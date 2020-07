Sarajevo, 18. srpanj 2020.

U subotu, 18. srpnja 2020. u Svećeničkom domu Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu blago u Gospodinu preminuo je umirovljeni svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Josip Lubar u 74. godini života i 48. godini svećeništva.

Sveta misa i ispraćaj iz Sarajeva bit će u utorak, 21. srpnja u 9 sati u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda, a Misa zadušnica bit će u 14 sati u župnoj crkvi sv. Ilije Proroka u Kandiji te sprovodni obredi nakon Mise na mjesnom groblju Odžak.

Svećenik Josip Lubar rođen je 2. listopada 1946. od oca Joze i majke Serafine rođ. Lučić u mjestu Odžak u župi Kandija kod Bugojna. Osnovnu školu pohađao je u Skopaljskoj Gračanici, sjemenište u Zagrebu, a teologiju u Đakovu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1972. u Sarajevu. Nakon što je od 1972. do 1974. obavljao službu župnog vikara u župi Bezgrješnog začeća BDM Crkvica u Zenici, imenovan je kapelanom u katedralnoj župi Srca Isusova u Sarajevu gdje ostaje do 1978. godine kada mu je povjerena župnička služba u župi sv. Ante Padovanskog u Ratičevu pokraj Kupresa. Godine 1980. imenovan je župnikom u župi sv. Ane u Podkraju pokraj Travnika gdje ostaje do 1991. kada mu je povjerena služba župnika u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru i dekana ramskog dekanata. Od 1995. obavlja župničku službu u župi Čajdraš u Zenici do 1998., a 1998. godine imenovan je župnikom župe Presvetog Srca Isusova Glavice pokraj Bugojna. Umirovljen je 2018. godine. (kta)