Selce, 18. srpanj 2020.

Predstavljanje knjige "Čujte me, otoci" umirovljenoga hvarskoga biskupa mons. Slobodana Štambuka upriličeno je u župi Gospe Karmelske u Selcima, dan poslije njezine svetkovine, 17. srpnja, gdje su tamošnji vjernici svečano proslavili Blaženu Djevicu Mariju od brda Karmela.

Knjiga je nastala prema dnevniku što ga je biskup Štambuk vodio od 1989. do 1996. godine, a objavljena je ove godine u nakladi Zoran Bošković. Osim dnevnika, knjiga donosi i važnije dokumente iz arhive Hvarske biskupije. Na koricama objavljene knjige, čiju je uvodnu misao napisao splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić, a pogovor franjevac Joakim Jaki Gregov, biskup Štambuk prenio je susret s političkim čelnicima Brača, Hvara i Visa u prostorima Hvarske biskupije 2. svibnja 1989. godine, tri dana poslije njegova biskupskoga ređenja u Hvaru koje se dogodilo 30. travnja. “Osobno bijah vrlo zadovoljan da je do susreta došlo, uz ostalo i zbog želje sadašnjega nuncija mons. Gabrijela Montalva, kao i mojega prethodnika mons. Celestina Bezmalinovića. Obojica su isticali: ‘Dolazi novo vrijeme'”, zapisao je tada mons. Štambuk.

“Sjećanja su to na ona burna vremena kada je Zvonimirova lađa na svom putu slobode bila opasno ugrožena od agresora s mora, s kopna i iz zraka, a međunarodna zajednica sporo i kasno shvatila kakav vjetar puše. Svojim budnim okom, uhom i srcem autor je pažljivo pratio i brižno bilježio u tropletu: događaje, datume i osobe, povezujući sve to u svojevrsni sinopsis događaja: doma na otoku, u Domovini i svijetu, istaknuo je u uvodnom slovu mons. Barišić, dodavši kako je “svaki datum sažetak, jedan scenarij dramatičnih epizoda koje mons. Štambuk prati usputnim komentarom, pa čak odmjerenim humorom”. “‘Čujte me, otoci” zanimljivo je štivo za današnje i buduće generacije. Siguran pojas za spašavanje, štoviše jedan historiografski splav koji nosi bolna i tragična, ali ponosna i radosna sjećanja sa željom da nikada ne potonu u tamu dubina zaborava”, napisao je splitsko-makarski nadbiskup i metropolit, zahvalivši mons. Štambuku što je “strpljivo i ustrajno bilježio ono što je Gospodinu poznato”.

Biskup Štambuk zabilježio je tako i svoj prvi susret u crkvi Sv. Jeronima u Rimu s papom Ivanom Pavlom II. “Prvi stisak ruke, zajednička sveta misa za sreću naroda mojega. Upijanje Papinih riječi, malo talijanski malo hrvatski, osvježenje. I Papa s nama pjevuši. Dobrom Bogu hvala za ovaj povijesni susret”, zapisao je Štambuk.

Govoreći o novoj knjizi biskupa Štambuka, selački svećenik Andro Ursić pojasnio je kako je biskup Štambuk dok je upravljao Hvarskom biskupijom izdavao glasilo “Prigodnik” u koji je redovito vodio svoj dnevnik. Istaknuo je važnost kronika, posebno župskih, podsjetivši pritom kako se u Mircima na Braču dugo vremena u jednoj obitelji skrivala kronika svećenika don Mate Hraste, tadašnjega župnika, iz koje su, kako je rekao, istrgnute stranice od 1938. godine do završetka Drugoga svjetskoga rata. “U toj su kronici zapisane mnoge zanimljivosti vezane uz posjet Mircima zagrebačkog nadbiskupa Bauera i tadašnjega biskupa koadjutora Stepinca. Oni su redovito bili na ljetovanju u samostanu sestara milosrdnica u Veloj luci u Supetru, u samostanu koji je kasnije oduzet sestrama te do dana današnjega nije vraćen redovnicama”, istaknuo je svećenik Ursić. Podsjetio je i na selačku kroniku don Slavka Štambuka koja je, ustvrdio je, doživjela sličan epilog. “Iz toga su dnevnika također istrgnute stranice, i to posljednjih godina njegova župnikovanja”, rekao je Ursić. Poručio je kako je dnevnik biskupa Štambuka vrijedna knjiga koja govori o složenom vremenu hrvatske i domovinske povijesti.

Siniša Vuković, predsjednik splitskoga ogranka Društva hrvatskih književnika, izrazio je radost što nakon biskupove knjige “Poruke Božića i Uskrsa”, koja je predstavljena 20. svibnja prošle godine, također u Selcima, može predstaviti i njegovu novu knjigu. Podsjetio je kako su u hrvatskoj književnosti mnogi vodili dnevnik, ali su, primijetio je, to uglavnom bili osobni dnevnici. “Dnevnik Slobodana Štambuka značajan je po tome što ga je vodio kao biskup, i to u turobnom razdoblju, u doba Domovinskoga rata i stvaranja Domovine. Taj dnevnik nije dnevnik Slobodana Štambuka, nije dnevnik hvarskoga biskupa. On je na svoj način kolektivni dnevnik, pisan iz vizure pojedinca. Dnevnik biskupa Štambuka ostavlja svjedočanstvo iz toga vremena. Čitajući dnevnik možemo se prošetati po našoj biskupiji, Hrvatskoj, ali i po nekoliko kontinenata”, istaknuo je, između ostaloga, Vuković. Pojasnio je kako se značajan dio dnevnika odnosi na izbjeglice koji su za vrijeme Domovinskoga rata bili i na području Hvarske biskupije, a kojima biskup Štambuk usmjerava posebnu pozornost i pastirsku brigu.

Autor knjige mons. Štambuk u prigodnoj riječi rekao je kako se radi o dnevniku kroz prvih sedam godina njegove službe koji vjerno bilježi i prenosi najvažnije događaje tih godina. Naglasio je kako su podaci iz dnevnika originalni te kako je iz dnevnika moguće otkriti ne samo datume, nego i dane, a ponegdje i sate nekoga događaja koji je bilježio. Posebno je istaknuo svoja putovanja u Boku Kotorsku za vrijeme rata. “Molio sam tada: Bože, pomozi mi da izgovorim pravu stvar, da uputim važnu poruku vjernicima kojima je potrebna poruka ohrabrenja. Stojim ispred tih vjernika. Katedrala Sv. Tripuna ispunjena je u potpunosti. Šaljem poruku ohrabrenja sebi i onima oko sebe. Prolomio se pljesak”, prisjetio se tih dana biskup Štambuk. Na kraju je zahvalio Selčanima koji su došli na predstavljanje knjige.

S nekoliko marijanskih pjesama u ozračju svetkovine Gospe Karmelske program je u crkvi Gospe Karmelske uveličao selački župni zbor Krista Kralja. Na početku djeca su pročitala nekoliko ulomaka iz knjige mons. Štambuka. (kta/ika)