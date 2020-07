Međugorje, 14. srpanj 2020.

Dosadašnji hvarski biskup Petar Palić imenovan je, 11. srpnja 2020. mostarsko-duvanjskim biskupom i apostolskim upraviteljem Trebinjsko-mrkanske biskupije. Tim povodom Radio Mir Međugorje objavio je audiozapis razgovora s biskupom Palićem snimljen na blagdan sv. Antuna Padovanskoga, 13. lipnja na Humcu. U razgovoru je mons. Palić predstavio svoj svećenički put, govorio o biskupskoj službi, mladima i novoj evangelizaciji.

Govoreći o službi hvarskoga biskupa, posebno se osvrnuo na značenje biskupskoga gesla: „Biskupsko geslo ‘Na tvoju Riječ’ rođeno je iz moje otvorenosti. Shvatio sam i često prepoznajem sebe u liku sv. Petra ili sv. Petra u mome životu. Ne samo zato što nosim njegovo ime, nego čovjek osjeti da je puno puta u životu baš poput Petra. U jednom trenutku gorljiv, u jednom trenutnu strašljiv i to je ta nekakva dijalektika našega vjerničkog života. Kad mi je priopćeno da me papa Franjo kani imenovati hvarskim biskupom onda je bilo pitanje što učiniti. Imate dvije mogućnosti. Jedna je to prihvatiti, kao čin poslušnosti, a druga je to odbiti kao možda neki čin nekog herojstva, prema nekima. Ali, shvatite u dubini duše da to nije vaš stav i ne može biti. Kad mislite da mrežu treba baciti tamo gdje vi sigurno vidite da tamo možete uloviti puno riba, a netko kaže ne, nego ju baci na drugu stranu, kao što je Krist rekao Petru, u tom trenutku shvatite da treba pokušati i zato pokušavam, ali ne zato što sam pametan, ne zato što sam najbolji svećenik koji uopće postoji u hrvatskom narodu, nego kao što je u jednom trenutku Isusovo oko palo na dvanaestoricu, u ovom je trenutku oko današnjega Kristova namjesnika, Pape, palo upravo na mene. I onda jedino čovjeku preostaje preuzeti te Petrove riječi i reći ‘Evo, na tvoju Riječ bacam mrežu’. Na Gospodinovu riječ krenete i vidite da je to izvor blagoslova“.

U razgovoru je biskup Palić govorio i o pastoralu mladih i važnosti autentičnoga svjedočenja vjere mladim generacijama: „Ne bih rekao da nemamo mlade, ali njima moramo ponuditi novo iskustvo življenja vjere. Mladog čovjeka ne možete prevariti, osobito ne danas. Kad mi stariji mladima želimo nešto reći, oni naravno, najprije upiru prstom i gledaju kakav je naš život. Ne možemo mi govoriti o iskustvu življene vjere u sebi, ako se to iskustvo življene vjere ne vidi i u našem životu. Smatram da još imamo mladih, pozvani smo im pomoći u današnjim izazovima i krizama koje svaki mladi čovjek proživljava u svom traženju. Pozvani smo im pomoći, svjedočeći da Isus Krist i danas živi u svojoj Crkvi, živi po Crkvi, živi po vjernicima, da je njegova riječ i danas djelotvorna time što mijenja živote mnogih. To je onda autentično svjedočanstvo. Biskup Palić prokomentirao je da se u današnje vrijeme treba osloboditi još jedne napasti, a to je brojnost jer, kako je rekao, brojnost ne znači kvalitetu vjere.

Odgovarajući na pitanje koji su putovi nove evangelizacije, biskup Palić je rekao: „Danas imate mnoštvo duhovnih pokreta koji se javljaju, koji uzimaju segmente. To je dobro. Ali, s druge strane, trebali bismo se bojati. Papa Franjo u novoj pobudnici ‘Radujte se i kličite’ o pozivu na svetost jasno govori o opasnosti gnosticizma, a to znači, ništa drugo, nego kad počnemo uzimati djelomično i kad počnemo segmentirati evanđelje. Evanđelje moramo gledati u cjelini. Evanđelje moramo živjeti u cjelini. Danas smo skloni, jer je takva situacija oko nas, da budući da sve možemo birati i da sve želimo živjeti na brzi način, tako želimo živjeti i svoju vjeru, na brzi način, ali to nije dobar način. Vjera se živi u strpljivosti, u svakodnevici. Smatram da nam sve ono što se oko nas događa, pa i ti duhovni pokreti ili način na koji su tu, oni nam mogu pomoći, ali ne bismo smjeli izgubiti iz vida što je to bitno u vjeri. Trebali bismo se kao odgovorni i zreli vjernici čuvati da ne segmentiramo svoju vjeru“. (kta/ika)