trpi na razini odgovornoga služenja životu i otvorenosti prema rađanju potomstva. „Ta pojava izravno se protivi Božjoj volji, jer Gospodnje su riječi: 'Rastite i množite se i napunite zemlju i sebi je podložite!' (Post 1,28). To jest, rastite u ljubavi i međusobnom povjerenju, u razumijevanju i prijateljstvu, te budite suradnici Božji i stvaranju novih slika i prilika Božjih, svojih sinova i kćeri. Naspram toj Božjoj zapovijedi s prvih stranica Svetoga Pisma, jedan od najvećih problema suvremenoga svijeta nalazi se u tome što je naša civilizacija i njezina kultura, vođena idejom emancipacije žene proizvela da žena, uza svesrdnu podršku muškarca, sve češće ne želi biti ni djevica ni majka“, istaknuo je nadbiskup Vukšić dodajući kako primjer i poruka Svete Obitelji – Josipa, Marije i Isusa te djeda i bake Joakima i Ane mogu biti ohrabrenje i poticaj te poziv na obraćenje, razlog čovjekove nade i pobožnosti.

U nastavku je propovjednik povukao paralelu i protumačio kako osim prirodnih obitelji, postoje i duhovne obitelji kršćana koje vjernici nazivaju župama. „Župa Radunice danas proslavlja 150 godina svoga postojanja. U povodu toga radosnog događaja zahvaljujemo Gospodinu Bogu za sve blagoslove, kojima je tijekom svih tih desetljeća obasipao ovu zajednicu svojih vjernika i molimo ga, da rosom svoje milost nastavi osvježivati njihove duše. Zahvaljujemo također svim svećenicima, članovima Franjevačke provincije Bosne Srebrene i Sarajevske nadbiskupije, koji su kao župnici ili njihovi pomoćnici, kroz to vrijeme ovom plemenitom narodu posredovali Božje blagoslove. Do sada su se ovdje izmijenila 42 župnika te danas preporučamo Božjemu milosrđu posebice onu trideset i trojicu između njih, koji u ovom slavlju sudjeluju s onoga svijeta, kamo ih je pozvao Gospodar života. A za devetoricu živih molimo, da ih dragi Bog uzdrži u svećeničkom zvanju, sretnom služenju i posredovanju Božjih blagoslova Narodu Božjemu. I sjećamo se također, da su u ovoj župi djelovale časne sestre Služavke malog Isusa i Milosrdne sestre Sv. Vinka Paulskoga. Hvala im i blagoslovljene bile one i njihove zajednice“, naglasio je nadbiskup Vukšić i molitvi dodao sve pokojne i žive vjernike te župe.

Na kraju euharistijskog slavlja, kojeg je animirao župni zbor pod ravnanjem maestra Filipa Klarića, župnik vlč. Orkić zahvalio je misnicima, svim župljanima i vjernicima koji su mu pomogli u pripravi patrona te svima onima koji su svojim dolaskom uveličali slavlje. Uslijedilo je zajednički ručak i druženje

Na proslavi Sv. Ane se okupio velik broj župljana i hodočasnika iz žepačkog kraja.

Župa Radunice se za veliku obljetnicu i patron pripremala devetnicom za vrijeme koje su bile slavljene mise zornice u 6 sati. Svakog od tih devet dana vjernici su imali priliku pristupiti i sakramentu pomirenja.

Osim toga u subotu, 25. srpnja, u župi je bilo organizirano tradicionalno druženje – šargijada pri čemu su se u pjevanju natjecali pjevači amateri. (kta)



