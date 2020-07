Kampala, 17. srpanj 2020.

Dan Vijeća biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara (SECAM) slavit će se 2. kolovoza, kako bi afrički katolici upoznali povijest, organizaciju i poslanje toga vijeća, te da bi molili za univerzalnu Crkvu i osobito za Crkvu u Africi. To je cilj ovogodišnje proslave Dana Vijeća biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara koji je uspostavljen 2014. godine, prilikom 45. obljetnice osnivanja toga tijela koje okuplja 37 nacionalnih biskupskih konferencija i 8 regionalnih afričkih konferencija, a slavi se 29. srpnja, no kada taj datum ne pada u nedjelju, uzima se najbliža nedjelja tom datumu.

Vijeće biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara 2019. godine slavilo je svoj zlatni jubilej i tom je prilikom papa Franjo poslao poruku u kojoj je istaknuo dragocjenu službu pomaganja cijelom kontinentu koju je Vijeće godinama obavljalo. Naime, Vijeće je osnovano 1969. godine. Sveti papa Pavao VI., prilikom svojeg pastoralnog posjeta Ugandi, svečano je otvorio početak njegovog djelovanja. On je bio prvi Papa koji je posjetio afrički kontinent.

Ideja o stvaranju kontinentalne strukture koja bi bila sposobna promicati zajednički pogled poslanja Crkve u Africi, razvila se odmah nakon Drugog vatikanskog koncila, kada su afrički biskupi izrazili volju za zajedničkim djelovanjem, prevladavajući svoje jezične, povijesne i kulturne razlike. Posebno je poslanje Vijeća biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara stoga očuvanje i promicanje bratskog zajedništva i suradnje afričkih biskupskih konferencija, ponajviše na području evangelizacije, pravde, mira, ekumenskog i međureligijskog dijaloga.

Taj dan obično prati i prikupljanje priloga, no zbog krize koronavirusa – obavijestio je glavni tajnik, otac Terwase Henry Akaabiam, u pismu koje je objavljeno na blogu Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike (AMECE) – to se odgađa. Ipak, tko bude odmah htio dati financijski ili materijalni doprinos, moći će to učiniti – pojasnio je otac Akaabiam. Skupljanje priloga služi kao potpora djelu i poslanju Vijeća biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara i način je na koji afrički katolici trebaju osjetiti da su dio njega kao punopravni članovi – protumačio je otac Anthony Makunde, glavni tajnik Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike. (kta/rv)