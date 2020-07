Sarajevo, 16. srpanj 2020.

Zajednica sestara karmelićanki u sarajevskom naselju Stup svečano je 16. srpnja 2020. proslavila naslovnika samostanske crkve – Gospu Karmelsku. Euharistijsko slavlje predslavio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u koncelebraciji s deset svećenika.

Riječi pozdrava i dobrodošlice u ime sestara uputio je stupski župnik i direktor Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Miroslav Ćavar. Osim čestitke patrona pozvao je okupljene vjernike na molitvu za sestre, prenosi nedjleja.ba.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je najprije pojasnio značenje pojma „karmel“ kazavši kako to u prijevodu znači „plodna vrtna zemlja“ te je podsjetio kako se blagdan Gospe Karmelske u Katoličkoj Crkvi slavi od 1706. „Plodna zemlja simbolički označava redovnike koji žive otvoreni Božjemu planu. Gospa je zaštitnica Karmela jer je bila otvorena za Božju suradnju“, istaknuo je kardinal Puljić te poručio kako bi se svi trebali potruditi da Božje uzraste, a da se korov iščupa. „Kroz molitvu sestara karmelićanki Crkva se želi osnažiti“, zaključio je propovjednik.

Nakon Svete mise, koju je animirao župni zbor iz Viteza, i blagoslova škapulara uslijedilo je zajedničko druženje svih prisutnih uz obiteljski stol u prostorijama i dvorištu samostana na Stupu.

Vrijedi isto tako napomenuti kako su se vjernici i sestre za proslavu Gospe Karmelske pripremali Misama devetnicama i trodnevnicom koje su predslavili: preč. Željko Marić, fra Danimir Pezer i vlč. Hrvoje Kalem.

Inače, samostanska zajednica karmelićanki trenutno broji šest sestara. Počeci ove kontemplativne zajednice na Stupu sežu u 1988. kada je tadašnji vrhbosanski nadbiskup mons. Marko Jozinović pozvao sestre iz samostana u Brezovici na osnivanje samostana u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Krajem listopada 1990. blagoslovljen je kamen temeljac novoga karmela i užurbano se radilo na izgradnji samostana. Izgradnju je podržao i novoizabrani vrhbosanski nadbiskup Vinko Puljić. Radovi su se izvodili do jeseni 1992. do kada je dovršen prvi dio samostana. Međutim, zbog ratnih događanja i devastiranja onoga što se izgradilo dolazak sestara na Stup odgođen je sve do 2000. kada je napravljen postojeći samostan zajedno sa crkvom te su te godine došle i prve sestre. (kta)



