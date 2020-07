Kupres, 26. srpanj 2020.

Uz sudjelovanje predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog, Molitveno bdijenje i klanjanje pred Presvetim oltarskim Sakramentom, u večernjim satima u subotu 25. srpnja u crkvi Svete Obitelji na Kupresu uoči Trećeg Obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini, predvodio je predsjednik Vijeća za obitelj BK BiH mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki. Ovo Molitveno bdijenje organizirano je u okviru Molitvene devetnice pod geslom: Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini moli za život i o 25. obljetnici enciklike pape sv. Ivana Pavla II. pod naslovom Evanđelje života. Razmatranja su čitale djevojke Violeta i Anica, a molitve biskup Semren i kupreški župnik vlč. Tomislav Mlakić. Prisutni su nakon svakog razmatranja molili u tišini, a prigodne meditativne popijevke animirao je sastav mladih iz župe Banjolučke biskupija Bila pokraj Livna „Gloria“ pod ravnanjem gosp. Tomislava Vrdoljaka. Razmatranje biskupa Semrena i tekst bdijenja i klanjanja donosimo u cijelosti:

Klanjanje uz III. Obiteljski dan u BiH u Molitvenoj devetnici „Katolička Crkva u BiH moli za život“ i o 25. obljetnici enciklike „Evanđelje života“ sv. Ivana Pavla II., pape

Pjesma za izlaganje Presvetoga: Svet, svet, svet

1. razmatranje: (Iz Evanđelja života, 80)

„'Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše, o Riječi, Životu… navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama.“ (1Iv 1, 1-3) Isus je jedino Evanđelje: mi nemamo ništa drugo reći ni naviještati. Baš navještaj Isusa postaje navještaj života. On je, uistinu, 'Riječ života' (1 Iv 1, 9). U njemu se 'život očitova'; štoviše, on je sam 'Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama' (1Iv 1, 2). Taj je isti život, zahvaljujući daru Duha, darovan čovjeku. Određen za život u punini, za 'vječni život', i zemaljski život dobiva svoj puni smisao.

Prosvijetljeni tim Evanđeljem života, osjećamo potrebu da ga navijestimo i svjedočimo u iznenađujućoj novosti koja ga obilježuje, jer se poistovjećuje sa samim Isusom, donositeljem svake novosti i pobjednikom 'starosti' koja dolazi od grijeha i dovodi do smrti, to Evanđelje nadvisuje svako čovjekovo očekivanje i otkriva do kojih se uzvišenih visina milošću uzdiže dostojanstvo osobe.“

Tišina za osobnu molitvu i poklon…pjesma

2. razmatranje: Kada se slavi dan nečega ili nekoga, ili se pak započinju neke vrijedne inicijative ili obilježavaju neke obljetnice, to ne znači da na to mislimo samo taj dan ili to vrijeme, nego da nam taj posebni dan i to dragocjeno razdoblje žele posvijestiti nešto što je vrijedno, pogotovo ako je ta vrijednost zaboravljena ili ugrožena.

Sve ovo vrijedi i za molitvenu devetnicu „Katoliča Crkva u BiH moli za život“ u koju se uključujemo današnjim sabiranjem pred živim Kristom. Slavimo blagdan sv. Joakima i Ane, roditelja BDM a pogled svih nas je usmjeren Isusu Kristu, začetom po Duhu Svetom u krilu Djevice Marije. Njemu - Životu svih nas - dođosmo pokloniti se. Pred njega stavljamo nakanu devetnice koju započinjemo. Molimo ga: Pomozi, pred nama živo nazočni Kriste, da naš hrvatski narod svjedoči evanđelje života, poštujući, braneći i ljubeći svaki ljudski život i služeći mu konkretnim molitvenim i djelatnim zauzimanjem.

Život je dar čije vrijednosti najčešće nismo svjesni, a istovremeno je njegova vrijednost vrlo često ugrožena ili osporavana. Svaki ljudski život u ovaj svijet donese puno nove, neponovljive radosti, ljubavi i topline; svaki novi život ima u sebi moć mijenjati i obogaćivati druge živote; svaki novi čovjek ostavlja svojim životom neponovljivi, originalni trag; svaki čovjek je drugačija, autentična slika Božja. I nitko nema pravo svojim "pravom na izbor" uskratiti pravo jednom životu da dođe na svijet i uskratiti i sebi i svijetu pravo da upozna taj novi život. Kao što nitko nema pravo odlučiti kad jedan život treba otići s ovoga svijeta.

Život nagrađuje one koji ga prihvate radošću, zadovoljstvom, blagoslovom. I nitko se i nikad nije pokajao što ga je prihvatio - iako to ponekad znači i borbu i manji standard i probleme...

Život je dar. I treba ga darivati - darivajući bogatstvo koje je sa sobom na ovaj svijet donio život svakoga od nas. Život - to više imaš što ga više darivaš.

Neka ovi trenuci boravka pred Isusom, Životom svih nas, bude prilika zahvaljivati za dar života i molitvu za poštivanje svakoga ljudskoga života u našim obiteljima, u našoj domovini i na cijelome svijetu.

Pjesma

Slijede molitveni zazivi, na temelju molitve pape u miru Benedikta XVI.:

1. Gospodine Isuse, ti svoju Crkvu i ljudsku povijest vjerno pohađaš i ispunjaš svojom Prisutnošću; ti nas u predivnome sakramentu svoga Tijela i Krvi činiš dionicima božanskoga života i daješ nam predokus radosti života vječnoga; tebi se klanjamo i blagoslivljamo te. Prostrti pred tobom, Vrelom i Ljubiteljem života, stvarno prisutnim i živim među nama, žarko te molimo: Pjevamo: Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar...

2. Probudi u nama poštovanje prema svakomu još nerođenom ljudskom životu; učini nas sposobnima da u plodu majčine utrobe opazimo divno djelo Boga Stvoritelja; oraspoloži naša srca za velikodušno prihvaćanje svakoga djeteta koje započinje živjeti. Pjevamo: Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar...

1. Blagoslovi obitelji, posveti sjedinjenost supružnika, učini plodnom njihovu ljubav. Svjetlom svoga Duha prati odlučivanje zakonodavnih tijela, kako bi narodi i nacije priznali i poštovali svetost života, svakoga ljudskog života. Pjevamo: Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar...

2. Vodi rad znanstvenika i liječnika, da napredak pridonosi cjelovitom dobru osobe te da nitko ne trpi potlačenost i nepravdu. Daruj stvarateljsku ljubav upraviteljima i gospodarstvenicima, kako bi znali pronaći i promicati primjerene uvjete, da bi se mlade obitelji mogle radosno otvoriti rađanju nove djece. Pjevamo: Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar...

1. Utješi supružnike koji trpe, zbog toga što nemaju djece i u svojoj se dobroti za njih pobrini. Odgajaj sve ljude da se skrbe za siročad ili napuštenu djecu, kako bi mogla osjetiti toplinu tvoje Ljubavi i utjehu tvoga božanskog Srca. Pjevamo: Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar...

2. S Marijom, tvojom Majkom, velikom vjernicom, u čijemu si krilu uzeo našu ljudsku narav, od tebe, našega jedinog istinskog Dobra i Spasitelja, molimo snagu, da bismo ljubili život i služili mu, iščekujući da živimo uvijek u tebi, u zajedništvu Presvetoga Trojstva. Amen. Pjevamo: Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar...

3. razmatranje: U jednoj svojoj meditaciji pokojni fra Zvjezdan Linić je govorio:

Čovjek se često pita o tajni i o smislu života. Ta nam tajna svima izmiče. Uronjeni smo u život, ali ga ne možemo zarobiti, zagospodariti. Možemo samo prihvatiti život kao dar. Prema Bibliji i nauku Crkve život je jedinstven i neposredan dar Božji. Roditelji nose u sebi sposobnost ljubavi i darivanja, a u svojem biću nose i tajnu života. Ipak, i za njih je to tajna. Vjerujemo da čovjek postaje živo biće u jedinstvenom trenutku koji je povezan s čudesnim spajanjem ljudskih stanica u tijelu žene. Međutim, to je tek pretpostavka. Tajna istinitog života, dar života, načelo života ili, kako to volimo u običnom rječniku reći, duša ljudskog bića uvijek je neposredan Božji dar. Početak života je zapravo pravi Božji stvarateljski čin, kao ono na početku stvaranja - kako to opisuje biblijska Knjiga postanka. U svakom začeću Bog je na neposredan način Stvoritelj i Otac.

Odatle proizlazi zahtjev da čovjek koji želi istinski živjeti i ući u smisao vlastitog života ponire zapravo u tajnu Božje ljubavi i Božje volje. Obdareni smo životom. Bog nas je dozvao u život. On jedini zna cjelokupnu tajnu života, pa i ovog našeg života. Što dublje uđem u tu tajnu, što istinitije tražim volju Božju, to sam bliže samom smislu života. Moj će život procvasti puninom. Zato se u duhovnom rastu postavlja pred čovjeka poziv da istinski prihvati svoj život, i to ne samo u onom sudbonosnom času začeća, već i u svakom daljnjem času i to sa svim okolnostima koje život sobom nosi. Ne prihvaćati neke okolnosti vlastitog života koje ne možemo promijeniti, znači zapravo boriti se protiv samoga sebe, znači lišiti se punine života.

Svatko od nas ima svoje roditelje. Oni su samo obična ljudska stvorenja. Zato nije uvijek sigurno da nam oni mogu od časa začeća pružiti svu potrebnu ljubav i potvrdu života. Neki su u tome uspješniji, neki manje uspješni. Neki su i sami previše ranjeni u životu pa često ne znaju ni svojem djetetu darovati potrebnu ljubav. Zato se netko sjeća svojih roditelja s radošću, a netko misao na njih veže uz mučna sjećanja. Sve je to utkano u tajnu našega života.

Ipak, utješna je istina da je na početku tvog života netko tko te je od prvog časa silno želio i htio. Nitko od nas nije slučajno nastao. Bog je gospodar života i, prema tome, on je u početku svakog ljudskog bića. A Bog je ljubav. On je u svaki stvoreni život ugradio svoje srce, svoju ljubav. Stoga nitko nema pravo pomisliti da nije ljubljeno biće, da je kažnjen životom. U temeljima tvoga života nalazi se sva ljubav svijeta, nalazi se Bog. Prema tome imamo pravo radovati se životu.

Međutim, upravo zbog te činjenice otkrivamo da je život tajna i dragocjenost kojom ne možemo raspolagati, već je primiti, pohraniti i njegovati. Niti svojim niti tuđim životom ne možemo raspolagali, a pogotovo ne smijemo njime manipulirati. Svaki je ljudski život dragocjenost. Odatle utemeljenost stava vjernika koji priznaju Boga svojim Stvoriteljem i Ocem da nitko nema prava ugroziti svoj ili tuđi život. To vrijedi za svaki život u svakoj dobi: bilo u dobi od nekoliko tjedana pod srcem majke, bilo u djetinjoj, bilo u odrasloj ili u onoj staračkoj dobi. Bog je gospodar života.

Pjesma

Gospodine, hvala ti za prekrasan dar života!

Uvijek je divno otajstvo znati da si nas stvorio na svoju sliku i priliku.

Pomozi nam da prepoznamo ljepotu svakoga ljudskog bića,

da svakodnevno riječima i djelima

objavljujemo svoje nedvosmisleno Da životu

u svakom njegovomu stanju i u svakom stadiju

čak i onda kada je iznimno krhak.

Odmakni od nas pritisak kulture odbacivanja

kako bi svi upoznali i razumjeli čudesnost i jedinstvenost života

koji se objavljuje u utrobi žene;

i kako bi se svako dijete po našim rukama

moglo osjetiti voljeno i zagrljeno

nježnošću i brižnošću nebeskoga Oca.

Gospodine, podaj nam nadu

da u dubinama naših srca znamo

kako će tjeskoba biti preobražena u radost

i da će svaka suza biti otrta,

u punini blaženoga jedinstva s Tobom

Hvala ti Gospodine Isuse!

(Konferencija »Da životu!«, Dikasterija za laike, obitelj i život, Rim, 23. – 25. ožujka 2019.)

Pjesma-himan: Divnoj dakle...

Molitva i blagoslov s Presvetim.

Pjesma: Blagoslovljen budi Bog

Pohranivši Presveto u svetohranište, može se – ako se smatra prikladnim – zaustaviti pred Gospinim likom, te izmoliti molitvu povjere sv. Ivana Pavla II.

Uvodna riječ: U duhovnom zajedništvu s velikim promicateljem dobra života papom sv. Ivanom Pavlom II., koji je Crkvi i svijetu prije 25 godina darovao encikliku „Evanđelje života“, povjerimo na kraju našega molitvenoga okupljanja prevrijedni dar života Majci utjelovljenoga Sina Božjega, Isusa Krista:

O Marijo, zoro novoga svijeta, Majko živih, povjeravamo ti pitanje života: pogledaj, o Majko, neizmjeran broj djece kojima je zabranjeno roditi se, siromaha kojima je otežano življenje, muževa i žena, žrtava nečovječnoga nasilja, starih i bolesnih, ubijenih ravnodušnošću ili lažnim sažaljenjem.

Učini da oni koji vjeruju u tvoga Sina znaju iskreno i s ljubavlju ljudima našega vremena naviještati Evanđelje života. Isprosi im milost da ga prime kao trajno novi dar, radost da ga sa zahvalnošću slave tijekom cijeloga svog života i hrabrost da za nj svjedoče djelotvornom postojanošću, kako bi – sa svim ljudima dobre volje – gradili civilizaciju istine i ljubavi, na hvalu i slavu Boga stvoritelja i ljubitelja života.

Pjesma: Kao Marija

Molitva sv. Joakimu i Ani za život i obitelj

Dobri roditelji Blažene Djevice Marije, djede i bako našega Spasitelja, Isusa Krista:

Kad se život čini besplodnim, pomozite nam pouzdati se u Božje milosrđe.

Kad smo zbunjeni, pomozite nam pronaći put k Bogu.

Kad smo izgubljeni u pustinji, vodite nas onima koje smo od Boga pozvani ljubiti.

Kad nam se naš brak čini beživotnim, pokažite nam vječnu mladost Gospoda.

Kad smo sebični, naučite nas pristajati samo uz ono što je trajno.

Kad smo uplašeni, pomozite nam vjerovati Bogu.

Kad smo posramljeni, podsjetite nas da smo Božja djeca.

Kad zgriješimo, vodite nas vršenju Božje volje.

Vi koji znate Božju volju za muža i ženu, pomozite nam kreposno živjeti.

Vi koji znate Božju volju za obitelj, približite sebi sve obitelji.

Vi koji ste patili bez djece, zagovarajte za sve neplodne parove.

Vi koji ste se vjerovali u Božju volju, pomozite nam poštivati Božji dar plodnosti.

Vi koji ste rodili Blaženu Majku, nadahnite parove da s Bogom budu sustvaratelji.

Vi koji ste poučavali Majku Božju, poučite nas da odgajamo djecu svetim napucima.

Vi čija su se srca pouzdala u Boga čujte našu molitvu

da hrvatski narod svjedoči evanđelje života poštujući,

braneći i ljubeći svaki ljudski život

i služeći mu konkretnim molitvenim i djelatnim zauzimanjem.

Molite s nama za poslanje katoličkog obiteljskog života.

Molite s nama za poslanje prirodnog planiranja obitelji.

Molite s nama za sve one koji u ovome zauzimanju daju svoje vrijeme, talente i imetak.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Pomolimo se:

Bože naših otaca, Ti si svetima Ani i Joakimu udijelio privilegiju da budu roditelji Marije, majke Tvoga utjelovljena Sina. Neka nam njihove molitve pomognu doseći spasenje koje si obećao svome narodu. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

(kta)



