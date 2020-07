Kupres, 25. srpanj 2020.

Uoči Trećeg Obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini, u večernjim satima u subotu, 25. srpnja 2020. u 18 sati u crkvi Svete Obitelji na Kupresu Euharistijsko slavlje predvodio je predsjednik Vijeća za obitelj BK BiH mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki. Nakon Svete mise biskup Semren također predvodi Molitveno bdijenje za obitelji i klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu u okviru Molitvene devetnice pod geslom: Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini moli za život i o 25. obljetnici enciklike pape sv. Ivana Pavla II. pod naslovom Evanđelje života. Propovijed biskupa Semrena prenosimo u cijelosti:

Čit.: 1 Kor 12,31.-13,8; Mt 19,3-6.

UVOD. Braćo i sestre, danas nas je ovdje okupila Božja dobrota, Božje milosrđe, Božja ljubav, izražena po Svetoj obitelji. Ovdje na Kupresu danas obilježavamo III. Obiteljski dan u BiH.Ove godine, o 25. obljetnici enciklike Evanđelje života, sv. Ivana Pavla II., pape, Vijeće za obitelj predložilo je BK BiH da pozove vjernike da se uključe u veliku molitvenu devetnicu: Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini moli za život. Devetnica je počela na Blagovijest (25. ožujka) i traje do Božića (25. prosinca). Tako svakog 25. dana u mjesecu, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini svjedoči evanđelje života, poštujući, braneći i ljubeći svaki ljudski život te služeći mu konkretnim molitvenim i djelatnim zauzimanjem (usp EV 5). Velika devetnica se temelji na činjenici: život je Božji dar i počinje u obitelji. Ovaj Dan ispunjen je čestitkama i zahvalnošću vama ovdje prisutnima i mnogim drugima koji su na različite načine povezani s obiteljima i doprinose njihovom boljitku. Bog u svojoj ljubavi želi doprijeti do svakog čovjeka. Dodatno smo radosni jer slavimo ovu gozbu ljubavi zajedno sa mladencima koji će se večeras vjenčati pod ovom svetom misom. Karla i Ivan, mladenci žele s nama podijeliti svoju radost i sreću. Podržimo ih i pomozimo im iskrenom molitvom da nastave radosno živjeti svoju priču o Ljubavi – o Bogu, o sretnoj obitelji.

Dragi mladenci, dragi roditelji, rodbino i prijatelji naših mladenaca, danas nas je u ovoj crkvi okupio radostan povod. Dvoje mladih ljudi: Karla i Ivan žele započeti svoj zajednički bračni život, žele jedno drugomu javno dati obećanje trajne međusobne vjernosti i za svoju odluku zajedno s nama moliti Božju pomoć. Vi, dragi mladenci, danas jedno drugomu izjavljujete svoju ljubav i želju da osnujete obitelj i započnete svoj obiteljski život. Budući da je sam Bog ljubav, kako nas je Isus poučio, a njegov ljubljeni učenik Ivan posvjedočio da je tako, onda je i svaka plemenita ljudska ljubav nešto lijepo i božansko. Bog je vjeran i to očekuje i od svojih vjernika. Iako neki tvrde kako je danas zastarjelo tražiti od nekoga vjernost cijeloga života, upravo je ta cjeloživotna vjernost čežnja ljudskog srca: svijest da si prihvaćen i voljen daje sigurnost i pouzdanje u svoga partnera. I tko bi razuman poželio da to ikada prestane? Čovjeka njegova riječ obvezuje. Ako je tako među čestitim ljudima, što se onda treba čuditi ako to Bog izričito potvrđuje. Tako valja razumjeti Isusove riječi: „Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja". Ovdje je na djelu Božja stvarateljska ljubav. Ljubav u ovom činu postaje stvarnost! Danas vas združuje vaša ljubav, a obvezuje vaša riječ, vaše međusobno obećanje, očitovano pred Bogom i pred zajednicom Crkve. Svećenik to samo prima na znanje i blagoslivlja u ime Božje. A s vama se radujemo svi.

Ono što je najljepše na ovoj zemlji i ono bez čega nitko ne može biti sretan jest ljubav, a ta ljubav nastaje iz slobode. Zato se prava obitelj temelji na slobodi i ljubavi. Što to znači da se obitelj temelji na slobodi? Mi smo općenito navikli misliti da sloboda postoji samo prije braka, a da je u braku nema. To je potpuno krivo. U braku moraju istodobno rasti i sloboda i ljubav. Svaki čin ljubavi u braku mora nastati iz slobode. Svaki dan dopusti muž ženi i žena mužu da te iz slobode bira i da te voli iz slobode. Prema tome, u bračnoj ljubavi ne smije biti prisile, prinude, iznuđivanja i ucjenjivanja. Sloboda i ljubav trebaju vladati ne samo u odnosima između muža i žene, tj. među roditeljima, nego također u odnosima između roditelja i djece.

Prava ljubav ne poznaje ograničenja, nego s vremenom sve više raste. Govorimo o ljubavi koja treba trajati čitavog života i pretočiti se u vječnost. Sv. Pavao ističe da je ljubav stvorena da traje, da vječno traje. Prava ljubav potječe od Boga, nadnaravna je i zahtjevna (2 Kor 5,14).

Brak je polazište, a ne dolazište. Jedno je sigurno: bračna sreća i mir nikada se ne daju, ne darivaju, nego se zajedno grade. Tko vjeruje da ljubav između dviju osoba može postojati bez osobne svijesti i bez osobne odgovornosti, u zabludi je. Ljubav se ne može svesti na čudotvoran događaj. Ona je osobna sposobnost, pitanje psihičkog i duhovnog rada među osobama. Zato, ako se brak prepusti sam sebi, umire.

Bračna je ljubav uzajamno prihvaćanje. Ona je sila koja bračne drugove tjera da dadnu najbolji dio sebe. Omogućuje da se osjećaju voljeni i kad nisu na visini, i kad griješe. Ona je u svakom slučaju komuniciranje s drugim. Ona je suradnja. Bračna je ljubav opraštanje, traži iskrenost, pa što košta da košta. Ona je strpljivost, što znači u osobnoj integriranosti znati očekivati drugoga. Ona je promišljanje s razboritošću i uči uvijek iznova izabirati. Ne izbjegava bol. Dopušta drugomu da se povjeri, da se prepusti. Ona ne živi u strahu od budućnosti, nego je sva usredotočena na sadašnjost. Živjeti bračnu ljubav znači biti ono što po Božjem planu jesi.

Dragi mladenci tko vam jamči da će vaš brak uspjeti? Jedini jamac jest Bog koji vas je stvorio iz ljubavi, osposobio vas za ljubav i ujedinjuje vas u ljubavi. Ne zaboravite u zahvalnosti Bogu živjeti svoju bračnu ljubav i njemu svakoga dana dati pravo mjesto u obiteljskoj ljubavi. Tada će vaš bračni život – obiteljski život sigurno uspjeti i dovesti vas u sretnu vječnost.

Zaručnica Sara u knjizi o Tobiji moli za svog izabranika Tobiju: „Smiluj nam se Gospodine, smiluj nam se, da starost dočekamo zajedno“ (Tob 8,10). Draga Karla i Ivane, udijelio vam Bog svoj blagoslov i dao da starost dočekate zajedno u ljubavi i poštovanju, obdario vas darom dobre djece i pratio vas svojom zaštitom u sve dane vašeg zajedničkog života! Amen.