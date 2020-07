Vatikan, 22. srpanj 2020.

Sveta Stolica je u utorak, 21. srpnja 2020. uputila posredstvom svog Tiskovnog ureda izjavu u kojoj se navodi da se papa Franjo nije miješao u prošlogodišnji spor oko ekshumacije tijela Francisca Franca iz Doline palih u španjolskom glavnom gradu Madridu.

„U vezi s izjavama predsjednika španjolske vlade, g. Pedra Sáncheza, iznesenim u intervjuu objavljenom 8. srpnja u dnevniku Corriere della Sera, želimo pojasniti da je Sveta Stolica u pogledu ekshumacije Francisca Franca u više navrata ponovila da poštuje zakonitost i odluke nadležnih vladinih i pravosudnih tijela, poticala je dijalog između obitelji i Vlade i nikada se nije izjašnjavala o ekshumaciji ili o mjestu sahrane, jer to nije u njezinoj nadležnosti“, navodi se u izjavi Svete Stolice.

Posmrtni ostaci španjolskog diktatora ekshumirani su iz Bazilike Svetog Križa u Dolini palih 24. listopada 2019. godine i pokopani na madridskom groblju El Pardo.

Izjava Vatikana je odgovor na intervju od 8. srpnja objavljen u talijanskom dnevniku Corriere della Sera, u kojem je španjolski premijer Pedro Sánchez izjavio da je papa Franjo intervenirao kako bi pomogao vladi u provođenju kontroverzne ekshumacije, a čemu se protivila zajednica benediktinaca unutar čije opatije se nalazi spomenuti memorijalni kompleks.

Sánchezova lijeva koalicijska vlada, predvođena Španskom socijalističkom radničkom strankom (Partido Socialista Obrero Español, PSOE), obvezala se ekshumirati Francovo tijelo, što joj je i pošlo za rukom u listopadu 2019. godine nakon godinu dana duge pravne bitke između Vlade i Francove rodbine.

Do ekshumacije je došlo dva tjedna prije nego što su u Španjolskoj održani ponovljeni parlamentarni izbori. Prema BBC-u, vlada je potrošila oko 70 000 dolara na ekshumaciju i ponovnu sahranu.

Oko 100 Francovih pristaša prosvjedovalo je ispred groblja El Pardo na dan ekshumacije.

Franco je bio vođa španjolske Falange. Vladao je Španjolskom od završetka Španjolskog građanskog rata, kada su nacionalističke snage koje je vodio porazile republikansku vojsku, sve do svoje smrti 1975. Tijekom građanskog rata tisuće svećenika, redovnika, redovnica i vjernika laika su podnijeli mučeništvo, od čega ih je 11 proglašeno svetima, a 1 915 blaženima. Francove snage optužene su i za višestruka zvjerstva počinjena od 1936. do 1945. To je razdoblje poznato kao Bijeli teror.

Dolina palih monumentalni je kompleks u blizini Madrida koji uključuje opatiju i baziliku, čijom je izgradnjom Franco odlučio odati počast palima obiju sukobljenih strana tijekom građanskog rata. U kompleksu su pokopana tijela više od 30 000 žrtava rata.

Prior benediktinske opatije usprotivio se ekshumaciji Francovih zemnih ostataka iz Doline palih tvrdeći da se nije poštovala nepovredivost opatije kao svetog mjesta. (kta/ika)