Dubrovnik, 13. srpanj 2020.

Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić uputio je čestitke novom mostarsko-duvanjskom biskupu i trebinjsko-mrkanskom apostolskom upravitelju mons. Petru Paliću i novoimenovanom nadbiskupu koadjutoru splitsko-makarskom mons. Draženu Kutleši.

U čestitki biskupu Paliću dubrovački biskup piše kako su o odlasku iz Hvara i imenovanju u Mostar koje se dogodilo proteklih dana osobno razgovarali, pa su mu zato „poznata tvoja razmišljanja i tvoja spremnost da, u skladu sa svojim biskupskim geslom, na Gospodinov poziv baciš mrežu ondje gdje on to hoće i onako kako on to hoće“.

„Čestitam ti na toj tvojoj spremnosti! I želim ti obilje Božjeg blagoslova u tvojoj novoj i još zahtjevnijoj biskupskoj službi! Žao mi je što si ovim imenovanjem otišao iz Hrvatske biskupske konferencije, u kojoj si, uz druge službe, obavljao odgovornu službu generalnog tajnika te iz Hvarske biskupije i naše metropolije u kojoj si bio dobar susjed i suradnik. Drago mi je što ovim imenovanjem i dalje ostaješ susjed. To je prilika i za nastavak naše dugogodišnje suradnje. Radujem se tome i zbog nas i zbog vjernika koji su povjereni našoj brizi, a koji su se kroz cijelu povijest međusobno miješali, nadopunjavali i obogaćivali. Neka tako bude i ubuduće“, piše biskup Uzinić.

„Moleći za tebe i sve koji su povjereni tvojoj pastirskoj brizi Božji blagoslov i zagovor Blažene Djevice Marije, koja se u tvojoj novoj mostarskoj katedrali štuje pod nazivom Majka Crkve, kao i drugih nebeskih zaštitnika naših biskupija, želim čestitati i tvome prethodniku mons. Ratku Periću, biskupu u miru, koji je tvojim imenovanjem dobio nasljednika, ali i pridružiti se molitvi hvarske Crkve da joj Bog u tvom nasljedniku što prije providi dobra pastira“, navodi biskup Uzinić u svojoj čestitci biskupu Paliću.

Čestitku novoimenovanom nadbiskupu koadjutoru splitsko-makarskom Kutleši biskup Uzinić započinje riječima dobrodošlice prijatelju i budućem sufraganu u Splitsku metropoliju. „Tvoje imenovanje za nadbiskupa koadjutora Splitsko-makarske nadbiskupije, a tim i budućeg splitsko-makarskog nadbiskupa, me raduje tim više što je riječ o mojoj rodnoj nadbiskupiji i mom budućem nadbiskupu. To je nadbiskupija koja se s pravom ponosi svojom slavnom prošlošću. Na čelu su joj bila i dvojica svetaca, sv. Dujam i sv. Arnir. Svoj su joj pečat dali i njezini nadbiskupi i metropoliti mons. Frane Franić, mons. Ante Jurić i aktualni nadbiskup mons. Marin Barišić. Sada je Bog pozvao i poslao tebe i povjerio ti je budućnost ove splitske Crkve. Hvala ti što si poslušao njegov poziv i prihvatio njegovo poslanje! Neka ti bude s blagoslovom! Neka s blagoslovom bude i nadbiskupu mons. Marinu Barišiću koji je u tebi dobio nasljednika i, kako sam reče, sina! Neka s blagoslovom bude i subraći svećenicima koji su u tebi dobili oca! I posvećenim osobama koje su u tebi dobile zaštitnika! I svim vjernicima koji su u tebi dobili dobrog pastira!“, kaže se u čestitki biskupa Uzinića.

Čestitka završava molitvom za zagovor Blažene Djevice Marije, koja se u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji slavi pod različitim nazivima, a osobito su poznati Gospa od Otoka i Gospa Sinjska, kao i za zagovor sv. Dujma, sv. Arnira, sv. Tita, sv. Staša i svetih solinskih mučenika. Toj molitvi biskup je pridružio i molitvu za Porečku i Pulsku biskupiju da joj Bog, po zagovoru Blažene Djevice Marije i sv. Mavra, sv. Tome i svetih istarskih mučenika, što prije providi dobrog pastira. (kta/ika)