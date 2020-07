Derventa, 20. srpanj 2020.

Nepoznati počinioc(i) iz vatrenoga oružja pogodili su s tri hica Kristov korpus na križu u Bišnji, nedaleko od Dervente. To su, 18. srpnja 2020. primijetili mjesni župnik vlč. Marko Slišković i nekolicina vjernika koji su se okupili na blagoslov polja, prenosi nedjelja.ba.

Prema riječima župnika više od 110 godina star tzv. „Didov križ“ pogođen je na tri mjesta malokalibarskim oružjem. Ne zna točno kada se nemili događaj mogao zbiti jer se raspelo nalazi 100-tinjak metara udaljeno od kapelice i nije vidljivo sa ceste te on u redovitom obilasku župe to do sada nije primijetio. Također je istaknuo kako je ovo uznemirilo malobrojne preostale vjernike u Derventi. Budući da se raspelo nalazi na privatnom posjedu župnik o tome nije obavijestio policiju.

Sigurno da ovakvi događaji dodatno unose nesigurnost među malobrojne preostale Hrvate katolike u derventskoj župi kojih je trenutno oko 130 od prijeratnih 9 000. (kta)



