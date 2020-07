Sarajevo, 21. srpanj 2020.

U crkvi Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazi u sklopu Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu, slavljena je 21. srpnja 2020. Sveta misa zadušnica za pokojnog svećenika Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Josipa Lubara te su njegovi zemni ostatci ispraćeni u rodno mu župu Kandiju.

Uz suslavlje 30-ak svećenika Misu za dušu pokojnog vlč. Lubara predslavio je generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić.

Nazočne, među kojima su bile časne sestre i bogoslovi, pozdravio je ravnatelj Svećeničkoga doma vlč. Fabijan Stanušić te kroz sliku igre šaha, koju je pokojnik iznimno volio i dobro igrao, prikazao svećenički vijek i odlazak s ovoga svijeta vlč. Josipa, prenosi nedjelja.ba.

U prigodnu propovijed mons. Ćosić je utkao životni put pokojnog svećenika koji je preminuo 18. srpnja u Svećeničkom domu. „Iako je smrt neizbježna, svaka vijest o smrti, pa tako i o smrti vlč. Josipa predstavlja svojevrsno iznenađenje. Smrt, naime, barem na trenutak probudi u nama osjećaj nesigurnosti, pa čak i straha, i poljulja našu neugasivu žeđ i radost za životom. Srećom, vrlo brzo dođemo k sebi, a prve riječi koje na vijest o smrti kažemo jesu: 'Pokoj mu duši' ili 'Počivao u miru Božjem'. S tim riječima u nas, u naše srce i u naš život, opet se nastani sigurnost i radost, koje svoj temelj imaju u Bogu i u njegovoj utjelovljenoj Riječi, Isusu Kristu“, kazao je generalni vikar te spomenuo najvažnije događaje i životne prekretnice u 74 godine vlč. Lubara – od rođenja 2. listopada 1946., preko školovanja u Zagrebu i Đakovu te svećeničkog ređenja u Sarajevu 1972. i različitih službi tijekom 46 godina aktivnog svećeničkog djelovanja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji do umirovljenja zbog zdravstvenih razloga 2018.

„Vlč. Josipu je bilo itekako jasno da je 'svećeništvo ljubav Isusova srca' [Benedikt XVI.], kao i da Marija, Majka Božja, 'ima posebnu naklonost prema svećenicima koji su živa slika Isusa Krista' [Pio XI.]. Vrijedi, stoga, spomenuti da je 17 godina svog svećeničkog života i djelovanja proveo u župama koje su posvećene Presvetom Srcu Isusovu, a 16 godina u župama pod nebeskom zaštitom BDM“, rekao je mons. Ćosić te završno potaknuo nazočne: „Njegov pak odlazak k Bogu, neka nam bude poziv da ovdje na zemlji živimo poput Krista – u ljubavi i iz ljubavi prema Bogu i drugima.“

Nakon popričesne molitve obavljeni su predviđeni ukopni obredi te su zemni ostatci pokojnika otpremljeni za njegovu rodnu župu Kandiju kod Bugojna, gdje će u 14 sati u župnoj crkvi sv. Ilije Proroka biti slavljena Misa zadušnica a zatim sprovodni obredi nakon Mise na mjesnom groblju Odžak.

Vlč. Josip Lubar rođen je 2. listopada 1946. od oca Joze i majke Serafine rođ. Lučić u mjestu Odžak u župi Kandija kod Bugojna. Osnovnu školu pohađao je u Skopaljskoj Gračanici, sjemenište u Zagrebu, a teologiju u Đakovu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1972. u Sarajevu. Nakon što je od 1972. do 1974. obavljao službu župnog vikara u župi Bezgrješnog začeća BDM Crkvica u Zenici, imenovan je kapelanom u katedralnoj župi Srca Isusova u Sarajevu gdje ostaje do 1978. godine kada mu je povjerena župnička služba u župi sv. Ante Padovanskog u Ratičevu pokraj Kupresa. Godine 1980. imenovan je župnikom u župi sv. Ane u Podkraju pokraj Travnika gdje ostaje do 1991. kada mu je povjerena služba župnika u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru i dekana ramskog dekanata. Od 1995. obavlja župničku službu u župi Čajdraš pokraj Zenice do 1998. kada je imenovan župnikom u župi Crkvica u Zenici gdje ostaje do 2012. kada postaje župnik župe Presvetog Srca Isusova Glavice pokraj Bugojna. Umirovljen je 2018. godine. (kta)



