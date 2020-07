Banja Luka, 19. srpanj 2020.

U nedjelju, 19. srpnja 2020. u Banjoj Luci, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić proslavio je pedesetu godišnjicu svoje Mlade mise.

Kardinal Puljić u užem krugu obitelji, rodbine, prijatelja te vjernika i župljana župe Marija Zvijezda u Banjoj Luci proslavio je pedesetu godišnjicu od svoje Mlade mise.

U Misnom slavlju uz kardinala Puljića koncelebriralo je 11 svećenika, dijecezanskih, franjevaca te jedan trapist, župnik župe Marija Zvijezda o. Zvonko Topić, OCR. A u koncelebraciji je bio i biskup banjolučki mons. Franjo Komarica, koji je uputio prigodnu propovijed.

Prije početka Svete mise pozdravni govor uputio je mons. Ivica Božinović, ekonom Banjolučke biskupije te kardinalov nećak. Mons. Božinović je predstavio zlatomisnikov životopis i sve važnije događaje njegovog bogatog svećeničkog i biskupskog života.

U svojoj propovijedi biskup Komarica je istaknuo povezanost između izabranih čitanja koja su redom govorila o pozivu te života kardinala Puljića. „Kao što je Bog izabrao proroka Jeremiju tako je i našega kardinala Vinka Bog od samog početka njegovog života izabrao za posebnu službu u njegovom narodu. (...) Biti prorok, izabranik Božji, znači u zgodno i nezgodno vrijeme svjedočiti među ljudima svojim riječima i svojim djelima. Veliko je to i zahtjevno poslanje i stoga nije čudo da su se mnogi pod tim teretom osjećali uplašeno. Vidimo to i u pozivu proroka Jeremije, ali i ostalih proroka i apostola. Kroz cijelu povijest Crkve Bog je nastavio pozivati pojedince na posebnu proročku i apostolsku službu. Duh Sveti se uvijek brine da ni u jednom vremenu ne ponestane u Božjem narodu njegovih izabranika, opunomoćenika i poslanika koji će postojano i vjerno stajati u službi živoga Boga i u službi Božjega naroda. Upravo to možemo vidjeti na djelu i u životu kardinala Vinka kojega je Bog izabrao i postavio na čelo ove mjesne Crkve u našem narodu” - istaknuo je biskup Komarica.

Uz proslavu ove zlatne Mise veže se i nekoliko zanimljivosti. Naime, baš ovog istog dana, 19. srpnja, prije točno 50 godina također je bila nedjelja i ujedno dan proslave prve Mlade mise kardinala Puljića. Zlatna misa se trebala slaviti i na istome mjestu, to jest u dvorištu župne crkve, koja je u to vrijeme bila oštećena snažnim potresom iz 1969. zbog čega se Mlada misa održala u dvorištu, međutim nepovoljne vremenske prilike nisu to dozvolile, pa se Misa održala u velikoj trapističkoj župnoj crkvi. Kardinal Puljić je na svojoj zlatnoj Misi nosio liturgijsko ruho, albu i misnicu, isto ono koje je nosio i na svojoj mladoj misi, a koristio je i svoj mladomisnički kalež. Na Misi su korištene čak i dvije svijeće, iste one koje su gorjele ovog dana prije točno pedeset godina, a kardinal Puljić ih je sačuvao kroz sve ove godine sve do danas.

Na kraju Svete mise kardinal Puljić se zahvalio dragome Bogu te istaknuo da ovo nije prigoda za čestitke njemu, jer on nije zaslužan za sve ovo, nego da je ova zlatna Misa prilika da „svi zajedno uputimo hvalu dragome Bogu koji je učinio ovo divno djelo”.

Zahvalio je i propovjedniku, te župniku i mons. Božinoviću koji su organizirali ovo slavlje, a pozvao je i sve prisutne na prigodni ručak koji se održao u kripti crkve. (kta)



foto