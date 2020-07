Vatikan, 18. srpanj 2020.

"U sportu se vide brojna čuda ženā i muškaraca koji ustaju nakon padova, a to je odlučujuće u životu svakoga od nas", rekla je Blanka Vlašić u svjedočanstvu iznesenom u videosnimci ostvarenoj za vatikanske medije, prenosi hrvatsko izdanje Vatican Newsa u subotu 18. srpnja.

Sport kao solidarni pokretač kako bismo zajedno ponovno krenuli – riječi su pape Franje. Da to nije samo lijepa metafora nego vrlo konkretan stil života, svjedoče brojni sportaši iz cijeloga svijeta, protagonisti inicijative We Run together, dražbe koju podupire upravo papa Franjo također s nekoliko darovanih predmeta, posvećene osoblju bolnicā u Bergamu i Bresci, koji su na prvoj crti u pomoći bolesnima

U tom je duhu Blanka darovala povijesne tenisice koje su – kako je rekla – simbol žrtvovanja da bi se uspjelo u životu, te majicu s autogramom, uspomenom na olimpijadu u Riju de Janeiru 2016. godine. Blanka tada, zbog brojnih operacija i bolova, nije trebala sudjelovati na igrama, ali je učinila sve kako bi se ipak natjecala, te na kraju osvojila medalju. I kroz sport se svjedoči vlastita vjera i ljepota svega stvorenoga – istaknula je Blanka.

Blankini će darovi biti na dražbi do 24. srpnja, kada će doći na red druga skupina sportaša. S Blankom je u skupini još pet sportašica s prekrasnim životnim pričama, a među njima je Kenijka Mary Keitany, četiri puta pobjednica maratona u New Yorku, i tri puta u Londonu. Prije godinu dana došla je u Rim samo kako bi sudjelovala na misi koju papa Franjo slavi u kapeli Doma svete Marte. U svojemu gradu Itenu, u Keniji, izgradila je prostorije jedne župe, radeći ona osobno, zajedno s mužem i dvoje djece, prenosi hrvatsko izdanje Vatican Newsa u subotu 18. srpnja.

Dražba će završiti 8. kolovoza, a sve se informacije mogu naći na web stranici www.athleticavaticana.org. (kta/ika)