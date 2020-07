Vatikan, 20. srpanj 2020.

Prema zlim ljudima trebamo postupati strpljivo – rekao je papa Franjo 19. srpnja 2020. danas prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra. U evanđelju današnje liturgije susrećemo Isusa koji i dalje u prispodobama namjerava mnoštvu govoriti o Kraljevstvu nebeskom (Mt 13,24-43) – rekao je Papa i napomenuo – Osvrnut ću se na prvu, o kukolju, kroz koju nam Isus daje da upoznamo Božje strpljenje, otvarajući naše srce nadi.

Isus nam kaže da se na tlu na kojem je posijana dobra pšenica, pojavljuje i kukolj i tim su pojmom označene sve štetne trave koje tlu nanose veliku štetu – rekao je Sveti Otac i podsjetio – Stoga sluge idu gospodaru kako bi saznali odakle dolazi kukolj, a on im odgovara: „Neprijatelj čovjek to učini“. Htjeli su odmah otići i iščupati ga; zapravo, zemljoradnik mora očistiti tlo od najvidljivijeg korova kako bi omogućio da dobre biljke bolje rastu. Međutim gospodar kaže „ne“, jer bi tako zajedno mogli iščupati korov i pšenicu. Potrebno je čekati trenutak žetve, tek tada će se odvojiti i kukolj će se zapaliti.

U toj prispodobi može se iščitati životni pogled – rekao je papa Franjo i objasnio – Uz Boga, to jest gospodara zemlje koji uvijek sije samo dobro sjeme, nalazi se neprijatelj koji sije kukolj kako bi spriječio rast pšenice. Gospodar djeluje otvoreno, na svjetlu dana, i njegov je cilj dobra žetva; međutim, neprijatelj koristi tamu noći i radi iz zavisti, zbog neprijateljstva, da sve upropasti. Neprijatelj ima ime. To je đavao, veliki Božji protivnik. Njegova je namjera ometati djelo spasenja, da zli radnici i sijači skandala ometaju Božje Kraljevstvo. Naime, dobro sjeme i kukolj ne predstavljaju u apstraktnom smislu dobro i zlo, nego nas ljude koji možemo slijediti Boga ili đavla.

Sluge namjeravaju odmah ukloniti zlo, to jest zle ljude, no gospodar je mudriji, vidi dalje – rekao je Papa i istaknuo – Moraju znati čekati, jer je podnošenje progona i neprijateljstava dio kršćanskoga zvanja. Sigurno, zlo moramo odbaciti, no prema zlim ljudima trebamo postupati strpljivo. Ne radi se o licemjernoj toleranciji koja skriva dvosmislenost, već o pravdi koju ublažava milosrđe. Ako je Isus došao tražiti grešnike, a ne pravednike, liječiti bolesne a ne zdrave, i djelovanje nas, njegovih učenika, mora biti usmjereno, ne na uništavanje zlih nego na spašavanje.

Današnje evanđelje predstavlja dva načina djelovanja i življenja. S jedne je strane gospodarev način, a s druge onaj slugu. Slugama je stalo do zemlje bez korova, gospodaru do dobre pšenice. Gospodin nas poziva da preuzmemo njegov pogled, usredotočujući se na dobru pšenicu koju zna štititi i među korovom. Tko se daje u lov na ograničenja i mane drugih, ne surađuje dobro s Bogom, nego onaj tko zna prepoznati dobro koje tiho raste na tlu Crkve i života, njegujući ga do zrelosti. Tada će Bog, i samo On, nagraditi dobre i kazniti zle. Neka nam Djevica Marija pomogne da razumijemo i oponašamo strpljivost Boga koji ne želi da se itko od njegove djece koju ljubi Očinskom ljubavlju izgubi – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)