Grottaferrata, 17. srpanj 2020.

Iskustvo pandemije bolesti COVID-19 časne sestre Kćeri svetoga Kamila proživjele su u prvom licu, i kao zajednica ali i kao pomoć bolesnima kojima su pomagale. To im je iskustvo još jasnije pokazalo koliko smo svi povezani i ovisni jedni o drugima, ali u isto vrijeme osjetljivi i krhki. Govoreći za Radio Vatikan o tomu kako su prošli, ali nisu zaboravljeni, dramatični trenuci pandemije koronavirusa u generalnoj kući u Grottaferrati, časna sestra, Brazilka Zelia Andrighetti, generalna poglavarica Kćeri svetoga Kamila, napomenula je da je u ožujku, od 62 sestre u kući, 57 bilo pozitivno na COVID-19.

Bili su to teški dani, jer nismo znali što će se dogoditi s virusom i sve se nekako zbilo iznenada – istaknula je njezina susestra, Argentinka Maria Fernanda Bongianino te dodala kako im je, kada se saznalo za zarazu u njihovoj kući, neprestano zvonio telefon i poslije samo 15-ak minuta ispred njihova su ulaza došli brojni novinari koji su pokušavali shvatiti što se dogodilo. Njihov je slučaj bio vijest za novine.

U međuvremenu su došla bolnička kola, te su u bolnicu bile odvezene generalna vikarica u teškom stanju, i još tri sestre. Sada su sve one dobro. Sreća je da se kod ostalih sestara nisu pojavili teži simptomi. Bili su to tjedni tjeskobe u kojima se, međutim, nije izgubila ni nada ni vjera – naglasila je sestra Maria Fernanda. Sestre koje su bile pozitivne na virus ostajale su u svojim sobama, u karanteni. Mali broj sestara koje su bile negativne na virus pomagale su oko svega ostaloga – dodala je te napomenula kako je zasigurno bio prisutan strah, ali su sestre ipak bile mirne.

Borba s tako opasnim virusom, sestrama Kćeri svetoga Kamila, u sadašnjoj novoj fazi, donosi sasvim novo značenje. Vidimo to kao poziv na osobnu odgovornost, ali i na odgovornost zajednice u brizi o svemu stvorenome – istaknula je poglavarica sestra Zelia. Crkva nas potiče da radimo konkretne stvari preko kojih se može roditi nov način života. Osjećamo se pozvane odgovoriti na ekološku krizu, na vapaj siromašnih i same Zemlje, pa čak i radeći u javnim poslovima koje uključuje naša karizma, a to su škole, fakulteti, bolnice i druge zdravstvene strukture.

Podsjetivši da Kćeri svetoga Kamila, kojih u svijetu ima 800, polažu četvrti zavjet, da će pomagati bolesnima riskirajući vlastiti život, sestra Zelia je istaknula da su sve sestre koje su u ovoj krizi pomagale bolesnima dobile novi poticaj, te su još dublje upoznale svoju istinsku karizmu. U vrijeme svetoga Kamila taj je poticaj bila kuga. Sestre koje su pomagale bolesnima tijekom ove pandemije doživjele su novu vrstu ljubavi koja ih je poticala da se neprestano brinu o potrebitima.

Sadašnja je zdravstvena kriza prouzročila nova siromaštva, stoga je – prema riječima sestre Zelije – potrebno pomoći ljudima, bilo u bolnicama gdje sestre djeluju, bilo u Grottaferrati, ali i u drugim njihovim kućama. Iako su to oduvijek radile, ipak je ovo iskustvo donijelo nešto novo. Redovnica je također istaknula kako je briga o svemu stvorenome, o našem zajedničkom domu, te briga za siromašne, temelj našega ljudskog iskustva, ali i kršćanske vjere. Stoga je i tu priliku iskoristila da se zahvali papi Franji na enciklici Laudato Si´ u kojoj ističe zajedničku odgovornost za mjesto na kojem živimo.

Govoriti o jedinstvenoj ekologiji, za sestre u Grottaferrati znači novi preokret koji se vidi u svakodnevnom životu. Sestre same proizvode većinu hrane, recikliraju te pomažu onima kojima je to najpotrebnije. Poboljšale smo svoju proizvodnju – napomenula je sestra Maria Fernanda i dodala kako, na primjer, svakoga dana imaju 70 kokošjih jaja, sade krumpir, brokulu, te masline od kojih će proizvesti ulje. Sve to služi za njihove osobne potrebe i kao dar onima u potrebi. Osim kokoši imaju i drugih domaćih životinja.

Sestra Maria Fernanda na kraju je istaknula kako u kući ponovno čitaju encikliku Laudato Si´ pape Franje i kako im to daje novi poticaj. Važno je da sestre uistinu shvate da briga o stvorenome nije nešto što se tiče samo političara ili nekoga drugoga, nego svih nas, u svakom malom činu našega dana. U svakome je od nas potreban ekološki preokret. (kta/rv)