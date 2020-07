Radunice, 26. srpanj 2020.

U nedjelju, 26. srpnja 2020. u župi Radunice, koja slavi 150 godina postojanja, Svetu misu u prijepodnevnim satima predslavio je nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić. Propovijed nadbiskupa Vukšića prenosimo u cijelosti:



Zajedništvo generacija ideal kršćanske obitelji, a župa je duhovna obitelj Isusovih vjernika

„Zasijani na dobru zemlju – to je onaj koji Riječ sluša i razumije,

pa onda, dakako, urodi i daje“ (Mt 18,23).

Dragi oče župniče i sva ostala braćo i sestre!

Danas cijela Katolička Crkva slavi blagdan sv. Joakima i Ane, roditelja Blažene Djevice Marije. Crkva u Bosni i Hercegovini ovu nedjelju posvetila je molitvi za obitelji i pozvala sve vjernike, da se pridruže toj nakani. A ova župa Radunice proslavlja svoju nebesku zaštitnicu sv. Anu i 150. obljetnicu svoga plodnog postojanja. Stoga nam se za razmišljanje sama od sebe nameće tema kršćanskoga shvaćanja obitelji, njezino dostojanstvo i poslanje te unutar nje međusobni odnosi i obveze predaka i potomaka. A na dan, kad obilježavamo cijelo jedno stoljeće i još pola drugoga od nastanka ove župe, u svom razmišljanju i molitvi sjećamo se i župne obitelji, koja okuplja zajednicu Isusovih vjernika, jer su svi oni po sakramentu krštenja među sobom postali duhovna rodbina, članovi zajednice Crkve i udovi toga tijela, kojemu je Isus glava.

I.

Sveti Joakim i Ana bili su Isusov djed i baka po Marijinoj strani. Tako se njihovim štovanjem u katoličkom kalendaru, na znakovit način, upotpunjuje slika obitelji triju generacija, što je klasično kršćansko poimanje cjelovite obitelji.

Iskustvom je potvrđeno, da su zaista blagoslovljene obitelji, koje imaju sreću i uspiju ostvariti skladan život triju generacija, ili koljena, kroz nadopunjavanje staroga i novoga, iskustva i mladosti, nakupljene životne mudrosti i želje za učenjem, sigurnih temelja i dogradnje, već stečenoga i onoga što još treba priskrbiti. Pa ipak, naspram tom kršćanskom idealu obiteljskoga života, vidljivo je da je posljednjih desetljeća njegovo ostvarenje sve rjeđe, kako u svijetu tako i u našim krajevima. No taj sve češći izostanak blizine više generacija iste obitelji, iako jest činjenica, nikako ne umanjuje vrijednost kršćanskoga razumijevanja obitelji.

U novom načinu obiteljskog i društvenog života, koji postaje sve prisutniji, starije osobe često trpe od ostavljenosti i samoće. Pri tomu, njihova djeca kao mladi roditelji ostaju bez potrebne potpore i mogućnosti posuđivanja iskustva. A unuci su osiromašeni, jer trpe zbog nedostatka djedove i bakine blage ruke, zaštite, brige i pogleda.

Način suvremenoga života nametnuo razdvojenost članova obitelji. Okolnosti su takve da mnogo puta skoro i nije moguće drukčije. Zato, u takvim situacijama nitko ustvari nije izravno odgovoran za to što su drage osobe daleko jedna od druge. No, pri tomu svi na svoj način trpe, jer su svi emotivno prikraćeni i duhovno osiromašeni.

S druge strane, iako se često možda i ne može drukčije negoli to okolnosti nameću, ipak nisu rijetke ni situacije u kojima postoji također osobna odgovornost, ponekad čak višestruka. Tako, kod mladih bračnih parova javlja se pretjerana i prenaglašena potreba za neovisnošću. A ponekad udaljavanju doprinosi i pretjerana prisutnost bake i djeda, svekra i svekrve, punca i punice, koji sinu, kćeri i nevjesti teško priznaju zrelost i sposobnost preuzimanja odgovornosti u stvaranju svoje bračne zajednice i oblikovanju životnoga puta.

II.

Osim problema na razini odnosa različitih generacija, suvremena obitelj posebice trpi na razini odgovornoga služenja životu i otvorenosti prema rađanju potomstva. Ta pojava izravno se protivi Božjoj volji, jer Gospodnje su riječi: „Rastite i množite se i napunite zemlju i sebi je podložite!“ (Post 1,28). To jest, rastite u ljubavi i međusobnom povjerenju, u razumijevanju i prijateljstvu, te budite suradnici Božji i stvaranju novih slika i prilika Božjih, svojih sinova i kćeri. Naspram toj Božjoj zapovijedi s prvih stranica Svetoga Pisma, jedan od najvećih problema suvremenoga svijeta nalazi se u tome što je naša civilizacija i njezina kultura, vođena idejom emancipacije žene proizvela da žena, uza svesrdnu podršku muškarca, sve češće ne želi biti ni djevica ni majka.

Primjer i poruka Svete Obitelji – Josipa, Marije i Isusa, te djeda i bake Joakima i Ane – stoga su još više potrebni i vrlo aktualni. Ako jesmo u svojim životima stvarni nasljedovatelji njihova načina, oni su nam ohrabrenje i poticaj. Ako pak nismo, oni su, kao primjeri pozitivnoga, uvijek poziv na obraćenje, razlog naše nade i naše pobožnosti. Oni nas i takve vole, ne zato što smo se udaljili od njihova primjera, nego zato što se nadaju našemu povratku na pravi put.

Kao vjernici znademo da će spasenje u svakom pojedinačnom slučaju proizaći, osim iz dara milosti Božje, također iz našega mudrog kršćanskog življenja i odgovorne roditeljske suradnje s Bogom stvoriteljem. I osobito iz poniznosti u ophođenju prema drugim ljudima i samome Gospodinu. Jer samo tako ćemo postati dostojni obećanja Kristovih.

III.

Osim naših prirodnih obitelji, koje imamo kao ljudi, postoje i duhovne obitelji kršćana, koje kao vjernici nazivamo župama. U njima, na način pripadanja zajednici Katoličke Crkve, živimo i ostvarujemo svoje veze s Bogom i braćom ljudima, s kojima nas veže ista vjera.

Župa Radunice danas proslavlja 150 godina svoga postojanja. U povodu toga radosnog događaja zahvaljujemo Gospodinu Bogu za sve blagoslove, kojima je tijekom svih tih desetljeća obasipao ovu zajednicu svojih vjernika i molimo ga, da rosom svoje milost nastavi osvježivati njihove duše. Zahvaljujemo također svim svećenicima, članovima Franjevačke provincije Bosne srebrene i Sarajevske nadbiskupije, koji su kao župnici ili njihovi pomoćnici, kroz to vrijeme ovom plemenitom narodu posredovali Božje blagoslove. Do sada su se ovdje izmijenila 42 župnika te danas preporučamo Božjemu milosrđu posebice onu trideset i trojicu između njih, koji u ovom slavlju sudjeluju s onoga svijeta, kamo ih je pozvao Gospodar života. A za devetoricu živih molimo, da ih dragi Bog uzdrži u svećeničkom zvanju, sretnom služenju i posredovanju Božjih blagoslova Narodu Božjemu. I sjećamo se također, da su u ovoj župi djelovale časne sestre Služavke malog Isusa i Milosrdne sestre sv. Vinka Paulskoga. Hvala im i blagoslovljene bile one i njihove zajednice.

Molimo i za sve pokojne i žive vjernike ove župe, koji su ovdje kršteni, primali ostale sakramente i druge blagoslove te doprinosili izgradnji ove župne zajednice i Kraljevstva Božjega na zemlji.

U današnjoj prispodobi, koju smo navijestili kao odlomak iz Matejeva evanđelja, o kraljevanju Božjemu na zemlji i sijanju Riječi Božje u svijetu, Isus kaže: „Zasijani na dobru zemlju – to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje“ (Mt 18,23). I znademo, da je to pouka koja se odnosi na pojedince, zajednice i cijeli svijet.

U tom smislu, ova župa i njezini vjernici, kao duhovna obitelj i kao dobra zemlja u koju je sijana Riječ Božja, obilno je i na mnogo načina rađala i davala u obliku duhovnih plodova kroz proteklih 150 godina. Za taj blagoslov zahvaljujemo Bogu, a vjernicima ove župe za suradnju s Božjim poticajima. Tako – da spomenemo samo neke od tih plodova – jedino dragi Bog zna koliko se u tom razdoblju, po sakramentu krštenja rodilo i po sakramentu pokore na pravi put vratilo njezine duhovne djece koja su, svojom dobrotom i darovima, ponajviše zaslužna što ova župa traje stoljeće i pol. Te koliko je izgovoreno molitava, obavljeno pobožnosti i slavljeno svetih Misa. Uz to, župe Maglaj, Globarica i Lug-Brankovići nastale su i postoje kao njezine izravne duhovne kćeri. A prema izračunu, za koji se nadamo da je točan, od onih koji su kršteni u ovoj župi, kroz prošlih petnaest desetljeća 29 mladića su postali svećenici, mons. Marko Jozinović nadbiskup, a 24 djevojke su pošle u neku od redovničkih zajednica.

Molimo i za nas, danas ovdje okupljene, da ostanemo zdravi u tijelu i duši, kao i za svu duhovnu djecu ove župe koja su, zbog različitih razloga, negdje drugdje potražili sreću. Neki su danas došli iz daleka, a neke je opasnost pandemije zadržala u tuđemu svijetu. Na sve njih mislimo i za sve njih molimo i vjerujemo, da i oni to isto jednako čine za nas.

I na kraju, draga braćo i sestre, puni vjere i ponizno se preporučamo svetoj Ani, da sve Isusove vjernike, i dobre i one koji to nisu, i nas danas ovdje okupljene i one koji su daleko, i posebice duhovnu obitelj župe Radunice i njezina župnika, na putu prema Nebesima prati svojim molitvenim zagovorom, kako bismo ustrajali na Isusovu putu ili kako bismo se na njega vratili. I kako bismo tako dospjeli do vječnoga spasenja, kojemu se nadamo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.